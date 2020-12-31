今年最大规模：13架中国军机进入台湾空域

（德国之声中文网）台湾国防部周六公布即使军事动态，共军周六派遣1架运-8反潜机、8架轰-6K机和4架歼-16机进入台湾西南防空识别区（ADIZ），台湾空军派遣空中巡逻兵力应对，广播驱离，并以防空飞弹追踪监控。台湾媒体也报道称，共军军机周六在短时间内密集扰台，2小时内进入台湾西南空域7次。

近月来，中国几乎每日皆派遣军机飞跃台湾以南及由台湾实际控制的东沙群岛之间水域，但一般每日只有一至两架军机。根据台湾国防部统计，2020年中共军机持续骚扰台湾西南空域超过380架次。台湾媒体指出，周六共13架共军军机扰台是今年度以来的最大规模。

台湾国防部发布的一张共军军机活动示意图显示，中国军机飞过东沙群岛附近海域，距离台湾本岛还有一段距离。

中国尚未对此进行任何表态。北京过去曾表示，解放军军机飞过台湾海峡是为进行演练，以维护国家主权及安全。去年12月路透社曾发表文章分析，中国正对台湾采取“灰色地带作战”，利用军机扰台、军事演习、国际孤立等方式对台施压，目的是消磨台湾的战斗意志使其屈服，不用动用真枪实弹。对此，中国国务院台湾事务办公室发言人朱凤莲在12月16日的例行新闻发布会上曾经表示：“解放军在台海地区组织实战化演练，是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动，是对外部势力干涉和‘台独’势力挑衅的严正回应。我们绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把中国任何一块领土从中国分裂出去。”

路透社指出，美国对台湾的支持增加引起北京的关注，特别是在特朗普执政时期美台关系持续升温，除了多次批准大规模对台军售，还派遣高层官员访台。在特朗普政府结束执政前，美国国务院本月9日宣布取消美台交往限制。

2020年9月17日，美国国务院次卿克拉奇访台，成为台美断交以来访台层级最高的国务院官员。美国卫生部长阿扎尔（Alex Azar）也曾在去年8月抵台访问。在美国官员访台期间，中国皆派遣战机穿越台海中线。

此次中国派遣13架解放军军机扰台的时机，正好是拜登就任美国总统的3日后。

台湾驻美代表萧美琴获邀出席了拜登就职典礼。白宫国家安全委员会发言人霍恩（Emily Horne）表示，美国对台湾的承诺“坚若磐石”。

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