从人权律师到政治明星 朴元淳之死震惊韩国

（德国之声中文网）曾被视为韩国总统热门人选的首尔市长朴元淳周四失踪后，警方进行长达数小时的搜索，最终于周五凌晨寻获其遗体。



警方在朴元淳官邸书桌上发现写着遗言的纸条。朴元淳在这份手写的遗书中感谢曾经支持他的人们，并为造成家人痛苦致歉。



在经过朴元淳家属同意后，首尔市府周五上午公布的朴元淳的遗书。遗书内容写道："向所有人致歉。感谢所有曾陪伴我共度人生的人。我对家人因为我而痛苦非常抱歉。大家再见了。"



根据警方表示，朴元淳周四早晨离开官邸时带着一个黑色背包。他在女儿手机的语音答录系统中留下一条信息，这条留言在5个多小时后才被发现。朴元淳的女儿表示，父亲的留言听起来像是遗言。她曾尝试打电话给朴元淳，但电话已经关机。警方在朴元淳的女儿报警后展开了大规模搜索。





警方在朴元淳官邸前守卫



性骚扰指控



警方凌晨时在首尔市城北区北岳山区的一间寺庙附近发现朴元淳遗体，没有发现他杀迹象。韩国警方周五上午表示将着手调查朴元淳死因。据韩联社报道，警方会依据处理自杀案件的程序进行调查。



朴元淳去年6月第三度当选首尔市长，任期内鲜少有不良风评。本周三朴元淳才刚刚宣布市政新计划"绿色新政",旨在增加就业机会并推动环保产业。就在同日，一名曾担任朴元淳秘书的女子向警方递交投诉状指控他性骚扰，对其进行"肢体接触"并且用聊天工具发送"不当信息"。



警方拒绝针对该性骚扰案的调查进行评论。根据韩国法律，由于朴元淳已经死亡，该案将因无公诉权结案。韩联社报道称，首尔当局在被当地媒体质问相关案情时，表示对有关性骚扰的指控并不知情。



对韩国政坛的冲击



朴元淳是韩国执政党共同民主党的重量级人物，担任首尔政府的掌舵者已近十年。



首尔全市人口近1000万，几乎占全国总人口的五分之一。以社会及性别平等作为执政主轴的朴元淳已是第三度蝉联市长。朴元淳也曾公开表达角逐2022年总统大选的意愿。



首尔梨花大学国际研究所副教授李雷夫（Leif-Eric Easley）表示："朴元淳市长的自杀将在首尔引发灵魂探索的思辨。韩国人将会针对处理个人丑闻指控、疫情期间的精神健康以及领导力量的更迭进行辩论。"



韩国警方周五凌晨发现朴元淳遗体



朴元淳之死也增添了2021年4月将举行的市长补选的重要性。李雷夫说："在2022年总统大选的前一年为首都选择新市长，这将成为一场针对执政党在疫情期间经济管理成效的全民公投。"

在此之前，公众无可避免地会拿朴元淳与2009年受到贪污指控后自杀的前总统卢武铉作比较。"



官方葬礼

朴元淳在遗书中要求火葬后将其骨灰撒在父母的墓地。首尔市政府周五宣布将会为朴元淳举行"市葬"，市府则依照紧急应变计划继续运作。



首尔市第一副市长徐正协在仓促召开的记者会上表示："我们为逝者的灵魂祈祷，并向（首尔）市民表达深切慰问。"

"首尔市政将继续坚持朴元淳市长以稳定和福利优先的施政哲学。"

首尔市周五在市政府前设焚香所，供市民悼念市长朴元淳，葬礼为期5日。





朴元淳曾是角逐新一任韩国总统的热门人选

人权律师出身



1970年代时，朴元淳因为抗议朴正熙军政府的政策，遭到首尔大学开除，随后入狱服刑四个月。



朴元淳1979年毕业于檀国大学历史系，并在伦敦政治经济学院获得国际法学位。此后朴元淳成为人权律师，并接手许多涉及社会不公的案件。朴元淳是政治监督机构"人民团结参与式民主"（People's Solidarity for Participatory Democracy）的共同创办人。



朴元淳随后还设立了慈善组织美丽基金会，也曾加入韩国真相与和解委员会，调查1910年至1993年之间侵犯人权的罪行。

2001年10月，朴元淳以独立参选人身份第一次当选首尔市长。当时他获得了在国会中拥有多数席位的民主党以及中间偏左的民主劳动党的鼎力支持。



2014年6月，朴元淳二度蝉联首尔市长。他在今年6月展开第三任也是最后一次首尔市长任期。此前韩国各界曾猜测朴元淳将接任共同民主党党魁并成为下一任韩国总统。



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