 今夏日本奥运前景难料 | 足坛体坛 | DW | 11.01.2021

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足坛体坛

今夏日本奥运前景难料

面对第三波新冠疫情，日本民众对今年主办夏季奥运热情锐减。奥运再度推迟甚或取消均有可能。

Japan Tokio Olympische Spiele verschoben Tokyo 2021

调查结果显示，大约八成日本民众希望东京奥运会取消或再次推迟

（德国之声中文网）据共同社上周日（1月10日）在日本各地对总共1041人所做的一项电话问询结果，80％以上的人赞同再次推迟举行（44.8％），以至完全取消（35.3％）。

DW.COM

全球新冠确诊案例周一超过35万，世卫秘书长谭德赛表示，这样的传播速率令人心碎，并再次呼吁各国提升测试病人的数量。与此同时，英国与法国都为了抑制新冠疫情，宣布实行严格的封锁计划。而日本则宣布，因疫情原因计划将东京奥运延迟一年。

这是对目前计划于7月23日开幕的本届夏季奥运会这一重大国际活动所做历次民意测验得到的最低支持率。一月前的调查中，尚有约60％的人赞同今夏主办奥运。

尽管新冠疫情严重，日方奥运组织者排除了再度延期的可能性。上周五，日本奥组委声明，因染疫数字陡增而对东京大区颁布实施的为期一个月的紧急状态不改变“安全举办”的时间表。

上周六，日本新增染疫人数连续第三天超7000。

不过，即使是在组织者内部，对今夏是否能在日本安全举办奥运的疑虑也在增加。上周五，国际奥委会在任时间最久的加拿大人庞德（Richard Pound）怀疑，已推迟一年至今年（从7月23日至8月8日）举行的奥运是否还能按计划举办。根据英国广播公司BBC的报道，现年74岁的这位国际奥委会官员说，“我全无把握，因为，这病毒波仍还似房里的一头大象。”

德国奥林匹克体育联盟主席赫尔曼（Alfons Hörmann）担心，东京夏季奥运若取消，有可能给国内、国际体育事业造成广泛后果。他对《奥格斯堡汇报》说，若无国际奥委会资助，90%的国际组织和协会将无法生存，如果没有了这笔钱，全球范围都会感觉到。对德国奥林匹克体育联盟来说，它也将是致命的。他强调，全球赞助的网络取决于奥运会及残奥会是否能成功举办。

观看视频 01:49

重新倒數「2021的2020奧運」 日本人怎麽看？

 

凝炼/苗子（德新社、体育通讯社）

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