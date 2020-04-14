 从台湾「酒 店小姐」确诊看防疫下的特种行业 | 文化经纬 | DW | 14.04.2020

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文化经纬

从台湾「酒 店小姐」确诊看防疫下的特种行业

「酒 店」在台湾指的是有公关陪酒的场所。台湾在一名「酒 店小姐」确诊引起轩然大波。德国之声专访资深「酒 店」干部谈政府勒令停业的影响，也看看其他国家是如何处理疫情中的特种行业?

Upskirting-Gesetz - Großbritannien verbietet Fotografieren unter Röcke (picture-alliance/J. Brooks)

不分国家，许多团体呼吁关注性工作者当中的弱势群体，像是单亲妈妈或是维持一家生计的女性。在要养小孩、付房租的情况下，这些女性可能被迫要去接那些不安全的客户，冒着被殴打，强暴甚至被杀害的风险。

(德国之声中文网) 8日一名「酒 店小姐」确诊后，台湾在4月9日宣布酒 店舞厅全面停业。这个工作的神秘性质引起各种窥视和讨论，许多人也担心特种行业成为防疫的破口。

在台湾的「酒 店」工作了10几年的M小姐接受德国之声访问，她直言停业只是让产业「地下化」，对于防疫更加不利。

她说:「像酒 店还要来上班打卡，可以管控到上班的小姐有谁，客户也是要透过我们这些干部。如果有小姐确诊，公司都会有资料。」她说酒 店停业之后，「传播」变多了，更加危险。

「传播」指的是随call随到的陪酒服务。M小姐说这些传播可能叫小姐到KTV或者其他一般夜生活的地点上班，反而没有任何管控。

就她来看，在「酒 店」还可以做消毒，但许多从事这行的年轻人离开「酒 店」之后普遍没有卫生观念。她说:「他们反而更不怕，我觉得漏洞会更大。」

M小姐也说，政府全面围剿特种行业让社会「失衡」，也可能让治安出现问题。她说:「黄赌毒或是兄弟也都是靠八大。这就像公司如果现金花完了可能会倒闭，我们这行是如果大家都很穷的话，就可能会产生社会上的问题，像是强盗或是抢劫。」

她口中的八大就是特种行业，与情色、性产业、性工作有或多或少的关联。

面对无预警遭停业，台湾目前有业者发起联署，要求政府提出配套措施，并希望政府补助「无兼职、无劳健保等，仅以酒 店工作收入为生活依据的公关」。

关注性工作者权益的日日春协会也要求政府说明法源依据，强调政府「把酒 店舞厅等陪侍业当软柿子开刀，且吃定社会不会为性产业工作者讲话」。

Prostitution ist in Bangladesch mit muslimischer Mehrheit legal (AFP/M. U. Zaman)

性工作合法的孟加拉因为疫情大概关闭了12家官方认可的娼馆，其中包括世界上最大的娼妓区在杜拉迪亚(Daulatdia)，这里大约有1500名女性性工作者。当局承诺给她们每人一包30公斤大米、减免租金和每人25美元。

其他国家的状况

美国大约有100万名性工作者。由于美国大部分地区都处于封锁状态，性工作者的客人数只剩２成。美国民间团体建议，疫情期间，性工作者除了谈服务、价格和基本规则时，也要防疫，比如戴上防护手套。也有组织也呼吁性工作者在这个期间尽量避免实际会面。或者是有团体呼吁客户可以捐款或预付危机后服务费用。这个也很实际。

墨西哥首都则大约有7千名性工作者。其中许多人因为接不到客人流落街头，睡在临时搭建的帐篷里和人行道上。他们依靠社工和施舍才能吃到一点点食物。当地政府帮他们设立庇护所，也发放一个紧急支援包，里面有42美元、一些食物和药品。

针对性产业沒有法規的印度，光是在首都德里的GB路地區，就有大約5千名性工作者。印度民间團體正协助性工作者籌措基本生活資金。新德里婦女委員也发信給政府，敦促當局幫助性工作者。

在法国从事性工作不违法。 2016年通过的法律是把购买性服务定为非法。刑事责任是在嫖客身上抓到就会被罚款，罚嫖不罚娼。法国的性工作组织4月初写信给总统马克洪，要求政府设立紧急基金，补偿他们的收入损失。欧洲的英国也有组织捐款给性工作维生。

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