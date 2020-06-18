从博尔顿回忆录窥探特朗普的中港台态度

(德国之声中文网) 美国《华尔街日报》独家取得博尔顿新书《白宫回忆录》的大量书摘，揭露许多特朗普在镁光灯外，不为人知的一面。德国之声根据《华尔街日报》书摘，为读者整理重点。

香港议题

博尔顿在书中写道，当中美贸易谈判进行的同时，香港对北京的不满也正在增加。而博尔顿第一次听到特朗普对香港情势有所反应，是在6月12日150万香港人上街游行时。博尔顿写道，特朗普说「这是件大事」，但又随后接着说「我不想要被牵扯进去...我们自己也有人权问题。」

博尔顿也认为特朗普的反中立场是否持久还有待观察，因为虽然特朗普团队说中国对香港施压将付出代价，目前却还没有具体措施。

博尔顿的新书预计在6月23日出版

特朗普对中国的态度

博尔顿写道: 「我在白宫任职的期间，很难分辨特朗普做出的重大决策有哪些不是基于竞选连任的算计。」博尔顿拿华为和中兴案件举例，表示虽然华为和中兴都隐藏着国家安全的威胁，但是特朗普却将之视为待解决的问题，而是当成与习近平谈话的筹码，这也是为什么特朗普在2018年解除了对中兴的禁令。

博尔顿书中描绘的特朗普，对于六四事件也显得漫不在乎。博尔顿在书中写道，在六四事件三十周年之际，特朗普拒绝发表白宫声明，而且错误的说那是「15年前的事情」，还说: 「谁在乎? 我正在试图达成协议。我不想要任何事情。」然后对话就这么结束了。

此外，书中内容也包含特朗普於大阪G20国集团会议开幕晚宴上，对习近平説他应该继续建造「集中营」，因为他认为将维吾尔人送进再教育营是正确的做法。

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台湾

博尔顿在书中写道，在听到许多人在中国大陆赚取大把金钱以后，台湾特别「不对特朗普的胃口」。博尔顿形容，特朗普最喜欢的对比是指着自己的麦克笔笔尖说「这是台湾」，然后指着白宫椭圆形办公室的办公桌(坚毅桌)说「这是中国」。博尔顿评论道:「美国对其民主盟友的承诺与义务就仅止于此。」

特朗普的态度转向反中

博尔顿也将他对特朗普的观察延伸到近日。他写道，特朗普近日决定在缺乏正当性的情况下转而指责中国，主要是因为特朗普在中美贸易谈判受挫，而新冠疫情的政治影响又让特朗普担心威胁到总统大选。博尔顿写道: 「特朗普担任总统会做什么事，不是取决于大战略或政策，只是取决于特朗普。」他也怀疑特朗普的反中立场有无可能延续到大选过后。

张慈/杨威廉 (综合报导)