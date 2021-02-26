从中国进口原料 巴西生产疫苗有望

（德国之声中文网）本周六（2月27日），一批疫苗原料抵达巴西里约热内卢，这批货物用于生产1220万剂阿斯利康疫苗。不少巴西人寄希望于这些从中国进口的药品原料：在全球疫苗供不应求的情况下，这个拉美国家希望能够减少对外国供应商的依赖，自己生产疫苗。

更多阅读：疫苗分配悬殊 谭德塞批“世界正处道德沦丧的边缘”

巴西里约热内卢Fiocruz生物医学中心的疫苗厂被认为是拉美最大的疫苗工厂。不过因为缺少原料，疫苗产量微弱。 巴西也是全球受疫情影响最严重的国家之一。

随着原材料的抵达，巴西可以加大疫苗产量，按照计划，到今年年中，Fiocruz计划生产1.1亿剂阿斯利康疫苗。在下半年，可以再次生产同等数量的疫苗。

到目前为止，巴西新冠病毒感染人数已超过1050万人，仅次于美国和印度。根据近日统计，巴西新冠累计死亡病例数超过25万。尽管疫情严重，但疫苗接种在1月份才启动。巴西总统雅伊尔·博尔索纳罗最初淡化新冠病毒的风险，一度拒绝出台限制公众生活等防疫措施。

更多阅读：巴西卫生部长：亚马逊变种传染力强三倍

文木 / 李鱼（德新社）

©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。"