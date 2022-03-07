仅发50签证 法国批英国收留难民不给力

(德国之声中文网）在遭到法国批评其对待乌克兰难民的方式"不人道"后，英国首相约翰逊周一为其政府做出辩护。约翰逊表示，英国"非常非常的慷慨"，但其系统不会让任何人不经检查或控制就进入英国。

英国称预计会收留20万因俄罗斯入侵逃离家园的乌克兰难民，而且对于人数没有设置上限。但迄今只有少数乌克兰人成功抵达英国。英国内政部表示，截至周日已经发出"约50份"签证，但约翰逊周一表示他不确定这个数字是否正确。

英国：难民入境必须申请签证

法国内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）周日致信英国内政大臣帕特尔（Priti Patel）称，过去几日约400名乌克兰难民抵达英法海底隧道的法国一端加莱港，其中150人被英方拒绝入境，英国官员要求乌克兰难民必须先向英国驻巴黎或布鲁塞尔使馆申请签证。达尔马马宁批评英国的做法"有点不人道"而且"完全不恰当"，呼吁"停止技术官僚式的吹毛求疵"，更慷慨地接受难民。

他表示，他已敦促英国在加莱设立领事馆处理申请。"在边境有个领事代表是必不可少的，特别是在这场危机期间，要立即为家庭团聚发放签证。"

英国内政大臣帕特尔否认了英国拒绝难民入境的指控。但英国政府周一证实，该国在加莱没有签证中心，意味着必须前往其他地方申请签证。

帕特尔表示，英国已经在"往加莱的路上"设立签证中心，但该中心不位于港口以避免回堵。"说我们将人据于门外是错误的，绝无此事，我们给予了那些来到加莱的人们支援。"

英法两国数月前才刚因移民问题发生争执。当时有移民试图乘坐小船穿越英吉利海峡到英国。英方指责法国未采取足够措施应对人口走私非法越境问题。法国政府则谴责伦敦没有提供合法的入境管道。

只发放了50份签证？

欧盟上周五紧急出台新规，乌克兰人不需经过正式庇护程序便能在欧盟境内生活和工作三年，并且能享有医疗保险。去年脱离欧盟的英国则以安全考量为由未免除文书申请手续，但也正在放宽规定。居住在英国的乌克兰人可以接配偶、父母和儿女前往英国团聚。英国政府也宣布设立了单独的管道，让英国团体能为乌克兰难民提供赞助。

帕特尔表示，英国正向乌克兰邻国派遣人员，以便就近掌握情况和加速申请。

联合国指出，迄今已有170万人因战争逃离乌克兰，并形容这是二战以来增长最快的难民危机。波兰暂时接收了约100万乌克兰难民，小国摩尔多瓦收容约20万人。在德国已有5万乌克兰难民进行登记，由于无需入境手续，实际入境人数可能更高。

对于英国仅发放少量签证，英国外交大臣克莱弗利（James Cleverly）周一对天空新闻台做出辩护："我们为那些有乌克兰亲属的人们制定了程序。但是英国才刚开始发放（入境许可）。多数人都到了邻国，我们也在出现问题的地方提供帮助。如果他们想到英国来，我们提供两条途径：家庭团聚和担保。" 克莱弗利表示，社区或个人可以作为乌克兰难民的担保人。

针对英国政府狭窄标准的批评声越来越尖锐。工党议员库珀（Yvette Cooper）上周末在推特上写道："首相宣称我们'已有两条非常慷慨的路线'，但是其中一条只发放了50份签证，另一条（担保）甚至还没有开放。这完全是一种耻辱。绝望的乌克兰家庭在他们有难时被拒于门外和辜负。"

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