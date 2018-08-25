 今年统一日，拼图艺术装扮勃兰登堡门 | 文化经纬 | DW | 01.10.2018

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文化经纬

今年统一日，拼图艺术装扮勃兰登堡门

10月3日是德国统一日。今年的这一天，为了纪念柏林墙的倒塌，著名街头艺术家JR将用25米高的拼图艺术作品装扮柏林的地标建筑勃兰登堡门。

Deutschland | Aufbau zum Tag der Deutschen Einheit (picture-alliance/dpa/ZB/A. Pollmann)

勃兰登堡门呼唤和平

（德国之声中文网）正如在世界上别的地方一样，JR的蒙太奇拼图艺术借用他者的视角，人们多从围墙和栅栏观看。

这一次，在他的作品中，人们从勃兰登堡门顶部往下看。在它的前面，几个巨大的人像，看得出来是前东德的边防兵，隔着一段距离站立。看上去像是三维效果。

Deutschland | Aufbau zum Tag der Deutschen Einheit (picture-alliance/dpa/ZB/A. Pollmann)

正在安装

这件超大的装置艺术作品，就是这位来自法国的街头艺术家为柏林的三天德国统一日节假日量身定制的。

Deutschland, Brandenburger-Tor, Maueröffnung 1989 (picture-alliance/W.Kumm)

历史的回忆：1989年11月10日

艺术家使用了一张传奇般的照片作为他的装置艺术的基础。这张照片拍摄于1989年11月的柏林墙倒塌之夜。照片上，欢庆的柏林人爬到墙上，有的坐着，有的跳舞，守墙的士兵则站在一边观看。

这位35岁的艺术家，在巴西里约热内卢的贫民窟 Morro da Providencia贴出了特大的眼睛，还在以色列和巴勒斯坦边界墙上，并排安装起以色列人和巴基斯坦人的巨幅画像。

Deutschland | Aufbau zum Tag der Deutschen Einheit (picture-alliance/dpa/ZB/A. Pollmann)

这座装置作品竖立在勃兰登堡门的西侧

JR称自己为身怀使命的艺术家。身份、记忆、流亡和移民都是他的街头艺术作品关注的主题。在利比里亚、纽约、德国、土耳其、海地和意属地中海岛兰佩杜萨岛的墙上，都能见到他的拼图艺术作品。

  • Deutschland | Tag der Deutschen Einheit in Dresen - Merkel und Gauck vor der Frauenkirche (picture-alliance/AP/J. Meyer)

    德国庆祝两德统一26周年

    统一日默克尔呼吁举行更多对话

    10月3日，德国德累斯顿举行庆祝两德统一26年纪念活动时，联邦总理默克尔、联邦总统高克以及其他一些来宾遭到排外组织Pegida（爱国欧洲人反对西方伊斯兰化组织）数百名支持者的怒斥与辱骂。

  • Deutschland Dresden Pegida Demonstration (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    德国庆祝两德统一26周年

    右翼分子们前来示威

    目击者描述说，默克尔等宾客走进会场的路途中，参加示威的右翼分子们咒骂着"人民叛徒"、"滚"、"默克尔滚蛋"等脏话，还有人吹口哨。

  • Deutschland Pegida Protest am Tag der Deutschen Einheit (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

    德国庆祝两德统一26周年

    警察们很忙

    负责维持秩序的警察不得不赶退示威者才能保证参加庆祝活动的宾客们正常通行。

  • Deutschland Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit (Getty Images/S. Gallup)

    德国庆祝两德统一26周年

    更多对话，更多尊重

    默克尔表示，统一26年后，肯定也会出现新的问题需要得到解决。她呼吁在政治意见交换过程中人们能展示出更多的尊重态度。

  • Deutschland Dresden Vorbereitungen Feierlichkeiten Tag der Deutschen Einheit (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    德国庆祝两德统一26周年

    统一纪念日

    1990年10月3日，民主德国并入联邦德国，这一天也就被定为两德统一后的国庆节。

  • Brandenburger Tor in den 1990er Jahren (picture-alliance/ZB/J. Bauer)

    德国庆祝两德统一26周年

    历史上的今天

    1990年10月3日的早晨，阳光照亮了柏林勃兰登堡门。

    作者: 洪沙


张平/苗子（德新社等）

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10月3日是德国统一日，是1990年东西德统一以来的德国国庆。这一天除了是法定假日外，还有什么意义？特别是1990年前后出生的这一代德国年轻人，又对这个“统一日”有什么感受呢？ (03.10.2017)  

评论：德国统一日 任重而道远

德国大选刚刚结束，仍然处于博弈阶段的德国便又迎来统一纪念日。德国之声总编Ines Pohl认为，德国也必须给自己进行国际定位。 (03.10.2017)  

德国庆祝两德统一26周年

10月3日，德国德累斯顿举行庆祝两德统一26年纪念活动时，联邦总理默克尔、联邦总统高克以及其他一些来宾遭到排外组织Pegida（爱国欧洲人反对西方伊斯兰化组织）数百名支持者的怒斥与辱骂。 (03.10.2016)  

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Deutschland | Aufbau zum Tag der Deutschen Einheit (picture-alliance/dpa/ZB/A. Pollmann)

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