今日停火 以巴冲突现缓和

（德国之声中文网）以巴双方爆发数年以来最激烈的武装冲突后，控制加沙地带的哈马斯及其盟友伊斯兰圣战民兵已经和以色列方面就停火达成共识。巴勒斯坦和埃及方面的代表称，由埃及斡旋达成的停火协议已经于今天凌晨开始实施。

迄今为止，以色列方面并未正式证实停火的消息，但军方对边境地区以色列居民的种种限制已经取消。军方表示，一切已恢复正常。边境地区大约20万青少年复课回校。

巴勒斯坦武装派别发动袭击以及以色列军方的反击过程中，上周日共有4名以色列人和17名巴勒斯坦人丧生。此前，周六则有6人丧生；周五，边境地带一次示威游行中发生暴力冲突，争端升级。

哈马斯领导人Ismail Hanija

哈马斯负责人哈尼亚（Ismail Hanija）首先发出愿意停火的信号。哈尼亚在其声明中还要求以色列方面取消对加沙地带的封锁，并威胁说，否则将会爆发更多的冲突。埃及方面曾对以色列在加沙地带的封锁政策表示支持。

以色列走强硬路线

上周日，以色列总理内塔尼亚胡在安全内阁会议后，命令以色列军方对巴勒斯坦武装派继续发起"大规模攻势"，并向加沙地带增派坦克、炮兵以及陆军。以色列军方指出，截至上周五，以色列境内遭到600多枚火箭袭击，以方对加沙地带260个以上据信属于巴勒斯坦武装派的目标发动了攻击。

以色列无人机拦截火箭弹

联合国秘书长古特雷斯呼吁交战方保持"最大限度克制"。在纽约发表的一份联合国声明中，古特雷斯对强烈谴责对以色列平民发起的火箭袭击。交战各方应立即消除紧张局势。声明中称，联合国特使姆拉德诺夫（Nickolay Mladenov）正在同负责调停的埃及及其他有关各方密切合作，"以期恢复平静"。

达扬/凝炼（德新社、路透社）