从化石燃料"转型"--迪拜气候大会周三迅速通过协议

（德国之声中文网）周三会议开始数分钟，迪拜气候大会（COP28）主席贾比尔（Sultan al-Jaber）便为核心文件的通过敲槌定音。他没有询问谁还有评论。与会代表起立，相互拥抱。

贾比尔说，这是一个"历史性"的推动气候保护行动的一揽子方案。贾比尔本人同时也是阿联酋石油公司的CEO。"我们首次在最终协议中用到化石燃料这个词。"

联合国气候秘书长斯蒂尔（Simon Stiell）表示："尽管我们在迪拜没有把化石燃料时代这一页翻去，但这一结果是走向终结的开始。"

小岛国代表：敲定协议时甚至不在房间

周三早晨通过的这一协议比数天前的版本措辞强硬，但其中的漏洞让批评者不满。分析人士和代表本以为可能会针对细节进行一场混战。但贾比尔行动迅速，在批评者发声之前就结束了讨论。

几分钟后，萨摩亚首席代表拉斯姆森（Anne Rasmussen）代表一些小岛国抱怨说，贾比尔说协议敲定的时候，他们甚至不在房间内。她说："所需要的路线改正没有得到确保"，协议代表的是一切如常的态度，而不是提速减排。她说，协议可能带来倒退而非进步。

拉斯姆森讲话完毕后，代表们高声赞同，起立鼓掌。贾比尔皱了皱眉，最终加入了起立鼓掌的行列。掌声比他得到的还要长。马绍尔群岛代表相拥而泣。

玻利维亚批评协议是一种新形式的殖民主义。但总体上，周三的自我祝贺比斥责要多。

中国环境部副部长：发达国家有责任带头

美国气候特使克里（John Kerry）表示，该文件向世界发出强有力的信号。他表示，很多与会者可能希望文件以更清楚的措辞淘汰化石燃料，但他说这是一个妥协。

克里还表示，美国和中国计划更新两国的气候战略。"我今天与（中国特使）解振华共同宣布，．．．我们将再次更新我们的长期战略。"

与会的中国环境部副部长赵英民则表示，发达国家在能源转型和资金支持方面应带头。"发达国家对气候变化有不可推卸的历史责任，因此必须在其它国家之前带头"， 以实现将气温上升控制在1.5摄氏度的目标。

措辞之争："逐步淘汰"、"转型"

协议也包括呼吁将可再生能源的使用增加到现在的三倍，将能源效率翻一番。会议早些时候，一项旨在扶持受气候威胁国家的特别基金获得近8亿美元的资金承诺。

石油资源丰富的沙特阿拉伯称协议是一项成功。石油输出国组织OPEC此前反对具体针对“化石燃料”。对石油公司逐利提出批评的联合国秘书长古特雷斯也表示祝贺，称协议首次承认"从化石燃料转型"（transition away）的必要性。

协议并未像超过100个国家--包括小岛国和欧盟国家所呼吁的，寻求"逐步淘汰"（phase-out）化石燃料。而是呼吁"以公平、有序和公正的方式，从化石燃料转型，在这个关键的十年加速行动"。

协议称，这一转型将让世界各国在2050年实现零排放。协议预测世界将在2050年达到碳排放峰值，但给予个别国家如中国回旋的余地。

贾比尔周三早晨提议的文件是两周来的第三个版本。21页的文件中并未出现"石油"一词，但"化石燃料"出现了两次。

戈尔：措施不彻底、有漏洞

美国生物多样化中心能源公正项目主任苏安君（Jean Su）向美联社表示："这是28年来各国首次必须要应对化石燃料。这是一大成功。但具体细节有严重纰漏。"

苏安君表示："文本的问题在于，存在很大的漏洞，让美国和其它化石燃料出产国能继续扩张化石燃料。"

多位活动人士也强调他们认为文件存在漏洞。

曾获诺贝尔和平奖的气候活动人士、美国前副总统戈尔表示，"最终承认气候危机的核心是化石燃料危机"诚然是重要的里程碑，但协议是"最低限度"，其中有"不彻底的措施以及漏洞"。

戈尔说："这是否真正标志着化石燃料时代终结的开始，取决于接下来所采取的行动。"

中国是“气候罪人”吗？

（美联社、法新社、路透社）

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