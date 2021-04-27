今年奥斯卡颁奖典礼电视观众数量锐减

（德国之声中文网）行业出版物《综艺》（Variety）本周一（４月２６日）援引市场研究机构尼尔森的初步数据报道，上周日晚（美国地时间），仅有近1000万人观看了本年度奥斯卡颁奖典礼的电视转播，去年的观看人数超过2300万。

奥斯卡奖颁奖典礼历来是美国一年中收视率最高的节目之一，仅次于超级碗体育赛事。由于新冠大流行瘟疫，近几个月来，众多颁奖典礼的收视率均大幅下降 。3月中旬的格莱美奖颁奖典礼电视观众人数减少51%；2月底的金球奖观众人数大降62%。

今年的第93届奥斯卡颁奖典礼在一个小得多的场地举行。主会场是历史悠久的洛杉矶联合车站，现场嘉宾不到200人。而传统上举行颁奖典礼的好莱坞杜比剧院的嘉宾人数通常在3000人以上。由赵婷执导的剧情电影《无依之地》（Nomadland ） 在颁奖典礼上获颁３个主要奖项：最佳影片、最佳导演和最佳女主角（弗兰西斯-麦克多蒙德，Frances McDormand）。 民意调查显示，今年被提名的多数电影几乎不为广大观众所知。1998年，《泰坦尼克号》称雄，在5500多万电视观众前，这部大片获颁11项奥斯卡奖。

（德新社）

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