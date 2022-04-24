今年慕尼黑啤酒节要恢复举办

（德国之声中文网）因新冠疫情被迫中断两年的慕尼黑啤酒节（德国称"十月节"），今年将恢复举办。慕尼黑市市长莱特（Dieter Reiter）周五（4月29日）宣布了这一消息。但他同时表示，在乌克兰遭到侵略的当下，做出恢复啤酒节的决定实属不易，人们会问，这种时候狂欢庆祝是不是恰当。

至于啤酒节期间会不会对疫情采取强制措施，莱特说，对到访的客人没有任何强制措施，对此也不存在法律依据。他说，希望不临时发生任何变故。

今年的慕尼黑啤酒节计划在9月17日至10月3日举行。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 跳舞？——欢迎！ 无论是谁，来到啤酒节草坪上，都会受到音乐和欢快气氛的感染。到处都有人随着音乐并肩摇摆、舞蹈。规则很简单：站在长椅上可以，上桌子不行。明知故犯者有可能被罚出场外，这岂不是很遗憾？

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 自带食物——不行！ 虽然在巴伐利亚的啤酒园里，点一杯啤酒，配上自带的面包一起享用是一件再普通不过的事，但在慕尼黑啤酒节上的大篷里，这可不允许。吃自带的干粮，说不定会被轰走。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 来份烤鸡 到了啤酒节，当然得来一扎啤酒。佐酒的小菜呢？建议来半只烤鸡。泛着油光的香脆烤鸡可以直接用手吃。为了避免油腻的手指拿不稳啤酒杯，会同时附上湿纸巾。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 过山车——玩的就是心跳！ 各种高速旋转、升降的游艺项目，当然能让寻找刺激的游人过足瘾。不过，最好事先想一下游玩活动的先后顺序。不妨先坐过山车，再去喝啤酒吃烤鸡，否则的话，你的胃……

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 撩妹？先看好丝带 巴伐利亚的传统服装充满智慧。一个小细节告诉周围的人，穿者是“名花有主”，还是仍在寻寻觅觅。姑娘胸前的丝带如果在右侧，意思就是“我已经有男友”，如果在左侧，则意味着仍在等待意中人。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 畅饮啤酒——不能错过！ 在十月节上喝啤酒是一种锻炼，尤其是练臂力。啤酒盛在容量为一升的大杯里，端起来犹如举重。正确的方法是一手握住杯把，不要把手指贴在杯子上。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 喝倒——不行！ 喝到微醺感觉很好，也是啤酒节的恰当体验。喝到不省人事就太狼狈了。那些在人群里跌跌撞撞、甚至随地呕吐的家伙，实在让人扫兴。见好就收，才能留下美好回忆。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 就地方便——千万别！ 啤酒下肚，还要找地方方便一下。看到公共厕所前大排长龙，有的人就会偷偷找个僻静处解决。千万不要！如何被抓到，会被罚款100欧元。还是趁早到厕所排队，这里的公厕是免费的。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 拿走啤酒杯——使不得！ 必须承认，这是很好的纪念品。于是很多人想，不如把它带回家。慕尼黑啤酒节上每年都会有数千个啤酒杯失踪。这可不是个好主意，严格说是盗窃！会被罚款。啤酒杯是可以买的，然后被贴上一个彩色标签，就可以光明正大地带走了。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 占座位——太不酷！ 啤酒大篷里一位难求。尤其在周末，常常不得不因爆棚而暂时关闭。尽管如此，占据一条长凳给朋友占座，会被人投来异样的眼光。而且过不了多久，服务生和管理员就会把位子分配给他人。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 偷拍上空照——没品！ 给开怀欢庆的姑娘拍照没关系。可是，看到有女生high得一时兴起，袒露春光，赶紧按下快门，就不那么得体了。可以想象，这位女生在酒醒后不会愿意看到自己的大尺度画面在网上流传。所以，大篷里的事，不要外传。



慕尼黑市政府此前收到多方发出的恢复啤酒节的呼吁，这一著名传统项目堪称世界上接待游客量最集中的民间节日。根据酿造业公布的数据，新冠疫情爆发前，慕尼黑啤酒节2019年接待了630万客人，消耗730万升啤酒。巴伐利亚州州长索德尔（Markus Söder）、慕尼黑啤酒节主办方以及慕尼黑当地官员均主张今年再度重新开张。

在慕尼黑啤酒节的超过两个世纪的历史上，只取消过26次，大部分因为战争，两次由于爆发霍乱。

尽管在欧洲的大地上正在发生着战争，支持恢复举办啤酒节的人认为，接待来自五洲四海的客人，正是啤酒节为促进国际间的了解做出的贡献。

慕尼黑啤酒节民族服装——皮裤 高山在呼唤 第一种错误看法是很多人以为啤酒节的典型民族服装皮裤是巴伐利亚“特产”。实际上这种皮裤不仅是巴伐利亚的民族服装，而且也是瑞士、奥地利和意大利阿尔卑斯山地区的民族服装。

慕尼黑啤酒节民族服装——皮裤 细微的差别 第二个错误的理解是以为皮裤式样统一没有区别。而这些皮裤因地区不同也风格各异。例如图中间的皮裤就是典型的巴伐利亚风格。而奥地利萨尔茨堡周边地区的皮裤通常带有刺绣。男孩们穿的皮裤都有吊带。

慕尼黑啤酒节民族服装——皮裤 最佳工装 第三个错误的看法是认为皮裤是干粗活的工作服，穿在身上并不舒服。制作皮裤的面料是鞣制羊皮。穷人穿的羊皮裤价格低廉，富人则穿价格昂贵鹿皮裤。然而无论羊皮还是鹿皮裤都质地柔软，重量轻，结实耐穿而且具有冬暖夏凉的特点。

慕尼黑啤酒节民族服装——皮裤 险些被淘汰 第四个错误的看法是以为皮裤一直流行。事实是19世纪皮裤一度突然不再受欢迎，长裤成为时尚。一直以来慕尼黑啤酒节的民族服饰皮裤面临被淘汰的危险。但是在1883年，一位名叫尤瑟夫·福格尔（Josef Vogl）的巴伐利亚教师和他的兄弟朋友们一起为维护这一传统文化而成立了一个皮裤保护协会。

慕尼黑啤酒节民族服装——皮裤 国王也穿皮裤 误解五：认为国王不穿皮裤。 福格尔的倡议立即赢得支持者。19世纪末，皮裤的社会地位大大提高：从原来的农民服装成为市民和国王也喜欢穿的休闲装。昔日巴伐利亚国王路德维希二世非常支持福格尔的倡议，让皮裤走出巴伐利亚扩大了知名度。图中是奥地利国王弗朗茨·约瑟夫和王子鲁道夫身穿皮裤打猎的情形。

慕尼黑啤酒节民族服装——皮裤 纳粹主义象征 第六个错误的看法是认为皮裤不具政治意义。事实上纳粹曾将皮裤变成纳粹主义象征。从1938年开始，纳粹禁止包括犹太人在内的所有非“雅利安人”穿皮裤。

慕尼黑啤酒节民族服装——皮裤 皮裤与教堂 误解7：皮裤与宗教有关联。实际上天主教会对皮裤的复兴并不感到高兴，认为穿露膝盖的皮裤对他人是一种不尊重。因此禁止穿皮裤做弥撒。1913年，慕尼黑大主教宣布穿皮裤有失大雅。但是在柏林，人们照样可以穿皮裤举行婚礼。

慕尼黑啤酒节民族服装——皮裤 皮裤与全球化 第8个误解是以为皮裤生意难做。实际上皮裤生产全球火爆。印度、匈牙利和斯里兰卡都建有皮裤生产厂。包括羊皮、猪皮和牛皮在内的皮革面料主要来自巴基斯坦或者新西兰。生产的皮裤不仅有男裤和女裤，甚至还有狗穿的皮裤。

慕尼黑啤酒节民族服装——皮裤 大众化的服装 第9种错误的看法是皮裤价格太贵。实际上皮裤种类繁多，价格不一。便宜的牛皮裤一条不到100欧元。最贵的鹿皮裤一条售价可超过上千欧元。 作者: Christina Burack



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