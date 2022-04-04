今日俄罗斯 明日中国？欧洲对中国原材料的依赖有多危险？

（德国之声中文网）被乌克兰战争震动的欧洲试图减少对俄罗斯能源供应的依赖，而一个更大的危险正悄然而起。风力涡轮机、电动汽车、太阳能电池和计算机芯片都需要工业金属和稀土。日益增长的数字化和能源转型将继续推动对这些特殊原材料的需求，但采矿业往往集中在世界上少数地区。

中国有可能在未来构成大麻烦。因为，多种原材料，德国均进口自该国。对未来技术，这些原材料不可或缺，而且，我们对它们的需求量还会增加。再者，不仅在采矿方面，在原材料的深加工、精炼产品生产方面，也都存在极高市场集中度——中国是最重要生产方。

2018年全球稀土存量分布 按百分比 信息来源：美国地质观察局

重要原材料几乎均由中国垄断

欧盟在大多数金属方面对进口的依赖程度高达75%到100%。而在定义为 "关键 "的30种原材料中，有19种主要由中国提供，其中一些原材料几乎被中国垄断：例如，镁（93%来自中国）、稀土（98%）和铋（93%）。

未来，这一依赖性还可能更大。据欧盟估计，到2030年，仅钴的需求量就将比目前高出5倍。电动车产业需要极高数量的锂电池，到2030年，对锂的需求可能会增加18倍，而至2050年，甚至可能增加60倍。

依赖性可被用作政治筹码

早在2010年，就出现对中国利用其原材料实力作为政治筹码的疑虑。当时，北京限制出口稀土，立即导致国际市场上价格急剧上升。此事后被提交世贸组织，中国遵守仲裁结果，撤销了出口限制。

然而，欧洲不一定由此就能确信，未来也能满足增加的需求。根据《德国商报》2022年3月25日的报道，2021年1月，中国工业和信息化部专家曾讨论中止向美国供应稀土。

其实，若中国有朝一日减少供应原材料，欧洲也不应吃惊。在最新五年规划中，北京已明确表示，将减少原材料密集型商品出口，更多用于满足国内需求。根据该规划，中国要在未来成为关键技术的国际市场领导者，而不是出口原材料。

此外，中国也希望到2060年实现气候中立，为此，就像欧洲一样，需要关键原材料。一段时间来，北京一直在为此做准备，其中包括经由大量投资和合同确保从境外，例如从非洲，获得原材料。

观看视频 01:23 稀土：中国的贸易战王牌

德国试图减少进口依赖性

至少，德国意识到了原材料安全问题的严重性，多年来，已致力于实现原材料进口的多元化。例如，稀土现在不仅从中国而且也从巴西进口。此外，2010年，德国设置了原材料局（DERA），凸显了对关键原材料及其可用性的重视。

每两年，DERA都会对选定的精炼产品的来源进行调查。根据调查结果，德国仍会在相当长时期不能不从中国进口关键原材料，结论：对中国的依赖性仍然很高。

在这方面，中国甚至无需有意伤害他国。因为，中国也更关注可持续性发展和环境保护。去年年底对镁生产商进行的环境检查，导致一些生产商不得不停止生产，价格则从每吨2000美元飙升至10000美元。

欧洲可促进自家矿业

在欧盟层面，原材料安全问题也已成热门议题。2020年秋，欧洲原材料联盟（ERMA）成立。该联盟旨在改善欧洲工业的供应安全，其中包括原材料进口多元化，以及欧洲开设自己的矿场，并扩大加工份额。

毕竟，欧洲也有原材料。即使是德国，也能在莱茵河畔的花岗岩层和萨克森州的厄尔士山脉（Erzgebirge ）找到锂。

问题在于，欧洲人通常不希望在自家门口出现肮脏的矿场。例如，在西班牙，就有人抗议在埃斯特雷马杜拉（ Estremadura ）的开矿采锂项目。塞尔维亚和葡萄牙人也抵制本国的锂矿。

另一个问题是，如何为新的采矿项目和加工原材料设施提供资金。欧洲缺乏风险投资。若只考虑价格，欧洲产业便无竞争力可言。20世纪90年代以来，中国政府一直补贴原材料开采，大规模增加其加工能力，且环境法规相当宽松，从而使低价成为可能。

回收和储存

事实是，原材料贫乏的欧洲将无法用自己的矿山来满足其需求，因此，更需注重节约、不浪费，以有助于解决这一问题。为此，欧洲计划强化循环经济。只不过，回收自有其局限性。

德国材料局专家布赫霍尔茨（Peter Buchholz ）指出，只要对原材料的需求持续增加，德国便无法仅经由回收满足其需求："工业界只能回收既有数量。40年前，全球铜需求量约为1000万吨。如今已超过2000万吨"。此外，含铜产品有时会用上数十年，其中的铜材料便无法用于他需了。

为在进口缺失的情况下保护自己，许多欧盟国家、美国和日本已大规模储存金属和原材料。德国迄今主要储存的是石油和天然气。

在相关问题上，莱布尼兹热带海洋研究中心的科学主任布赖施维茨（Bleischwitz ）提出一个有意思的观点。他指出，在忧虑对中国的依赖有多危险时，不应忘记， "中国也依赖从德国进口"。他强调，"大流行瘟疫爆发前，中国从欧洲进口的原材料多于出口，例如农业和林业产品或加工金属。" 因此，他认为，所谓的依赖性是相互的。

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