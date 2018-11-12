 仍有千人失踪 美国森林大火损失超乎想象 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.11.2018

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时政风云

仍有千人失踪 美国森林大火损失超乎想象

加州北部的森林大火迄今至少造成71人死亡，另有上千人失踪。此次森林大火造成的损失之严重可能超过之前的估计。

USA Waldbrände in Kalifornien (Reuters/T. Sylvester)

“我们的亲人在哪里？”

（德国之声中文网）在美国加州发生森林火灾地区的临时避难所，很多人拿着失踪亲人的照片打听他们的下落。该州巴特县的警长霍内阿（Kory Honea）周五晚上列出了一份所有失踪居民的名单。他表示："这是一份令人感到震撼的名单。"总共有1011人被列入名单，比前一天多400多人。

霍内阿说，这只是一份初步登记的名单，或许因打字错误或者因同一个人在多个地方同时被报失踪，从而有失踪人员被重复登记的可能性。但是从另一方面来看，当地还有许多居民根本就没有申报失踪者的机会。

遇难者人数继续增加

救援队携带训练有素的搜寻犬前往被大火烧毁的地区开展营救工作。消防人员已经成功地将火势控制了一半。此次大火已经烧毁1200多栋房屋和其它建筑。

USA Waldbrände in Kalifornien (picture-alliance/AP Photo/J. Locher)

周五， 此次加州北部森林大火造成的死亡人数又增加了8人。遇难者尸体在烧毁的房屋废墟中被发现。当局表示，遇难者总数因此增加到71人。这是美国一百多年来导致死亡人数最多的森林火灾。

特朗普视察灾区

此外，此次大火蔓延速度太快是导致众多人遇难的原因。在强风的作用下，火焰点燃干燥的灌木和枯萎的树木，导致火势一次次迅猛扩大。

在毁灭性森林大火爆发一周后，美国总统特朗普宣布，他将于周六前往位于西海岸的加州。据白宫公布的消息说，特朗普计划看望受灾群众。

李京慧/雨涵 (路透社、德新社、法新社)

  • Waldbrände in Kalifornien Gerard Butler (picture-alliance/dpa/G. Butler/Twitter)

    加州火势凶猛 明星豪宅遭殃

    所剩无几

    在马里布这个明星集中的小镇，众多价值不菲的豪宅几乎被大火烧光。曾主演《300壮士：斯巴达的逆袭》的杰拉德·巴特勒（Gerard Butler）因大火不得不撤离家园，再回到家时只有满地的灰烬和废墟，汽车也烧得只剩下一个壳。他在推特上发布了这张照片，也对消防员表示了感谢。

  • Waldbrände Kalifornien Malibu (Getty Images/AFP/R. Beck)

    加州火势凶猛 明星豪宅遭殃

    断垣残壁

    歌手麦莉·赛勒斯（Miley Cyrus）和男友利亚姆·海姆斯沃斯（Liam Hemsworth）的住所也被烧毁。海姆斯沃斯在推特上传了一张照片并写到，最近几天真是令人心碎……马里布和加利福尼亚周边地区的许多人也失去了家园，我向所有因为火灾受到影响的人表示致意和慰问。两人还拿出了50万美元的捐款， 根据美国新闻频道CNN报道，这笔钱将用来帮助马里布灾区民众。

  • Waldbrände Kalifornien (Getty Images/J.Edelson )

    加州火势凶猛 明星豪宅遭殃

    天堂变地狱

    大约25万人不得不弃家逃亡，死亡人数每天都在上升。被烧焦的尸体被拉出废墟的同时，消防人员依旧在尽力扑灭火焰。被称为人间天堂的加州，灾后重建任重道远。

  • Waldbrände in Kalifornien Villa von Thomas Gottschalk (picture-alliance/dpa/R. Saxon)

    加州火势凶猛 明星豪宅遭殃

    德国名嘴别墅被毁

    德国知名主持人、多年主持"想挑战吗？"（Wetten, dass...）的托马斯·戈特沙尔克（Thomas Gottschalk）在加州的别墅也只剩些残骸（见图）。他对德国媒体表示，当时自己正在慕尼黑参加一场活动，妻子带着家里的宠物猫离开马里布的家，住进了洛杉矶的酒店。20年前他在马里布买了这幢豪宅，其中包括一座风车楼、中式塔楼、游泳池和网球场。

  • USA | Waldbrände in Kalifornien (Getty Imag/The Asahi Shimbun)

    加州火势凶猛 明星豪宅遭殃

    不要停！

    德国知名演员、导演蒂尔·施威格(Til Schweiger)的前妻和女儿也不得不快速逃离加州的住所。接受《图片报》采访时她说，一天清晨6点半收到要疏散的通知，本来觉得还有点时间，但朋友告诉她要马上离开房子，她急忙叫醒女儿和在家里过夜的德国同学，喊道：“拿着护照、牙刷和电脑！拿着车钥匙，我们在圣莫尼卡碰面，中途不要停车。”她自己还穿着睡衣，拿着证件、出生证明、祖母留给她的首饰、过去25年里的家庭合影，一些钱和两只狗跳上了汽车。

  • Waldbrände Kalifornien Malibu (picture-alliance/AP/R.H.W. Chiu)

    加州火势凶猛 明星豪宅遭殃

    真正的英雄

    大火也蔓延到歌坛天后Lady Gaga的住处，她在社交媒体上对消防人员、警方和志愿者表示感谢：“你们是真正的英雄。”

  • Kim Kardashian und Kanye West (picture-alliance/AP Photo/Invision/E. Agostini)

    加州火势凶猛 明星豪宅遭殃

    呼吁募捐

    美国电视红人金·卡戴珊2014年买了一座别墅，之后又装修了一翻，去年才搬进来。根据多家媒体报道，房子现在估值6000万美元，她与丈夫聘请了私人消防员，不但保住了自己的房子，也保住同区的一些大宅。她在推特上报了平安，表示房子没有受到损坏：“现在看起来，情况不会变的更糟，我祈祷风向不要和我们作对。”她也呼吁人们为消防组织募捐。

  • Waldbrände Kalifornien Ventura County (Getty Images/M. Simmons)

    加州火势凶猛 明星豪宅遭殃

    匆匆离开

    #metoo的发起人米兰诺（Alyssa Milano）也不得不撤出自己的住所，她在社交媒体上写到：“我带着孩子、狗、电脑和马丁靴离开了家。我的丈夫在纽约，我的马被教练救了。”

  • Kanada Calgary Cher singt mit Federschmuck (picture-alliance/Zumapress/D. Makowichuk)

    加州火势凶猛 明星豪宅遭殃

    无能为力

    巨星雪儿Cher也担心自己的豪宅，她1972年就在马里布购置了房产。她在推特上写到：“我对自己的房子很担心，但我什么都做不了。朋友的房子已经被大火给烧掉了。”

  • Waldbrände Kalifornien Malibu (Reuters/M. Dubron)

    加州火势凶猛 明星豪宅遭殃

    伸出援手

    火灾摧毁了成千上万的房屋，在上周日的全美人民选择奖颁奖典礼上，明星们呼吁为灾区民众和救援人员捐款。

  • Kalifornien Malibu Woolsey Fire Löschflugzeug (Reuters/E. Thayer)

    加州火势凶猛 明星豪宅遭殃

    救援依旧在继续

    消防人员继续紧张地试图控制火势，考虑到天气干燥和风向，本周之内大火难以扑灭。

    作者: 文木 综合报道


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