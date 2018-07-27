 今年首次月全食 欧洲再现“血月”奇观 | 科技环境 | DW | 20.01.2019

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科技环境

今年首次月全食 欧洲再现“血月”奇观

在欧洲，周一凌晨人们可以观看到月全食的奇观。而且这晚的月亮又是一轮超级大的“血月”。

Mondfinsternis 2018 | Deutschland (picture-alliance/dpa/M. Balk)

（德国之声中文网）在2018年7月的"超级月亮"之夜后，今年1月21日，地球人又可以经历一次令人叹为观止的月食奇景。欧洲、北美、南美和西非是最佳的观测地点。在非洲中部、东部以及亚洲，只能看到一次月偏食。所以，对能早起的欧洲人是个不错的选项。

在德国，凌晨4：30左右就可以看到月食了。4：34时，月球将开始进入地球的阴影，月食的景象会在5:41到6:43之间出现，在6：12时，月亮被遮挡的面积达到最大。日出前不久，大约7：50，月球将完全摆脱地球的阴影。这次的月全食将出现在夜空的西方，月亮高出地平线的角度仅为16度。

"血色"月亮

太阳光进入地球大气层后，波长较短的蓝色光被散射，无法到达月亮，只有波长较长的红色光能穿透大气层，间接映射到月亮上。站在地球的角度看，月亮的颜色不再是平时的银色，而是金红色，因此也被称为"血月"。这种红色的深浅程度，主要取决于大气的湿度 、尘埃及其它微小颗粒物的浓度。

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不能错过的奇观：超级月亮、蓝月亮、月全食

此外，月亮还显得比平时更大。这是因为此时的月球离地球更近（357340公里），而且月亮刚刚从地平线上升起不久，本来看上去就更大，就像日出时的太阳一样。

月球与地球阴影相遇，也就是出现月食的频率每年约为2.5次。但并非每次都是月全食。只有在满月时、而且月球完全没入地球阴影时，才会出现月全食。

在德国，今年7月16日晚间还能看到一次月偏食。而今年7月2日的日全食，只有在南美洲才能看见。12月26日将出现的"金环"日食只有在亚洲才能一睹芳容。

2022年5月的下一次月全食，在德国无缘见到，因为发生时正值白天，肉眼无法看到。而再下一次月全食，要等到2018年12月31日。

  • Neuseeland Auckland Mondfinsternis

    月亮的故事

    月亮情结

    2015年的9月28日，人们欣赏到难得的天文奇观。当月亮转绕到距离地球最近的地方时就会出现“超级月亮”，此时的月亮看起来比平时更大、更亮。2015年的中秋就恰逢一次“超级月亮”。进入地球影子的月亮呈血红色。在这一天同时发生月全食则更是罕见。其实月亮根本无需“上演”如此“戏码”吸引注意，自古以来，月亮独特的神秘和魔力让人类为之倾倒，它也是众多文人墨客寄托情思的重要载体。

  • Flash-Galerie Himmelsscheibe von Nebra

    月亮的故事

    古老星象图

    远古时代，人们对月亮十分崇拜。月亮的圆缺与人们的作息被联系在一起。日期是以月亮周期计算的。图片上是內布拉星象盘，1999年人们在萨克森——安哈尔特发现了这个星盘。经过鉴定，它的年龄大概在3700-4100岁之间。人们可以从这个珍贵的发现了解到当时的天文知识和信仰崇拜。

  • Mythos Mond Bildergalerie Zwei Männer in Betrachtung des Mondes von Caspar David Friedrich

    月亮的故事

    自然与艺术

    艺术家们对月亮的演绎多种多样，大多数情况下月亮是浪漫的化身，承载着人们无穷的幻想和期待。图为卡斯帕·大卫·弗里德里希（Caspar David Friedrichs）1820年的油画《望月的两个男人》。

  • Bildergalerie - Zehn Gründe für Hessen EINSCHRÄNKUNG

    月亮的故事

    诗人的缪斯

    月亮也是文学作品中一个永恒的主题。尤其给诗人带来灵感，他们借月亮来表达思念、惆怅之情。歌德的《对月吟》借月亮向心目中的爱人表达爱恋，诗歌开篇写到“你又把静的雾辉笼遍了林涧， 我灵魂也再—回融解个完全”。

  • Mythos Mond Bildergalerie Sänger Elvis Presley 1956

    月亮的故事

    经典情歌

    古诗中的月亮充满柔情，歌曲中，月亮也温柔婉约。全球各地的歌唱家都创作过以月亮为主题的作品。对许多喜爱音乐的中国人来说，不仅对《月亮代表我的心》或者《弯弯的月亮》这些流行歌曲耳熟能详，也能哼唱几句猫王的经典情歌《蓝月》（Blue Moon）。

  • Mythos Mond Bildergalerie Filmstill aus Der Wolfsmensch 1941 von George Waggner

    月亮的故事

    恐怖与浪漫同在

    马克·吐温曾说过，每个人都像月亮，有着从来不让任何人看见的黑暗面。世界各地的古代文化中就有关于狼人的种种传说。他们在月圆之夜会从人身变为狼身。狼人的形象被广泛应用于各种魔幻、科幻题材的电影之中。图为1941年的经典影片《狼人》。1987年的美国浪漫喜剧《月色撩人》也是一部广为人知的电影。女歌星雪儿（Cher）因在影片中的出色表演获得了奥斯卡最佳女主角奖。

  • Mythos Mond Bildergalerie Astronaut Edwin E. Aldrin

    月亮的故事

    登月先锋

    1969年人类首次登上月球。阿波罗11号的宇航员阿尔德林（Buzz Aldrin，见图）在月球成功着陆。

  • Screenshot www.moonmoonmoonmoon.com
    更多

    月亮的故事

    魅力不减

    不过月亮依然魅力不减。2013年，艾未未与丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松(Olafur Eliasson)进行合作，推出了名为“月球”的在线绘画计划，网民可以登录该项目，在虚拟月球的任意角落用数码画笔作画。在项目的介绍中，两位艺术家一起写到“创造力可以突破任何边界。没人能阻挡想法、风、和空气。”

    作者: Philipp Jedicke


 

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