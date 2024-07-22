仁爱礁协议到底包含哪些内容？中菲各说各话

菲律宾外交部7月22日表示，前一天与北京方面就仁爱礁坐滩军舰补给事宜达成的一致并不意味着菲方在运送补给前必须事先通报中方以供核查，从而反驳了中国外交部的说法。菲律宾总统强调，其在南海立场不能屈服和动摇；北京则表示协议系人道主义安排，强调中方主权。

（德国之声中文网）菲律宾外交部发言人达萨(Teresita Daza)在一份声明中说，菲中两国“在协议中列出的原则和方法是双方经过一系列认真细致的磋商达成的，为在不损害国家立场的前提下实现共识铺平了道路。”达萨强调，菲方将继续主张在包括阿云津礁（中方称仁爱礁、国际亦通称第二托马斯礁）在内的海域的权利和司法管辖权。他还反驳了中国外交部的“事先通报、现场核查”之说法。

菲律宾总统小马科斯(Ferdinand Marcos Jr)也在国情咨文中表示，菲律宾在南海的立场“不能屈服”和“不能动摇”，但菲律宾将找到缓解争议海域紧张局势的方法。“在基于规则的国际秩序下，适当的外交渠道和机制仍然是解决争端的唯一可接受手段。”

7月22日凌晨，中国外交部在其官方网站上刊登发言人表态，强调“中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有主权”，而与菲方达成的协议则是“近来持续同菲方就管控仁爱礁局势进行磋商，并于日前就运补人道主义生活物资达成的临时性安排”。中国外交部表示，在菲律宾拖走坐滩的“马德拉山”号军舰之前，“如菲需要对该舰居住人员提供生活物资补给，中方愿从人道主义出发，在事先向中方通报，并经现场核查后，允许菲方实施运补，中方将全过程予以监控。如果菲方运送大量建材上舰，试图建设固定设施和永久哨所，中方绝不接受，将坚决依法依规予以拦阻。”在声明中，北京再次指责菲军舰长年坐滩行为侵犯中国主权、违反《南海各方行为宣言》。

中菲有关仁爱礁达成协议的消息最先是由菲律宾政府披露的。该国外交部7月21日通报称，两国就阿云津礁的“马德拉山”号军舰日常用品补给和轮换任务的临时安排达成了谅解，“双方认识到，有必要继续缓和南海局势，通过对话和协商来管理分歧，并同意该协议不会损害彼此在南海的立场。”

截至目前，中菲双方均未透露“临时性安排”的更具体细节。

中国海警船同菲律宾补给船在南海发生冲撞 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

近期中菲频频冲突

菲律宾外交官本月早些时候曾表示，中菲双方已同意建立一个高层热线，防止在菲律宾定期向坐滩军舰运送补给品时发生对抗。

在今年6月17日冲突中，据菲律宾军方发布的影像，中国海警使用刀具等器械，刺破菲律宾船只。菲律宾军方还称，一名水手在冲突中失掉一个手指，严重受伤。

第二托马斯浅滩位于菲律宾巴拉望省以西195公里处，属于菲律宾的专属经济区。该岛礁距离中国海南岛逾1000公里。

2016年海牙国际仲裁法庭裁决，中国对南中国海岛礁的“历史性权利”没有法律依据，且所有南中国海岛礁皆不能产生领海以及专属经济区。中国不承认海牙国际仲裁庭对南海事务有管辖权，更拒绝仲裁结果，今年6月中，中国出台海警执法新规定。根据新规定，“非法进入”中国领海的外国船舶可以被扣留，有“非法出入境嫌疑”的外国人可被拘留审查长达60天。

（法新社、美联社、路透社）

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