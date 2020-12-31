 今年最大规模：13架中国军机进入台湾空域 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.01.2021

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时政风云

今年最大规模：13架中国军机进入台湾空域

本周六，13架解放军军机进入台湾西南空域，规模创下今年之最。路透社指出，美国对台湾的支持增加引起北京的关注。台湾驻美大使萧美琴受邀参加拜登就职典礼后，美方表示对台承诺“坚若磐石”。

Kampfjets China Taiwan

（德国之声中文网）台湾国防部周六公布即使军事动态，共军周六派遣1架运-8反潜机、8架轰-6K机和4架歼-16机进入台湾西南防空识别区（ADIZ），台湾空军派遣空中巡逻兵力应对，广播驱离，并以防空飞弹追踪监控。台湾媒体也报道称，共军军机周六在短时间内密集扰台，2小时内进入台湾西南空域7次。

近月来，中国几乎每日皆派遣军机飞跃台湾以南及由台湾实际控制的东沙群岛之间水域，但一般每日只有一至两架军机。根据台湾国防部统计，2020年中共军机持续骚扰台湾西南空域超过380架次。台湾媒体指出，周六共13架共军军机扰台是今年度以来的最大规模。

台湾国防部发布的一张共军军机活动示意图显示，中国军机飞过东沙群岛附近海域，距离台湾本岛还有一段距离。

中国尚未对此进行任何表态。北京过去曾表示，解放军军机飞过台湾海峡是为进行演练，以维护国家主权及安全。去年12月路透社曾发表文章分析，中国正对台湾采取“灰色地带作战”，利用军机扰台、军事演习、国际孤立等方式对台施压，目的是消磨台湾的战斗意志使其屈服，不用动用真枪实弹。对此，中国国务院台湾事务办公室发言人朱凤莲在12月16日的例行新闻发布会上曾经表示：“解放军在台海地区组织实战化演练，是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动，是对外部势力干涉和‘台独’势力挑衅的严正回应。我们绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把中国任何一块领土从中国分裂出去。”

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德国之声解析：若中共侵台，将采取何种戰略？

路透社指出，美国对台湾的支持增加引起北京的关注，特别是在特朗普执政时期美台关系持续升温，除了多次批准大规模对台军售，还派遣高层官员访台。在特朗普政府结束执政前，美国国务院本月9日宣布取消美台交往限制

2020年9月17日，美国国务院次卿克拉奇访台，成为台美断交以来访台层级最高的国务院官员。美国卫生部长阿扎尔（Alex Azar）也曾在去年8月抵台访问。在美国官员访台期间，中国皆派遣战机穿越台海中线。

此次中国派遣13架解放军军机扰台的时机，正好是拜登就任美国总统的3日后。

台湾驻美代表萧美琴获邀出席了拜登就职典礼。白宫国家安全委员会发言人霍恩（Emily Horne）表示，美国对台湾的承诺“坚若磐石”。

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台湾：共军军机2020年扰台逾380次

台湾国防部统计，今年中共军机扰台次数超过380架次。美国海军军舰12月31日则再次执行例行任务通过台湾海峡，引发中国的强烈不满。  

专访：如果中国犯台 是向自由世界宣战

德国之声电视台就美国联合国大使即将访台等问题采访了台湾驻德国代表处大使谢志伟。  

美智库：2021亚太地区可能发生的四大冲突

美国智库「外交关系协会」在近日一份调查中，列出全球2021年可能发生的武装冲突。朝鲜半岛丶台湾海峡、中印边境以及南中国海域都被列为武装冲突发生率极高的地区。  

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机

今年9月以来，台湾军方和媒体频频发布消息称大陆军机飞入台湾防空识别区，甚至飞过海峡中线。台湾国防部最近曝光其中部分机型。  

台北和美国的高层互动

中华民国政府迁往台湾后，美台之间高层互访频繁，但1979年美国和中华民国断交后，台湾高层访美难度增大，美国阁员也未正式访台。2021年1月，在特朗普政府任期临近结束时，美驻联合国代表克拉夫特原计划访台，后因国务院取消所有外访活动而未成行，改为视讯会谈。  

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