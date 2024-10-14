从伊朗导弹袭击看如何防御中国的轰炸

中国的导弹比伊朗的射程更远但精度较低，美国及其盟国的导弹防御系统也和以色列不同，但专家认为伊朗对以色列大规模的导弹袭击仍然提供了对印太地区类似冲突进行分析的依据。

（德国之声中文网）分析人士表示，从本月和4月发生的伊朗对以色列的大规模导弹袭击事件，可以思考这样的问题：假如美国及其盟国与中国在印太地区发生类似冲突，其导弹防御系统的表现如何？

尽管两个场景之间的差异很大，但是伊朗今年向以色列发射的近400枚不同类型的导弹，提供了美中冲突中一些进攻和防御的潜在可能性。

"惩罚性的威慑可能需要成为常态"

新加坡拉惹勒南国际研究院的科赫（Collin Koh）表示，对华盛顿来说，伊朗10月1日的袭击--这是现代防御系统下发射弹道导弹的最大样本--的主要启示可能是，中国的导弹比伊朗的更难拦截，必须具备反击能力才能威慑大规模袭击。

科赫说："如果我们从威慑的角度来看，不能再仅仅寄希望于通过阻拦的威慑--即希望有效的防御能够削弱导弹袭击的效果。未来，惩罚性的威慑可能需要成为常态。"

印太地区目前没有导弹冲突的直接威胁。这里的距离比中东要大，方圆数千公里。中国的武器更加先进，包括机动弹头和精确制导。而且，目标区域分布在整个地区，使得进行大规模袭击更加困难。

中国军方周一（10月14日）在台湾周边发起了新一轮的军事演习，称这是针对"台独"势力的震慑行动。一位台湾安全官员表示，到目前为止没有迹象表明发射过任何导弹。

美国今年在该地区开发和部署了新武器来对抗中国，包括AIM-174B空对空导弹和菲律宾的"堤丰武器系统"（Typhon Weapons System），该系统可以发射SM-6和战斧导弹。

美国印太司令部和中国国防部均未立即回应置评请求。

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不同的导弹防御系统

另一方面，只是在伊朗的导弹袭击后，更好地了解进攻和防御系统的表现--其中许多导弹被拦截--就可能会降低冲突的几率，美国卡内基国际和平基金会的潘达（Ankit Panda）表示。

潘达说："任何计划进行远程导弹袭击的军事力量都需要围绕导弹防御的可能影响来制定计划。当然，如果不清楚某个导弹防御系统的表现如何，可能导致大规模升级。"

以色列的多层防御系统，包括"铁穹"（Iron Dome system）、"大卫投石索"（David's Sling）和"箭"式（Arrow system），以不同的方式应对它面临的威胁：来自伊朗等大国的制导弹道导弹与从以色列边境发射的非制导火箭。

美国及其盟国在印太地区的防御情况则大不相同，他们使用洛克希德·马丁和雷神公司生产的爱国者系统、萨德系统和海基宙斯盾系统进行导弹防御。

中国导弹：射程更远，精度较低

根据战略与国际研究中心导弹防御项目的估计，中国数量最多的常规中程弹道导弹东风-26（DF-26），其精度可以达到150米。其东风-21（DF-21）射程较短，但某些型号的精度为50米。

这两种导弹可以打击该地区大多数美国及其盟国的目标。东风-26可以打到关岛，这里是美国主要军事设施所在地。五角大楼估计中国可能拥有数百枚这种导弹。

相比之下，伊朗的导弹如法塔赫-1（Fattah-1）理论上更加精确，误差在几十米内，但射程要短得多。这些新型导弹的数量尚未公开，但美国空军将领麦肯齐（Kenneth McKenzie）去年告诉国会，伊朗拥有超过3000枚各种类型的弹道导弹。

澳大利亚战略政策研究所的高级分析师戴维斯（Malcolm Davis）表示，中国在其他方面的能力远超伊朗。导弹袭击很可能与反卫星打击和网络战协调进行，使得防御更加复杂。

戴维斯说："与伊朗的能力相比较，西方的（综合防空和导弹防御）系统在印太地区击败大规模中国导弹袭击的难度将大得多，因为中国可能会发动数百甚至上千枚导弹。"

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（路透社）

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