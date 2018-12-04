从华为孟晚舟被捕看中美争霸内幕

(德国之声中文网) 加拿大总理特鲁多周四(12月6日)表示，加拿大应美国要求逮捕中国电信巨头华为财务长孟晚舟的决定「没有任何政治牵连或干预」。他说:「我可以向所有人保证，加拿大有独立的司法机构。有关当局是在没有任何政治牵连或干预的情况下做判断。」

孟晚舟被捕消息传出后，周四亚洲股市大幅下挫。香港恒生指数下跌2.47％，日本基准日经225股票平均指数下跌1.91％后跌幅高达2.79％。

美国国家安全顾问约翰·博尔顿（John Bolton）拒绝透露有关逮捕的具体细节，但表示他事先知情。他也强调，美国多年来一直担心中国企业强迫技术转让和有关知识产权方面的侵害。

加拿大司法部表示，孟晚舟的保释听证会已定当地时间周五上午10点(德国时间周五下午五点、北京时间周六凌晨两点)在不列颠哥伦比亚省最高法院召开。司法部發言人麦克里欧德 (Ian McLeod)告诉德新社，听证会与尚未安排的引渡听证是分开的。

孟晚舟犯了什么罪?

知情人士透露，孟晚舟是因为华为涉嫌利用全球银行系统逃避美国对伊朗制裁而被捕。调查内容包括华为是否利用汇丰银行进行相关的非法交易。

《华尔街日报》周四（12月6日）引述消息人士报导，美国联邦政府设在汇丰银行的监管人员發现华为公司账目中的可疑交易记录，并提供给调查华为公司的纽约东区联邦检察官。汇丰银行配合调查人员，提供华为公司在该银行的账目交易记录。这个线索最后导致孟晚舟在加国被捕。

汇丰银行發言人周四拒绝评论此事。

其实汇丰银行在2012年就曾因违反了美国的制裁令和《洗钱法》支付了19.2亿美元，并与布鲁克林的美国检察官办公室签订了延期起诉协议。

有关详细的案件内容与关联要等美国司法部门进一步公开资讯确认。

逮捕和引渡孟晚舟的合法性

美国的联邦和州检察官无法直接要求他国同级单位逮捕并引渡嫌犯。这一类的请求必须通过美国司法部国际事务办公室（OIA）提出。OIA在过程中与他国有关当局保持沟通管道，并负责有关逮捕和引渡行动。国际刑事辩护律师道格拉斯·麦克纳布（Douglas McNabb）表示，对于像孟晚舟这样的重要人物，有关的决策应该牵涉到美国政府高层。

加拿大是美国《引渡条约》合作的100多个国家其中之一，有义务配合OIA的要求。美国和加拿大合作的条约内容通常要求引渡嫌犯在两国都有犯罪行为。一旦收到OIA请求，加拿大法院必须确定是否有足够的证据支持引渡。加拿大司法部长必须發出正式命令。不过目前尚不清楚OIA是否正式要求孟晚舟的引渡。

针对没有引渡条约的国家，像是中国、俄罗斯和沙特阿拉伯，OIA可以透过国际刑警组织發出「红色通知」进行逮捕。这样的行动通常不会公开，但一旦有人到达与美国签订引渡条约的第三国境内的过境点或机场就会被逮捕。孟晚舟是在机场被捕的，但媒体尚未证实加拿大是否是因为红色通知而行动。

OIA的引渡请求因条约而异，但美国当局通常都会记录指控的性质和证据。在引渡听证会上，孟晚舟可以主张，引渡至美国审判会侵害她在被捕国加拿大的权利。过去类似这样的案件常常缠讼数月甚至数年。

十年后的全球霸主是谁?

美国和中国这世界上两个最大的经济体正在争夺未来几十年内的经济和政治支配地位。

德杰(Dechert LLP)国际贸易业务主席德巴斯克(Amanda DeBusk)说:「这是一个比贸易争端更广泛的问题，牵动着哪一国将成为世界领导者。」

在美国和许多外部分析家看来，中国已经开始积极推动各项措施要挑战美国在技术和全球经济上的领导地位。

分析师称，中国以掠夺性策略迫使美国和其他外国公司交出商业机密，以换取进入中国市场的机会，也透过网络窃取重要资讯。

华盛顿方面也开始提防北京雄心勃勃的计划--「中国制造2025」。美方认为中国政府透过不公平地补贴中国企业和歧视外国竞争对手来控制机器人和电动汽车等领域。

除了特朗普的关税，美国也在加强对中国高科技产品出口的监管。这也使中国企业更难以投资美国公司或是购买美国在机器人、人工智能和虚拟现实等尖端领域的技术。今年初的中兴禁售令和之后的变革就是一例。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ 涉伊朗？任正非之女被扣留 华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她，但没有透露详情。有媒体引述匿名消息人士称，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ 华为争议 华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在美国等国家引起质疑。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ “对美国国家安全构成威胁” 2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ “违反制裁令” 据《纽约时报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。2017年3月，中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ 5G网络 2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ “共享数据” 除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。



夏立民/罗法 (路透社、法新社、美联社、德新社)