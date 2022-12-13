从北京冬奥到白纸运动：2022年中国大事记

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2022年即将进入尾声。这一年，中国举办了北京冬奥、上海经历封城、佩洛西访台引发北京震怒、习近平在20大后迈入第三任期、民众因不满防疫政策手持白纸示威、清零戛然结束....中国今年发生了哪些大事件？
中国在今年二月举办2022年北京冬奥会。北京领导人原希望通过冬奥提升中国形象、展现超级大国地位，但地缘政治紧张、人权组织抗议、新冠疫情等给这届冬奥蒙上了阴影。因中国人权记录受到诟病，美国、英国、加拿大、澳洲等西方国家纷纷对本届冬奥进行外交抵制。而为防堵新冠感染，中国采取“闭环”方式举行赛事，导致这场冬奥“与民众脱节”，基本没有现场观众观赛。
乌克兰战争爆发前，俄罗斯总统普京二月初在北京与中国领导人习近平会晤，双方签署一系列合作文件。普京还应邀参加冬奥会开幕式，实现双方的“冬奥之约”。2月24日俄罗斯挥军入侵乌克兰后，中国的立场与动向备受关注。中国外交部发言人汪文斌三月底高调重申，中俄合作无上限。迄今北京拒绝将俄罗斯对乌克兰的行动称为“入侵”，试图在乌克兰战争中保持“中立”形象，呼吁和平解决危机，但西方国家对此并不十分买账。美国驻德国大使古特曼曾表示：“习主席说他在这场冲突中保持中立。在这场冲突中不存在中立。”
拥有2500多万居民的中国经济中心城市上海，3月27日宣布分批“封控”，执行严格的管制措施，这场封控最终历时两个多月。上海封城期间，民众被要求接受核酸检测，感染者被送入生活条件堪忧的方舱隔离医院，人们抱怨就医难、买菜难，上网“抢菜”更成为民众的生活日常。受到封城影响，当地工厂减产停工、服务业受到冲击、物流受阻或中断，造成庞大经济损失。
不顾中国的强烈反对，美国众议院议长佩洛西八月初在亚洲行期间旋风式访问台湾，表达对台湾民主的坚定支持。中国外交部发言人华春莹批评佩洛西的“危险挑衅行为”是为了捞取个人政治资本，并再次重申“台湾是中国的一部分”，中方将“坚决捍卫国家主权和领土完整”。
佩洛西结束访台后，中国在台湾周围展开大规模军演。中国官媒通过大量视频和评论大肆宣扬其先进军事能力。前新加坡外交官比拉哈里·考斯甘（Bilahari Kausikan）认为，这种炒作是习近平的面子工程，因为他不能在党代会召开前夕显得软弱。“无可争辩的事实是，尽管如此虚张声势，中国还是没能阻止佩洛西的访问。因此，中国共产党必须将回应变成一场秀。”
北京10月16日至10月22日召开中共二十大会议，随后的二十大一中全会揭晓了中国新领导班子，习近平毫无悬念地连任中共中央总书记、中央军委主席，执掌党内最高权力，“习家军”更横扫政治局。二十大闭幕式上出现了令人惊诧的一幕：坐在习近平旁边的中共前总书记胡锦涛在看似不情愿的状态下被工作人员带离会场，引起国际媒体热议。据中国官媒的报道，胡锦涛是因为身体不适到会场旁的房间休息。
美国总统拜登和中国领导人习近平11月14日在巴厘岛G20峰会召开之前举行了会晤，这是拜登入主白宫以来，两人首度面对面会谈，双方都表达了加强沟通、为双边关系建立安全“护栏”的意愿。拜登表示，美中两国领导人有责任妥善管控分歧，避免竞争演变为冲突。习近平也对同拜登进行坦率的沟通表现出开放姿态，但也不讳言双边关系眼下的困境：“当前，中美关系面临的局面不符合两国和两国人民根本利益，也不符合国际社会期待。”
在严格的新冠清零政策下，11月中旬开始，中国各地频发示威抗议。11月24日，乌鲁木齐一栋居民楼火灾导致10人死亡，外界认为防疫隔离措施阻碍了消防人员灭火及救援。乌鲁木齐火灾点燃新疆民众怒火，并通过社交媒体蔓延至全国。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。11月26日，上海乌鲁木齐中路聚集大批民众悼念火灾死者，当日凌晨逾百名示威者在现场高喊“共产党下台丶习近平下台”等激烈口号。“白纸运动”是89学运后30多年来中国罕见的现象，受到国际关注以及海外华人的声援。
在经济压力和民众不满情绪沸腾下，中国官方终于放弃了习近平“亲自决定”、“亲自指挥”、“亲自部署”的“动态清零”政策。在大部分国家进入新冠大流行末期之际，中国开始向“群体免疫”迈出步伐。12月7日，中国国务院宣布优化疫情防控的新十条，不再提“坚持动态清零不动摇”。在此之前，为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。
隨著中國繼續放寬清零政策的相關防疫措施，部分專家告訴德國之聲，在中國遍地開花的「白紙運動」打擊了習近平的聲譽，但卻未對他的權力造成太多影響。
德语媒体《世界报》指出，中国近日公布新科研结果强调奥密克戎致病力大幅降低，这是一次巧妙的策略运用，为习近平找到能保全面子并摆脱「清零」窘境的台阶。
有评论指出，接下来对中国疫情的观察重点包括中共政权何时会对那些参与"白纸革命"的民众秋后算帐？ 整肃的幅度又会牵连多广？
“白纸运动”立竿见影地改变了中国最高领导人“亲自部署、亲自指挥”的防疫大计，选择官方宣传曾经“大力反对”的与病毒共存的“躺平防疫”。时评作家长平问道，四通桥勇士在哪里？白纸青年在哪里？
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