 从中国进口原料 巴西生产疫苗有望 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.02.2021

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时政风云

从中国进口原料 巴西生产疫苗有望

一批从中国进口的新冠疫苗原料抵达巴西。在全球疫苗稀缺的情況下，遭受新冠疫情重创的巴西希望能在本土生产大批疫苗，加快接种速度。

Brasilien Covid-19 | Sinovac und AstraZeneca Notfallzulassung

巴西饱受新冠疫情重创，全国新冠病毒感染人数已超过1050万人

（德国之声中文网）本周六（2月27日），一批疫苗原料抵达巴西里约热内卢，这批货物用于生产1220万剂阿斯利康疫苗。不少巴西人寄希望于这些从中国进口的药品原料：在全球疫苗供不应求的情况下，这个拉美国家希望能够减少对外国供应商的依赖，自己生产疫苗。 

更多阅读：疫苗分配悬殊 谭德塞批“世界正处道德沦丧的边缘”

巴西里约热内卢Fiocruz生物医学中心的疫苗厂被认为是拉美最大的疫苗工厂。不过因为缺少原料，疫苗产量微弱。 巴西也是全球受疫情影响最严重的国家之一。

随着原材料的抵达，巴西可以加大疫苗产量，按照计划，到今年年中，Fiocruz计划生产1.1亿剂阿斯利康疫苗。在下半年，可以再次生产同等数量的疫苗。

到目前为止，巴西新冠病毒感染人数已超过1050万人，仅次于美国和印度。根据近日统计，巴西新冠累计死亡病例数超过25万。尽管疫情严重，但疫苗接种在1月份才启动。巴西总统雅伊尔·博尔索纳罗最初淡化新冠病毒的风险，一度拒绝出台限制公众生活等防疫措施。

更多阅读：巴西卫生部长：亚马逊变种传染力强三倍

 

 

文木 / 李鱼（德新社）

 

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