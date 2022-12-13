从北京冬奥到白纸运动：2022年中国大事记

拜习会巴厘岛登场

美国总统拜登和中国领导人习近平11月14日在巴厘岛G20峰会召开之前举行了会晤，这是拜登入主白宫以来，两人首度面对面会谈，双方都表达了加强沟通、为双边关系建立安全“护栏”的意愿。拜登表示，美中两国领导人有责任妥善管控分歧，避免竞争演变为冲突。习近平也对同拜登进行坦率的沟通表现出开放姿态，但也不讳言双边关系眼下的困境：“当前，中美关系面临的局面不符合两国和两国人民根本利益，也不符合国际社会期待。”