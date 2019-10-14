今日生效 - 美国对欧盟进口品开征惩罚性关税

（德国之声中文网）中欧时间周五6时起，美国对欧盟部分进口商品的惩罚性关税开征。其中，对进口自欧盟的飞机加征10%特别关税，对葡萄酒、奶酪和威士忌等其它欧盟商品加征最高25%特别关税。德国的葡萄酒业和工具制造企业也受到影响。本月初，因欧盟对飞机制造商--空中客车提供不当补贴，世界贸易组织批准了这一惩罚性关税，允许美国对价值75亿美元的进口自欧盟的商品加征特别关税。

直到最后一天，欧盟都希望能避免被加征惩罚性关税。法国财长勒马雷（Bruno Le Maire）周四在华盛顿会晤美财长姆努钦（Steve Mnuchin）后强调指出，加征关税会导致"非常负面的经济、政治后果"。

勒马雷警告美方，不要开启第二条贸易冲突战线。一年半来，美国深陷一场与中国的贸易争端。上星期，这两个全球最大经济体达成一项部分协议，至少使冲突有所缓和。

意大利的帕马森乳酪也在被征税之列

美国与欧盟之间的贸易关系原已因华盛顿对钢铝征收惩罚性关税而受累。特朗普总统还威胁对欧洲汽车加征进口税。这样的惩罚性关税将尤其打击到德国生产商。

2004年，美国政府指控德、法、英、西对空中客车公司不当提供补贴。围绕飞机进口的争议由此开始。

在与姆努钦会晤后，勒马雷强调，欧盟已准备好采取反制措施，"当然是在世贸组织框架内"。勒马雷计划本周五也与美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）会面。

在欧盟决定是否对美国商品课征惩罚性关税方面，世贸组织预期明年将做出的一项裁定将起重要作用。该像裁定涉及欧盟对美国飞机制造商--波音公司从1989至2006年获国家补贴的诉讼。与波音案有关，欧盟方面也已准备好了一份可被课以惩罚性关税的美国商品名单。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 欧洲人高兴得太早了？ 2018年3月8日，特朗普在几位钢铁工人代表的簇拥下，签署了征收钢铝关税的行政令。此令一出，欧盟方面立即采取行动，不久后华盛顿同意暂时“豁免”欧盟，期限为5月底。布鲁塞尔松了一口气，认为美国贸易战的主要矛头还是指向中国。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 盟友？钢铝关税照收不误！ 然而有特朗普充当“导演”，剧情总会出现大反转：“豁免”期限未到，美国就宣布6月1日开始对欧盟钢铝产品分别征收25%和15%的关税。美国商务部长罗斯还警告道，如果布鲁塞尔选择“以牙还牙”，可能贸易冲突会继续升级。（图为德国一家钢产品加工车间）

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ “这是世界贸易史上糟糕的一天” 欧盟委员会主席容克在美国宣布征税措施的当天这样说道。欧盟贸易专员马姆斯特罗姆宣布，将向世贸组织就美国钢铝税案提出申诉。不过同时布鲁塞尔也向WTO状告中国”以不公平手法要求在华欧企转让技术“。这位贸易专员表示，同时状告美中两国，说明欧盟公正，没有选边站。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 欧盟反击 在华盛顿宣布征税之前，布鲁塞尔就曾威胁，如果美方坚持相关决定，欧盟就会对一些美国产品征收惩罚性关税，其中包括花生酱、牛仔裤、威士忌酒和哈雷机车等。相关惩罚性关税从6月22日起已经生效。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 李维斯牛仔裤明天就涨价？ 虽然欧盟针对美国产牛仔裤的关税已经开始执行，但是行业人士指出，这并不意味着相关服装的价格会立刻上扬。一方面，大多数牛仔裤产地早就不是美国了；另一方面，在服装产业，产品库存量大，而且商家都是提前一季订货。简言之，这次的惩罚关税对服装价格的影响非常有限。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 对农民的一万点伤害…… 而在食品领域，贸易关税的影响就完全不同了。比如，在对欧盟出口玉米的国家中，美国排名第三，虽然这些玉米通常用作饲料，但是惩罚性关税可能导致美国产玉米在国际市场上供过于求从而价格下跌，这对于农民来说可能会是雪上加霜。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 哈雷“发烧友”请注意！ 在欧洲市场上销售的美国产哈雷机车（Harley Davidson）价格目前一般在1万5到4万欧元之间，如果25%的关税完全转嫁到价格上，那么原本售价2万的摩托车可能会涨到2万5千欧元。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 特朗普拿欧洲汽车开刀？ 除了钢铝产业之外，美国还在考虑对欧盟的汽车产业征收最高25%的进口税。特朗普表示，汽车制造这样的关键产业对于”我们国家的强大“至关重要。如果真的要征收高额进口税，首当其冲应该就是德国汽车制造商了。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 中美贸易战波及德国车企 汽车制造业对于德国经济来说至关重要，德国总理默克尔也是法兰克福车展这样的行业盛会上的常客（图为默克尔和戴姆勒总裁蔡澈在2017年车展上）。即使美国尚未真正对德国汽车“动手”，但是中国对美国产汽车的报复性关税已经开始对戴姆勒产生消极影响。因为戴姆勒在美国制造的一部分汽车也是销往中国的，所以这家原本就深陷柴油尾气丑闻之中的德国汽车制造商面临更多损失。 作者: 雨涵



凝炼/洪沙（法新社）