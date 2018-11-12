仍有千人失踪 美国森林大火损失超乎想象

（德国之声中文网）在美国加州发生森林火灾地区的临时避难所，很多人拿着失踪亲人的照片打听他们的下落。该州巴特县的警长霍内阿（Kory Honea）周五晚上列出了一份所有失踪居民的名单。他表示："这是一份令人感到震撼的名单。"总共有1011人被列入名单，比前一天多400多人。

霍内阿说，这只是一份初步登记的名单，或许因打字错误或者因同一个人在多个地方同时被报失踪，从而有失踪人员被重复登记的可能性。但是从另一方面来看，当地还有许多居民根本就没有申报失踪者的机会。

遇难者人数继续增加

救援队携带训练有素的搜寻犬前往被大火烧毁的地区开展营救工作。消防人员已经成功地将火势控制了一半。此次大火已经烧毁1200多栋房屋和其它建筑。

周五， 此次加州北部森林大火造成的死亡人数又增加了8人。遇难者尸体在烧毁的房屋废墟中被发现。当局表示，遇难者总数因此增加到71人。这是美国一百多年来导致死亡人数最多的森林火灾。

特朗普视察灾区

此外，此次大火蔓延速度太快是导致众多人遇难的原因。在强风的作用下，火焰点燃干燥的灌木和枯萎的树木，导致火势一次次迅猛扩大。



在毁灭性森林大火爆发一周后，美国总统特朗普宣布，他将于周六前往位于西海岸的加州。据白宫公布的消息说，特朗普计划看望受灾群众。

李京慧/雨涵 (路透社、德新社、法新社)