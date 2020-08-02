 仅两票赞成 安理会未通过美国对伊朗决议草案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.08.2020

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时政风云

仅两票赞成 安理会未通过美国对伊朗决议草案

对于美国提交的无限期延长对伊朗武器禁运决议草案，联合国安理会多数成员国都没有支持。美国国务卿蓬佩奥称，这一表决结果令人不能原谅。

UN Sicherheitsrat United Nations New York USA (picture-alliance/dpa/J. Schwenkenbecher)

纽约联合国总部前。目前会议主要以是视频方式进行

（德国之声中文网）在周五（8月14日）晚视频会议上，联合国安理会安理会本届15个成员国中，只有两个国家对美国提交的相关决议草案投赞同票。中俄两国投了反对票，11国投了弃权票，其中包括徳、法、英。

除美国外，只有多米尼克共和国投了赞同票。围绕伊朗议题在安理会中基本处于孤立地位的美国在投票前曾威胁，若该决议案不能通过，就将致力于完全取消与伊核协议。

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美媒报道称，特朗普政府曾以汽车关税作为威胁，要求包括德国在内的欧洲三国在伊朗问题上有所行动。而《明镜周刊》周五表示，德国政府高层官员证实了该说法。

在美伊关系恶化后，伊朗和中国逐渐靠拢，双边即将通过大规模合作协议。专家指出，伊朗视中国为防止经济崩溃的救星，但是伊朗政府的“东向”政策也引起一些民众不满，这项合作协议同样充满争议。

美国参议院通过了一份议案，限制特朗普在伊朗冲突中的军事权限。不过，这位美国总统仍能对该议案使用否决权。此外，美国司法部长也要求特朗普不要再发推特干预尚在进行中的司法程序。

伊朗最高领导人哈梅内伊 (Ayatollah Ali Khamenei)公开表态支持与中国建立双边战略伙伴关系。在伊朗的原油出口受到美国制裁的严重限制下，伊朗原油出口的大市场中国变成更重要的合作伙伴。

伊朗对安理会的这一表决结果表示欢迎。穆萨维外长推文称"在联合国75年历史上，美国还从未如此孤立。"他还称，尽管蓬佩奥国务卿多次出访，施加压力，发出威胁，华盛顿仅能动员起一个小国，支持这一决议草案。

"无能"、"耻辱"

正在维也纳访问的蓬佩奥国务卿称这一表决结果令人"不能原谅"，显示了安理会的无能，无法坚定致力于国际和平与安全。

以色列也称，这一表决结果是"耻辱"。该国新任驻联合国大使埃尔丹（Gilad Erdan ）在推特上表示，安理会不应允许德黑兰恐怖政权得到杀人武器，而应对伊朗实施严厉制裁，而"安理会完全背离了维持世界和平与安全的责任。"他称，这一表决结果将"继续使中东不稳定，强化全球范围的暴力扩张"。

以色列和伊朗互为死敌。以色列指控德黑兰继续研发核武器。这个犹太国家认为自己的生存受到了威胁。伊朗最高领袖哈梅内伊新近曾称以色列是中东地区的赘生物，必须经由巴勒斯坦人的"圣战"割除之。其背景是目前的伊朗禁运措施将于今年10月到期，徳法英等国原则上虽赞同延长禁运，但致力于在时间上设限。

华盛顿计划出台更多严厉措施

美国在安理会的动议被认为只是特朗普政府发起的一次小交火。美国人已暗示可能在未来几天援引所谓的"立刻恢复机制"（Snapback-Mechanism），采取行动。

根据这一机制，伊核协议的各签字国可以谴责伊方违约，从而有权恢复实施核协议签署前的所有国际制裁措施，其它成员国将无法使用否决权予以阻止。然而， 鉴于特朗普政府已在2018年退出了该协议，对该国是否还有权援引这一机制存在争议。

Österreich | Mike Pompeo und Rafael Grossi (Reuters/L. Niesner)

蓬佩奥在维也纳会晤国际原子能机构总干事格罗西（Rafael Grossi）

 实施13年后，联合国对伊朗武器禁运协议将于10月18日到期。2015年，俗称的5+1集团（联合国安理会的5个常任理事国-美、俄、中、英、法加德国）在同伊朗达成的核协议中有此规定。根据该协议，德黑兰当局承诺，放弃研制核武器，作为交换，国际社会允许该国和平利用核能。

然而， 由于美国退出，这一具有指导意义的交易受到决定性削弱。尽管国际社会作出不懈努力，作为对白宫新制裁的反应，伊朗已部分重启其核计划。

周五（8月14日），俄罗斯总统普京敦促召开联合国安理会视频会议。他要求，除5个常任理事国外，联邦德国总理默克尔和伊朗总统鲁哈尼亦应参加。

凝炼/王凡（德新社、路透社、法新社）

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