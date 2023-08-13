 今夏游客特别多 意大利多地限制游客 | 文化经纬 | DW | 13.08.2023

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文化经纬

今夏游客特别多 意大利多地限制游客

意大利今年有可能迎来6800万游客，甚至超过疫情前。为限制人流，有些地方出台预约登记、禁止驾车等措施。

Italien Venedig | Tourismus | Ponte Degli Scalzi

人满为患的威尼斯

（德国之声中文网）意大利旅游名城威尼斯对游客的行为举止有明确的规定：不允许赤裸上身闲逛，也不允许跳进运河里游泳，在人行道、台阶和桥上禁止坐卧，违者将处以高额罚款

威尼斯卖门票？

威尼斯市政管理部门希望能限制一下不过夜的游客人数。2019年，官方的游客人数达到550万，但当日往返的游客数量使这一数字翻好几番。威尼斯市本想征收门票，但现在推迟到了2024年。

市政管理部门一名发言人说，有可能在人流特别拥挤的日子里先试验20天。"但这是个很复杂的事情"，他说道。"威尼斯是意大利第一个采取这样措施的城市。我们希望确保万无一失。"他说，这样的举措没有可效仿的先例。

Italien Venedig | Tourismus | Menschenmassen

2024年去威尼斯可能要付门票了

撒丁岛一些海滩须预约

除威尼斯外，撒丁岛Braunei的海滩今夏严格限制人流，每天的人数有上限，要花钱预约。

事实上，今年夏天意大利的游客人数几乎前所未有的多。据市场研究机构Demoskopika估计，可能超过6800万。这比疫情前的2019年还要多出近300万人。如此巨大的游客人流给很多地方带来问题。在一些较小的岛屿上，夏天车流激增。

Italien Sardinien | Cala dei Gabbiani

今年夏天想来撒丁岛的这片海滩得预约了

小岛不堪重负 禁止自驾

在西西里岛与北非之间的兰佩杜萨和利诺萨岛，已禁止游客自驾上岛。那不勒斯湾的普罗奇达岛也是如此。当地官员表示，这是唯一奏效的办法。普罗奇达岛是地中海人口密度最大的岛。当地官员表示，每年有60万游客会来到这个面积近4平方公里的岛上。

意大利北部的南蒂罗尔省Fanes-Sennes-Prags自然公园今夏也禁止汽车驶入。游客必须在网上预约门票，然后乘坐公共交通、自行车或步行前往。当地希望以此限制游客人数。

Italien | Tourismus | Pragser Wildsee

南蒂罗尔的这个自然公园今年夏天限制车辆驶入

如画海边小镇规定游客行为指南

意大利里维埃拉的海边小镇波托菲诺也出台措施，禁止在特定的公共空间、过道聚集。警察有权对违法者处以最高275欧元罚款。特别是旅行团和导游须注意在特定地点不要有人流拥堵。

在波托菲诺，如今公共空间也不再允许赤脚、穿比基尼或赤裸上身。此外，在台阶或地上坐着也不允许。这与威尼斯已经十分相似。

Italien Riviera | Tourismus | Hafen von Portofino

波托菲诺每到夏天总是游客云集

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图为日本高野山大学的宗教绘画课

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