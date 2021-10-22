从六四镇压到新冠疫情—巴丢草首次国际个展开幕

（德国之声中文网）把刑具装扮成摇篮--这是华裔艺术家巴丢草在最新的个展中对中共宣传的嘲讽。

不顾中国政府取消展出的要求，意大利北部城市布雷西亚举办了这位从中国流亡到澳大利亚的35岁艺术家的首次国际个人展览。

上月，中国驻意大利大使馆致信布雷西亚市政府，指控巴丢草的作品 "充满了反华谎言"，"危害了中国和意大利的友好关系"。

该市副市长卡斯特莱蒂（Laura Castelletti）告诉法新社，"在布雷西亚，无论是市议会还是市民，没有人怀疑这个展览会被取消。"她说，以考古遗址闻名的布雷西亚有着欢迎持不同政见者、画家和作家的悠久传统， "捍卫艺术自由 "。

最近的例子是受到土耳其政权关押三年的库尔德艺术家道甘（Zehra Dogan），她于2019年在布雷西亚展出了她的作品。

巴丢草的个人展览于周五（11月12日）在圣朱利亚博物馆（Museo di Santa Giulia）开幕，将持续到2月13日，题为"中国（不）靠近--一位异议艺术家的作品"，谴责了中国的政治压迫和对新冠病毒起源的审查--这是中国的两大禁忌。

中国流亡艺术家巴丢草的国际个人展11月13日在意大利圣朱利亚博物馆开幕

巴丢草在国际上被称为"中国的班克西"（Banksy，英国著名涂鸦艺术家），他接受法新社采访时说，他 "非常高兴和自豪"，布雷西亚 "有勇气对中国说'不'，捍卫基本人权"。

巴丢草说，"我想用我的艺术来揭露谎言，揭露中国政府的问题，批评中国政府。然而，另一方面，这也是向中国人民的勇气致敬......他们生活在专制政府统治之下的恶劣环境中。"

2018年11月，计划在香港举办的一场巴丢草作品展因"安全原因"被临时取消。

延伸阅读：巴丢草意大利个展 中国使馆施压未果

"国安去恐吓我在上海的家人，"留着长长的蓬松胡须的巴丢草说，他们威胁说，如果举办展览，要 "派官员"去参加开幕式。

在布雷西亚展出的讽刺作品中，引起北京愤怒的是中国领导人习近平和香港行政长官林郑月娥的著名画像。画像中，两人的脸合并在一起，表示这个前英国殖民地的自治权受到侵蚀。

巴丢草说，中共"认为所有自由的艺术家都是它的敌人，这就是为什么它如此憎恨我"。他说他"每天都在社交媒体上受到死亡威胁 "。

由于严厉的审查制度，直到中共镇压"六四"民主运动十多年后，巴丢草上大学时才知道这一事件。

他决定投入艺术，于2009年移居澳大利亚。又过了十年，在"六四"30周年纪念日才公开披露自己的身份。

巴丢草展出的一件作品是用自己的鲜血绘制的64块手表。他说，他将这些手表献给那些中国士兵，作为对他们参加天安门广场血腥镇压的奖励。

展出的另一件作品向 "坦克人"致敬。1989年6月3日，一位身穿白衬衫、提着两个塑料购物袋的男子在北京长安街上勇敢地拦截镇压部队的坦克，至今没有人知道他的姓名和下落。

作为对当下中共隐瞒新冠疫情起源信息的回应，巴丢草将坦克顶部改为一些球状物，类似于显微镜下的新冠病毒。

在博物馆的一面墙上，还挂着一位武汉居民的日记。武汉是新冠疫情爆发地。这位居民设法绕过审查制度，讲述了在封城期间的日常生活。

巴丢草认为，毫无疑问，因为没有在2019年底疫情爆发初期及时通报，中共应对这场殃及全球的疫情负责。

布雷西亚博物馆基金会主席巴佐利（Francesca Bazoli）说，这次展览 "无意冒犯中国人民或中国文化和文明"，展示这些作品是因为"我们支持表达自由"。

（法新社）

©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。