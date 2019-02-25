介于巨大承诺和未解问题之间的5G

（德国之声中文网）诺基亚首席执行官苏里（Rajeev Suri）在西班牙巴塞罗那世界移动通信大会召开期间表示：“明年我们不会在这里谈论6G。”这一表述暗含了对美国总统特朗普的嘲讽，因为不久前特朗普曾表示，要“尽可能快地”在美国引入6G通讯技术。

事实上，今年的巴塞罗那世界移动通信大会上，每一个摊位、每一场活动上，人们谈论的都是5G、5G、5G。

人们对于5G通讯技术期待已久，现在，它的商用日益临近。在全球最大的移动通信大会上，业界热情地展示着新一代通讯技术将为我们的生活带来怎样的新机会和新的可能。

IT市场研究公司IDC分析师坎斯菲尔德（Mike Cansfield）表示：“这是一场革命，这场革命正在发生。”5G技术将带来一系列新的变化。首先就是网速大幅提升，一部电影可以在短短几秒内就下载完成。另外，5G技术在自动驾驶和远程机械操作等领域也拥有广泛的应用前景。对于电信商来说，接入瓶颈再也不是问题。对于应用程序和内容服务商而言，5G技术也意味着一个新时代的到来，因为，届时每一种应用都将承载在云上。

可能在5G技术应用最初的一段时间还比较难让用户想像出，这项技术将给世界带来多么巨大的改变。因为第一批的应用体会大概和4G时代差别不是很大，也是诸如视频通话这类的一般应用。

华为消费者业务CEO余承东在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍新品

那么电信商该如何包装5G技术呢？是将它描述成一个更加稳定的网络吗？分析师坎斯菲尔德说，电信商们不会这么短视。因为，4年后的市场占有率也只会有4%，4G仍占据着75%的市场。他说：“难道电信商要对四分之三的用户说，你们使用的网络连接没那么稳定吗？肯定不会。”

使用者对5G技术有着相当高的期待。巴塞罗那世界移动通信大会开幕前，德国信息技术和通信新媒体协会（Bitkom）曾做过一项问卷调查。76%的受访者表示，希望5G技术将消除信号盲区。65%的受访者期待5G技术能够带来更快的上网体验。还有63%的受访者希望5G技术可以减少断网等现象。

有可能让运营商略感焦虑的是，很多用户并不打算为5G服务支付更多的费用。39%的受访者表示不原意为5G服务花更多的钱。25%的智能手机使用者表示，5G月租费应该少于10欧元。31%的受访者愿意接受10欧元到20欧元的价格。只有2%的受访者表示可以接受20欧元以上的价格。

所以业界需要灯塔式的应用和旗舰手机，这样才能让用户感受到5G技术的魅力。华为在移动通信大会上展示了可折叠的5G手机Mate X。在通信大会召开前几天，三星也发布了折叠屏手机Galaxy Fold。可折叠屏幕手机的推出是为了方便使用者在手机上观看电影或者使用一些较大的文件。

华为引争议 海外屡碰壁 涉伊朗 任正非之女被扣留 华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她。法庭听证会的内容显示，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

华为引争议 海外屡碰壁 “违反制裁令” 在2017年3月，华为的竞争对手、中国国企中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。另据《华尔街日报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。司法部也就此在开展调查。

华为引争议 海外屡碰壁 华为在伊朗的业务 华为在伊朗具体经营哪些业务，并没有很多的公开信息。华为伊朗官方网站(见截屏图)几乎只提到手机、笔记本电脑等消费类产品。此次孟晚舟案件，也并没有引起伊朗媒体的太多关注。目前，华为手机销售份额在伊朗市场排名第二，仅次于三星。

华为引争议 海外屡碰壁 华为争议 美国针对华为的指控，并不仅限于伊朗问题。华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在许多国家都引起质疑。

华为引争议 海外屡碰壁 “对美国国家安全构成威胁” 2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

华为引争议 海外屡碰壁 华为手机也受阻 除了华为的通信基础设施产品，其智能手机也没能按计划进入美国市场。华为原计划在2018年1月的拉斯维加斯消费电子展上与美国电信服务商AT&T合作推出新手机，进军美国手机市场。而在美国国会多名议员向联邦通信委员会发出联名信，对华为通过美国主要通信服务商销售客户终端产品的计划表示忧虑后，AT&T取消了同华为的合作。

华为引争议 海外屡碰壁 5G网络 2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

华为引争议 海外屡碰壁 南洋小国成为大国竞技场 同属大洋洲的巴布亚新几内亚，其通信基础设施非常薄弱，有意进行大规模扩建升级，并且修建通往澳大利亚的海底光缆。华为2016年就已经同意为该国新建通信网络。但是路透社报道称，美国、澳大利亚等国正在发动一场强大的公关战，试图在竞标中战胜华为，抵制中国在南太平洋上的影响力扩张。

华为引争议 海外屡碰壁 英国起疑心 在美国、澳大利亚等地连续碰壁之后，华为现在非常重视深耕多年的欧洲市场。在整个欧洲市场上，包括德国电信、英国电讯在内的众多电信业巨头都大量采购、部署华为的设备。但是在今年7月，英国情报机关的一份报告认为，中国厂商华为为英国电信领域提供的众多关键设备，造成了一定的安全风险。不过，华为的手机销售并不受此影响。

华为引争议 海外屡碰壁 华为嘴边的德国蛋糕 德国政府计划在2019年上半年举行5G频谱牌照拍卖，这将是一个投资规模高达800亿欧元的巨大市场。对于深耕德国市场多年、早已成为德国多家电信企业主要供应商的华为而言可谓志在必得。但是，德国政府内部有声音认为，来自中国的电信设备会威胁到德国的国家安全，呼吁将华为等中国电信设备厂商排除在德国5G通信基础设施建设项目之外。

华为引争议 海外屡碰壁 台湾继续维持禁令 台湾当局则在酝酿延长针对中兴、华为这两家中国厂商的电信产品5年禁令，认为这会造成安全隐患。12月10日，立法院部分议员呼吁将华为禁令延伸到金融领域，禁止银行、保险公司使用华为的服务器、交换机等产品。目前，华为在台湾只销售无绳电话等消费类产品。

华为引争议 海外屡碰壁 “共享数据” 除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。 作者: 苗子, 文山



大型手机公司在移动通讯大会上展示的新手机不只是折叠式手机，同时还有5G手机。三星市场部经理温特（Mario Winter）表示：“对我们来说，重要的是可以提供5G高端机。如果5G技术实现商用了，高端手机也就可以投入使用了。”他说，三星新出的Galaxy 10S也有5G版，也将投入到德国市场。不过目前5G频谱在德国还没有拍卖。

中国手机产商小米在通讯大会上展示了价格最低的5G手机，定价为599欧元。

虽然在手机市场上已经失去了老大的地位，但是5G技术的兴起给提供设备和软件的诺基亚创造了新的机遇。诺基亚首席执行官苏里说：“我相信，我们在正确的时间实施了正确的战略。”他说：“我们期待2020年对诺基亚来说是市场大幅增长的一年。”

诺基亚的中国竞争对手目前由于在西方受到安全威胁指控而倍感压力。很多国家担心使用华为的技术和设备是否能抵御来自中国或其它地区黑客的网络袭击，另外也有传闻说华为在其设备或网络留有后门，方便黑客窃取情报信息。



洪沙/凝炼 （德新社）

