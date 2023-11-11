今年双十一不 “剁手” 中国消费者捂紧钱包

（德国之声中文网）一年一度的中国消费盛事“双十一”购物节即将收官，然而随着这个世界第二大经济体的增长放缓，各种声势浩大的优惠活动在今年似乎难以打动消费者。

最早于淘宝在2009年开创的“双十一”购物节，如今早已不再局限于11月11日所谓光棍节这一天，而是从10月份就拉开帷幕，以各种预售机制吸引消费者提前加购，以确保用历史最低价格抢到心仪的商品。

消费者：没有太多购物欲望

根据咨询公司贝恩（Bain）最近发布的一份报告，去年“双十一”总销售额达到1.1万亿元人民币，而该公司今年进行的问卷调查发现，77%的消费者表示，今年并不打算在购物节期间去买超出平时消费更多的东西。

“现在大家都在节省花销了，确实没有太多的购物欲望”，23岁的大学毕业生张楚文（音）告诉法新社记者。她表示，自己身边的朋友大多是利用“双十一”的折扣来购买日常必需品。

中国年轻人失业率居高不下 消费也因此而变得更加理性

还有一些消费者认为今年的“双十一”优惠力度不如以往那么好，很多商家其实是在玩"先提价再折扣"的营销把戏，真实降价幅度并不大。

21岁的关永浩（音）告诉法新社，他感觉今年双十一的价格和平时差不太多。“所以我什么也没买”，他补充道，“因为现在挣得比以前少了，所以还是省着点吧。”

总部位于北京的电商咨询公司WPIC的联合创始人兼CEO库克（Jacob Cooke）表示，在多种发展趋势的共同影响之下，双十一购物节已经“失去了它的光彩”。

他分析道，直播带货商业模式的兴盛，加上其它购物节的层出不穷，都使得双十一原本作为购买打折商品最佳时机的相对吸引力大大减弱。

另一方面，直播销售模式虽然给中国电商带来了巨额销售额，但是不少主播也表示，今年的行情不如往年。

一位带货主播刘凯（音）对法新社表示：“今年双十一的销量不如去年或者是两年前。”

电商平台价格大战

今年双十一期间，淘宝和天猫商城实行的是满300减50或是满200减30的优惠方式，且可以跨店凑单，除此之外不少商家也拿出了大量赠品来吸引消费者。淘宝也要求各店铺在双十一期间提供历史最低价。

而拼多多和京东也纷纷表示，要在购物节期间为各自平台上的消费者提供总额数十亿的现金返还优惠。

去年双十一期间，阿里巴巴和竞争对手京东一样都没有对外公开购物节的全部销售数据，而只是说和前一年保持持平。

路透社报道称，一些指标显示今年双十一的销售增速放缓。数据提供商Syntun估计，10月31日至11月3日，各电商平台销售总额大约3110亿元，同比下降7.1%。 但同时抖音、点淘和快手等直播平台的销售额却增加了10.5%，达到 990 亿元，这在一定程度上缓冲了这一影响。

在新冠疫情爆发之前，中国民众的消费热情明显要高得多。2019年，淘宝在双十一购物节的24小时内创下了380亿美元的销售额。

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分析人士指出，中国人在消费方面已经变得日益谨慎，不再像过去那样热衷于“剁手”了。

“双十一所带来的狂热和兴奋感已经差不多过去了”，位于上海的市场咨询公司CMR创始人兼董事长Shaun Rein指出，“消费者在过去的9个月里，总是能看到各种各样的促销活动，所以他们对于双十一期间的折扣已经没有太多期待了。”

他表示，消费者更倾向于购买日常消耗品，比如牙膏、面巾纸或是洗衣粉等，而不一定会在这时去购买高端化妆品或奢侈品。

就在双十一购物节即将收官之际，中国本周公布的数据显示，这个全球第二大经济体在10月份陷入了通货紧缩。这显示北京高层在提振经济、刺激内需方面仍然有很多工作要做。

（法新社、美联社、路透社）

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