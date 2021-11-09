今年德国依旧是全球第二大电动汽车市场

（德国之声中文网）今年德国依旧是全球第二大电动车市场。据德国机动车管理中心（Center of Automotive Management）公布的最新数据，截至9月底，今年新批准上路的混合动力车和纯电动车总数已经达到50万辆，是英国、法国和意大利三国的总和。

同一时期在中国销售的电动车总数为207万辆，欧洲境内这一数字为158万辆，美国仅有43万辆在市场上售出。

根据民调机构YouGov所做的一份调查，在欧洲几个最大的汽车市场，43%的受访者愿意考虑购买混合动力车或者纯电动车。

续航里程依旧是被消费者最为看重的购买要素之一。除此之外，环保考量和较低的运营成本也是主要的购买理由。不过，德国机动车管理中心和民调机构YouGov在一份联合报告中指出，消费者尚未意识到电力消耗是电动汽车的重要区分标准这一事实。

调查也发现，很多消费者暂时不考虑购买纯电动车的主要理由是高昂的车价、充电桩不足和充电时间长等。

美国和中国电动车市场上以纯电动车为主，但是欧洲市场上混合动力车占据了半壁江山。

今年前三季度大众公司的纯电动车销售量远超特斯拉、现代和雷诺。混合动力车销售量最多的几个品牌为奔驰、宝马、大众和奥迪。

报告指出，从续航里程、能源消耗和充电效率等标准来看，特斯拉是电动车领域最具创新性的汽车制造商，其次是宝马、奥迪、中国品牌比亚迪、奔驰。相比之下，丰田、日产、本田和菲亚特等制造商已经被看作是行业落伍者。

观看视频 01:28 长城电动车计划登陆欧洲

（德新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。