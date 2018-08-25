今年统一日，拼图艺术装扮勃兰登堡门

10月3日是德国统一日。今年的这一天，为了纪念柏林墙的倒塌，著名街头艺术家JR将用25米高的拼图艺术作品装扮柏林的地标建筑勃兰登堡门。
（德国之声中文网）正如在世界上别的地方一样，JR的蒙太奇拼图艺术借用他者的视角，人们多从围墙和栅栏观看。
这一次，在他的作品中，人们从勃兰登堡门顶部往下看。在它的前面，几个巨大的人像，看得出来是前东德的边防兵，隔着一段距离站立。看上去像是三维效果。
这件超大的装置艺术作品，就是这位来自法国的街头艺术家为柏林的三天德国统一日节假日量身定制的。
艺术家使用了一张传奇般的照片作为他的装置艺术的基础。这张照片拍摄于1989年11月的柏林墙倒塌之夜。照片上，欢庆的柏林人爬到墙上，有的坐着，有的跳舞，守墙的士兵则站在一边观看。
这位35岁的艺术家，在巴西里约热内卢的贫民窟 Morro da Providencia贴出了特大的眼睛，还在以色列和巴勒斯坦边界墙上，并排安装起以色列人和巴基斯坦人的巨幅画像。
JR称自己为身怀使命的艺术家。身份、记忆、流亡和移民都是他的街头艺术作品关注的主题。在利比里亚、纽约、德国、土耳其、海地和意属地中海岛兰佩杜萨岛的墙上，都能见到他的拼图艺术作品。
张平/苗子（德新社等）
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