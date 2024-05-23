从临时变为永久：德国《基本法》75岁了

德国的宪法《基本法》于1949 年通过并生效，75年间，它经历了七十多次修改。原本只适用于西部，德国统一后，《基本法》的适用范围扩大至东部，从而确立了其永久性地位。

(德国之声中文网)“人的尊严不容侵犯”--这是德国宪法（即《基本法》）第一条的第一句话。纳粹德国发动了第二次世界大战，在欧洲杀害了600万犹太人以及其他许多人。《基本法》是基于对这一历史经验反省的结果。

1949：《基本法》通过

《基本法》于1949年5月23日通过，适用于同日正式成立的德意志联邦共和国，即西德。西德领土包括第二次世界大战西方战胜国美国、英国和法国占领的三个地区。德国东部则属于苏联占领区，1949年10月7日成立德意志民主共和国，即东德，是由德国统一社会党统治的共产主义专制政权。

由于德国处于分裂状态，《基本法》的起草人认为该文献是临时性的，这也是《基本法》没有被正式称作“宪法”的原因之一。

如今，德国庆祝《基本法》诞生75周年之际，许多人再次提及了这一历史特征。在德国共产主义专政研究基金会的一次活动期间，历史学家萨布洛（Martin Sabrow）说，基本法不是一部永久性宪法，而是“一种过渡性安排，直到整体的德国人民能够自由做出自己的决定为止。”

1956：德国成立国防军

几十年来，为适应社会和地缘政治的变化，《基本法》修订了近70次。1955年，西德加入北约（NATO），同年，德国联邦国防军成立，而重整军备问题引起了极大争议。1956年对《基本法》的修订，为德国军事武装和自卫权利制定了宪法框架。

1968: 紧急状态下限制基本权利

1968年通过的《紧急状态法》修正案产生了深远影响。该法旨在保障国家在危机情况下保持行动的能力，危机状态包括自然灾害、起义和战争等。此外，该宪法修正案允许在国内部署联邦国防军；在紧急情况下限制基本权利，包括秘密监控通信往来。

1990: 统一后德国没有颁布新的《基本法》

1990年柏林墙倒塌后，东德政权也随之垮台，统一后的新德国本可以制定一部新宪法。然而，德国联邦议院只是投票决定扩大《基本法》的适用范围，将德国东部的新州纳入其中。此举实际上将《基本法》的临时地位改成了永久地位。

莱比锡大学政治学者洛伦茨（Astrid Lorenz ）解释说，当时已经开始讨论为全德国制定一部新宪法，但这一设想无法得到多数人的支持，“主要原因是《基本法》已经经受住考验，没有必要再制定一部新宪法。人们需要稳定。”

1956年时任总理阿登纳访问德国一处军营 图像来源: Alfred Hennig/dpa/picture alliance

1993: 避难权受到限制

德国统一3年后，即1993年，由于政治避难申请人数急剧增加，《基本法》中规定的难民避难权被严格限制。根据修订后的宪法，如果避难申请者的原籍国被列为“安全国家”，就可以将其驱逐回原籍国。最近新上这一名单的是格鲁吉亚。

2009: 债务刹车

为限制政府债务，2009年“债务刹车”被纳入《基本法》。这项在金融危机后推出的措施严格限制了政府的借贷空间，以确保国家财政长久稳定。只有在发生不可预见的危机时，债务刹车措施才可临时取消，德国联邦政府在新冠疫情期间就是这样做的。2024年，鉴于德国经济不景气，许多人呼吁放宽债务刹车的限制。

这是德国的国债钟，提醒人们债务刹车的重要性 图像来源: Dirk Sattler/IMAGO

有关《基本法》的基本规则

修改《基本法》必须获得联邦议院和参议院三分之二以上议员的表决同意。这一措施旨在防止反民主势力通过简单多数达到修宪以及瓦解法治国家的目的。

专家们普遍认为，总体而言，《基本法》在其75年的历史中经受住了时间的考验。

不过，出生于民主德国的政治学家洛伦茨这样问道：“有关宪法的辩论是否从德国统一中吸取了教训？”在她看来，答案很清晰：“在《基本法》中，没有提及东德的历史与和平革命”。

德国统一党独裁统治反省基金会主任卡明斯基（Anna Kaminsky）希望从更广阔的视角来看待《基本法》，她说，“这个日子应该成为一个契机，让我们记住，在苏占区和民主德国，一直有勇敢的人冒着生存甚至生命危险，要求德国东部人民也能享有适用于西部的权利和自由”。



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