仍有欧盟国家使用俄天然气 泽连斯基：过境协议不延长

乌克兰总统泽连斯基周二表示，将不延长通过该国输送俄罗斯天然气到欧洲的协议。克里姆林宫周三对此作出抨击。

（德国之声中文网）与德国不同，欧盟国家奥地利、匈牙利和斯洛伐克仍继续通过乌克兰的输送管道获取俄罗斯的天然气，尽管欧盟表示将在2027年以前摆脱对俄罗斯天然气的依赖。

2019年底，乌克兰企业与俄罗斯天然气公司Gazprom签署了为期五年的协议，过境乌克兰向欧洲输送天然气。2022年2月，莫斯科向乌克兰发动全面攻势。

尽管俄乌战争持续，2023年，俄罗斯仍通过乌克兰向欧洲供应了超过140亿立方米天然气。不过，这低于协议所允许的输送量——400亿立方米。

周二（8月27日），乌总统泽连斯基表示，该协议今年12月31日到期后，将不予延长。“结束了”，他说道。

他补充说：“他们将不得不花更多的钱，这会让他们的工业竞争力降低。”

上月，泽连斯基发出信号，乌克兰正与阿塞拜疆磋商，以阿塞拜疆天然气取代过境乌克兰的俄罗斯天然气。

然而，乌克兰与阿塞拜疆没有共同边境，这意味着，阿塞拜疆的天然气仍须过境俄罗斯管道输送。

阿塞拜疆总统阿利耶夫称，7月下旬，欧盟、基辅请他斡旋与俄罗斯的协议。

自8月6日，乌克兰向俄罗斯库尔斯克地区发动前所未有的跨境反攻，攻占数十个定居点，包括苏贾（Sudzha）市。

苏贾市人口约5000，设有苏贾计量站，这是俄罗斯天然气过境乌克兰向欧洲输送的最后一个主要的中转站。

跨越边界 乌克兰突袭库尔斯克 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。