今年首次月全食 欧洲再现“血月”奇观

（德国之声中文网）在2018年7月的"超级月亮"之夜后，今年1月21日，地球人又可以经历一次令人叹为观止的月食奇景。欧洲、北美、南美和西非是最佳的观测地点。在非洲中部、东部以及亚洲，只能看到一次月偏食。所以，对能早起的欧洲人是个不错的选项。

在德国，凌晨4：30左右就可以看到月食了。4：34时，月球将开始进入地球的阴影，月食的景象会在5:41到6:43之间出现，在6：12时，月亮被遮挡的面积达到最大。日出前不久，大约7：50，月球将完全摆脱地球的阴影。这次的月全食将出现在夜空的西方，月亮高出地平线的角度仅为16度。

"血色"月亮

太阳光进入地球大气层后，波长较短的蓝色光被散射，无法到达月亮，只有波长较长的红色光能穿透大气层，间接映射到月亮上。站在地球的角度看，月亮的颜色不再是平时的银色，而是金红色，因此也被称为"血月"。这种红色的深浅程度，主要取决于大气的湿度 、尘埃及其它微小颗粒物的浓度。

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此外，月亮还显得比平时更大。这是因为此时的月球离地球更近（357340公里），而且月亮刚刚从地平线上升起不久，本来看上去就更大，就像日出时的太阳一样。

月球与地球阴影相遇，也就是出现月食的频率每年约为2.5次。但并非每次都是月全食。只有在满月时、而且月球完全没入地球阴影时，才会出现月全食。

在德国，今年7月16日晚间还能看到一次月偏食。而今年7月2日的日全食，只有在南美洲才能看见。12月26日将出现的"金环"日食只有在亚洲才能一睹芳容。

2022年5月的下一次月全食，在德国无缘见到，因为发生时正值白天，肉眼无法看到。而再下一次月全食，要等到2018年12月31日。