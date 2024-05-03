从全球南方到失踪教授 中日关系渐行渐远？

日本与中国竞逐“全球南方”，近来外交动作频频，不只拉拢南方国家，也与欧美强化“制衡中国”布局。与此同时，中日主权争议、接二连三失踪的中国及日本学者，正为两国关系埋下新的冲突可能。

（德国之声中文网）日本首相岸田文雄5月开启新的外国出访行程，首站前往法国巴黎。此行重头戏之一，是5月2日与法国总统马克龙的会谈，而确保印太等区域稳定是焦点之一。

法国在印太有领土与武装部队，近年试图扩大其区域影响力。两国领袖会谈后，日本政府表示，双边同意开始正式谈判“相互准入协定”（RAA），以在区域海上情势日益紧张之际，强化军事合作。

岸田称：“国际情势日益紧张的情况下，印太地区和欧洲大西洋地区的安全是不可分开而视的。我们会持续加强具有共同价值观和原则的日法合作”。

与此同时，日法两国的财政最高部长也签署了加强重要矿产领域合作的联合声明，未来两国将分享重要矿产供应、采矿冶炼技术等重要资讯，确保采购稳定。两国除了讨论支持资源丰富国家来确保稀土稳定供应外，还明确规定日法两国政府和民间企业之间将展开对话。

日本近年对于印太地区的关注与日俱增，这与中国在“全球南方”逐渐扩张的影响力有关。出访法国后，岸田将前往巴西与巴拉圭，进行就任以来首度的南美洲访问。

但与此同时，南美的阿根廷、祕鲁与玻利维亚等国外交部长，也在4月30日先行访问中国，与中国外长王毅会面。会中，中国不但就“一带一路”的基础建设支援与数码经济等进行交流外，也将扩大在南美投资。

图为中国外长王毅4月初在北京会见法国外长塞茹尔内（Stéphane Séjourné）。（资料照） 图像来源: PEDRO PARDO/AFP

中日竞争“全球南方”

泛称“全球南方”的印度、印尼与非洲及南美洲各国，近来成为中国与日本私下角力的舞台。两国外交动作频繁，近期纷纷各自展示优势。

南美洲是锂、钴等金属的出产地、同时也是中国出口电动车的新市场。中国与日本已经在资源的争夺上先行布局，其中包括岸田将造访的巴西，更是现在食品原料出口最大国。先前全世界曾历经蛋价高涨潮，当时台湾与日本都曾靠进口巴西的鸡蛋来度过危机。

宫城大学的名誉教授大泉一贯日前于《日本经济新闻》发表评论称，“巴西除了再生能源与稀有矿物外，更是食料大国。我们国家已经进入要跟全球南方重新制定交往战略与规制的时刻”，呼吁日本要更强化对巴西投资，确保粮食问题。

除了南美洲外，日本外相上川阳子也在4月底前往非洲国家马达加斯加、象牙海岸（中国大陆称科特迪瓦）与尼日利亚等访问后、再直飞巴黎与岸田文雄会合。首相与外相分进合击，都是为了强化日本在“全球南方”战略的重要性。

中间偏左派日媒《朝日新闻》引述日本外务省人士称，“对于中国与俄罗斯给予非洲支援的量上，日本是输的。但同时，日本给予的质却是最好的”。日本与马达加斯加的都市开发支援、提供象牙海岸的人才育成支援、与对人口2亿的尼日利亚在食品安全及卫生支援上，日本的“软实力”让这些非洲国家感到安心。

失踪教授持续出现

中国与日本在“全球南方”战略竞争之余，两国的关系也出现若干影响。特别是在日本亚细亚大学任教的教授范云涛，传出回去中国1年以来始终下落不明的消息。先前包括神户学院大学的胡士云教授等，也在2023年8月回中国后失踪至今，但中国官方都未给出明确答復。

《朝日新闻》在4月底透过社论表示，中国的作法有可能让中日民间交流陷入“窒息状态”。社论称，无论是范教授或是胡教授，都是培养了众多理解中日关系、促进两国文化交流的下一代学生。如今不论是来中国的日本商务人士、甚至连中国人从日本回国都可能成为“间谍”，社论呼吁中国政府应该认识到民间人士的不安。

社论称，中国外交部所称“不了解有关情况”的回答太“不负责任”，自家政府关切自国人民是天经地义之举，且就算是遭到拘留，对于相关原因、犯了何罪等都应该有一定程度的公开。若是真的涉及刑事案件，也应该通知日本的大学。

较偏保守派的《产经新闻》也在社论中称，日本政府应该对此提出强烈关注，除了持续关注失踪教授的下落外、更应该呼吁早日释放相关人士。文中并指，纵使是中国籍教授，这些教授仍是在日本从事学术研究；如果是这样受到审问，中国政府无疑也侵害到了日本学术自由，日本学术机构也应该对此提出抗议才是。

中国官媒措辞升级

钓鱼台（日称尖阁诸岛、中国称钓鱼岛）议题也引发中日两国交锋。日本冲绳县的石垣市政府官员，在4月底出海进行钓鱼台附近的调查与监测，该市的市长并随船同行。随团的前防卫大臣稻田朋美也称“确认中国在实施海警法后的领海，以及尖阁诸岛仍在我国施政管辖之下”。

然而，中国外交部发言人林剑在记者会表示，将透过外交管道提出严厉要求，并称日本此举是“挑衅行为”。林剑并重申，“钓鱼岛及其附属岛屿是中国自己的领土”，并称中国“将继续采取必要措施，坚决维护国家领土主权”。

先前在岸田文雄访问美国，与拜登总统重新强调美日安保、强化防卫与经济制衡机制时，中国《人民日报》署名“钟声”的专栏，也罕见点名批判岸田文雄“粗暴干涉中国内政”，呼吁他“不要重蹈历史覆辙”。

这也是中国各报社论首次提及岸田文雄之名，文中也提及日本“不要做搅乱地区稳定的逆流祸水”，显见中国官媒在中日关系上，也开始就议题做出些许表态。随著日本与欧美强化“制衡中国”布局，未来可预料中国媒体措辞会将进一步升级，两国关系或许将更渐行渐远。

（综合报道）

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