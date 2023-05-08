今年三月德国工业产量下滑 全年经济形势仍不乐观

（德国之声中文网）糟糕的经济数据接踵而至：继出口回落以及订单减少的消息传来之后，今年三月德国的工业产量也出现了过去一年来的最大跌幅。联邦统计署周一发布的数据显示，工业、建筑业以及能源供给行业的产量比上一个月减少了3.4%。分析师此前虽曾做出三月份工业将减产的预计，但预计减幅仅为1.5%。不过，鉴于一月二月增长显著，今年第一季度的工厂产量仍比上一季度增加了2.5%。

巴府州州立银行经济师福尔克（Elmar Völker）表示："这是德国工业界传来的又一个坏消息。今天发布的数据证明，经济衰退的风险并没有销声匿迹。"作为欧洲第一大经济体，今年第一季度德国同经济衰退擦肩而过：继去年的经济回落之后，今年第一季度德国国民生产总值呈现停滞状态。如果国民经济连续两个季度出现滑坡，则被认为是出现了经济衰退。

本周一，德国经济部仍对今后几个月的经济发展做出了积极的评估，有关专家称："企业氛围仍在不断好转，这是今年年内经济会进一步复苏的迹象。"

商业银行首席经济师克莱默( Jörg Krämer)表示："同大多数经济学家不同，我们认为，今年下半年不会出现经济复苏，而更为可能的是国民生产总值出现缩水的情形。"他表示，世界许多地区都在大力加息，这会影响到对"德国制造"产品的需求。

汽车制造、机械制造以及高能耗行业都在"减产"

今年三月，工业领域的产量环比减少了3.3%。德国经济部表示，工业总产值下降主要是汽车行业造成的，今年三月，德国汽车行业的生产量环比下降了6.5%，机械制造则下降了3.4%。而高能耗行业的产出也明显下降，其中化学工业的产量下降了2.0%。

商业银行的克莱默表示："工业产量下滑也是前一段时间快速增长后做出的调整，比如汽车工业。不过，就趋势而言，今后几个月内，生产可能将继续保持下滑状态。"

建筑行业的跌幅为4.6%。高昂的利息以及不断上涨的材料价格使建筑行业陷入困境，一系列建筑项目已被叫停。不过，能源供给行业的产出则提升了0.8%。

供应短缺已不构成严重问题

德国工业今年将面临严峻考验。Hauck Aufhäuser Lampe 私立银行首席经济师克鲁格（ Alexander Krüger）表示："利息水准的普遍上扬对投资计划起到了刹车作用。"他表示，今年三月的新业务量跌幅堪比新冠疫情的高峰期：签单数量同上个月相比下降了10.7%。

对工业生产有利的消息则是原料及前期产品供不应求的情况有所缓解。4月份，工业企业对供应瓶颈的投诉连续第七个月下降。只有约39%的公司表示供给问题依然存在，这是过去两年来的最低数字。

(德新社，法新社，路透社）

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