从埃菲尔铁塔、凡尔赛宫到塔西提岛：巴黎奥运赛场绵延三万里
2024巴黎奥运将在这座城市众多知名建筑之间举行，不过除此以外，还有些项目的赛场甚至位于远隔15700公里的塔西提岛。
埃菲尔铁塔下的沙滩排球
巴黎奥运的组织者将赛事安排在城市知名建筑之间。紧邻埃菲尔铁塔的场地将举行沙滩排球比赛。如同大多数设施一样，这里也是临时搭建的，在奥运会和残奥会后将拆除。奥运会期间，埃菲尔铁塔还将照常开放，例外是开幕式当晚。
塞纳河：马拉松游泳和铁人三项游泳
无论是开幕式，还是公开水域游泳赛事，都在塞纳河上举行。马拉松游泳和铁人三项游泳中，运动员将多次往返：500米顺流、500米逆流。起点和终点都在紧邻巴黎大皇宫的亚历山大三世桥。
巴黎大皇宫：击剑和跆拳道
这座玻璃穹顶建筑是为1900年万国博览会建造的。这里平时是巴黎国立博物馆的展区。奥运会期间将举行击剑比赛，——2010年击剑世界锦标赛也是在这里举行的（如图）。此外，奥运跆拳道比赛也将在这里进行。
荣军院：射箭
在塞纳河南岸，河岸与荣军院之间，是举行射箭比赛的场地。荣军院广场本来是一片绿地。这里还将是自行车计时赛的起点、马拉松的终点。
凡尔赛宫：马术和现代五项
以凡尔赛宫为背景，这里将举行马术和现代五项的赛事。这座巴洛克建筑是路易十四的皇宫，如今是世界文化遗产。
马赛：帆船帆板
帆船帆板选手将在地中海沿岸的马赛进行比赛。这座南法大都市也是足球赛事的举办地点。德国女足就将在这里进行首场小组赛。
塔西提：冲浪
距离巴黎约15700公里的塔西提岛将成为冲浪选手的比赛地点。塔西提是法属波利尼西亚群岛中最大的岛屿。不过，环保人士此前抗议这里的施工毁坏了珊瑚。
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