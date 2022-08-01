今年上半年德国出口意外增长

（德国之声中文网）今年上半年，德国外贸同比增长，不过，对出口商来说，未来数月将是困难月份。根据联邦统计局在威斯巴登所公布的数字，尽管存在供应瓶颈以及重要贸易伙伴经济增速放缓，但今年前6个月，德国商品物出口同比增长了13%，达到7542亿欧元。不过，德国工商大会（DIHK）表示，即使6月份增长也不能掩盖这一事实：未来数月仍将对出口商构成挑战。

该组织的一名外贸问题专家指出，供应链中断以及能源、原材料和进口初级产品的高成本都将继续阻碍生产，美、中或欧元区等最重要贸易伙伴经济降温，也抑制了对 "德国制造 "商品的需求。

联邦统计局提供的数字显示，今年上半年，进口增长甚至强于出口，进口商品总额达7225亿欧元，同比增26.2%，原油和天然气价格上涨可能在其中扮演了角色。

德国依赖进口能源。自俄罗斯侵乌战争爆发以来，石油和天然气的价格飙升。总部设在慕尼黑的Ifo经济研究所公布的对约2300家制造业企业的最新调查结果表明，非常可能发生的天然气短缺也越来越影响到出口业前景，作为行业情绪指标的出口预期值下调。

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数据显示，出口在5月份下滑后，6月份回升，环比增4.5%。尽管美国经济放缓，但和这个全球最大经济体之间的贸易却增长了6.2%。与此同时，对中国的出口环比只增加了2.4%。美中两国分别是 "德国制造 "商品的最重要的国别市场。

6月份，德国出口商品总值达1343亿欧元，同比增18.4%；进口商品总值为1279亿欧元，增27.9%。尽管在入侵乌克兰后对俄罗斯实施制裁，但当月对该国的出口环比增14.5%，达12亿欧元，不过，同比跌幅40.3%；从俄罗斯进口的商品--主要是原材料和能源--增4.8%，为35亿欧元。

（德新社）

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