仅两票赞成 安理会未通过美国对伊朗决议草案

（德国之声中文网）在周五（8月14日）晚视频会议上，联合国安理会安理会本届15个成员国中，只有两个国家对美国提交的相关决议草案投赞同票。中俄两国投了反对票，11国投了弃权票，其中包括徳、法、英。

除美国外，只有多米尼克共和国投了赞同票。围绕伊朗议题在安理会中基本处于孤立地位的美国在投票前曾威胁，若该决议案不能通过，就将致力于完全取消与伊核协议。

伊朗对安理会的这一表决结果表示欢迎。穆萨维外长推文称"在联合国75年历史上，美国还从未如此孤立。"他还称，尽管蓬佩奥国务卿多次出访，施加压力，发出威胁，华盛顿仅能动员起一个小国，支持这一决议草案。

"无能"、"耻辱"

正在维也纳访问的蓬佩奥国务卿称这一表决结果令人"不能原谅"，显示了安理会的无能，无法坚定致力于国际和平与安全。

以色列也称，这一表决结果是"耻辱"。该国新任驻联合国大使埃尔丹（Gilad Erdan ）在推特上表示，安理会不应允许德黑兰恐怖政权得到杀人武器，而应对伊朗实施严厉制裁，而"安理会完全背离了维持世界和平与安全的责任。"他称，这一表决结果将"继续使中东不稳定，强化全球范围的暴力扩张"。

以色列和伊朗互为死敌。以色列指控德黑兰继续研发核武器。这个犹太国家认为自己的生存受到了威胁。伊朗最高领袖哈梅内伊新近曾称以色列是中东地区的赘生物，必须经由巴勒斯坦人的"圣战"割除之。其背景是目前的伊朗禁运措施将于今年10月到期，徳法英等国原则上虽赞同延长禁运，但致力于在时间上设限。

华盛顿计划出台更多严厉措施

美国在安理会的动议被认为只是特朗普政府发起的一次小交火。美国人已暗示可能在未来几天援引所谓的"立刻恢复机制"（Snapback-Mechanism），采取行动。

根据这一机制，伊核协议的各签字国可以谴责伊方违约，从而有权恢复实施核协议签署前的所有国际制裁措施，其它成员国将无法使用否决权予以阻止。然而， 鉴于特朗普政府已在2018年退出了该协议，对该国是否还有权援引这一机制存在争议。

实施13年后，联合国对伊朗武器禁运协议将于10月18日到期。2015年，俗称的5+1集团（联合国安理会的5个常任理事国-美、俄、中、英、法加德国）在同伊朗达成的核协议中有此规定。根据该协议，德黑兰当局承诺，放弃研制核武器，作为交换，国际社会允许该国和平利用核能。

然而， 由于美国退出，这一具有指导意义的交易受到决定性削弱。尽管国际社会作出不懈努力，作为对白宫新制裁的反应，伊朗已部分重启其核计划。

周五（8月14日），俄罗斯总统普京敦促召开联合国安理会视频会议。他要求，除5个常任理事国外，联邦德国总理默克尔和伊朗总统鲁哈尼亦应参加。

凝炼/王凡（德新社、路透社、法新社）

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