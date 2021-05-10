伊拉克暴力抗议的背后是什么？

危机不断的伊拉克再次受到暴力抗议的困扰，最新发生的暴力抗议活动已经造成近百人死亡。伊拉克人对国内生活条件的不满引发的愤怒并没有削减的迹象，但是直接导致暴力抗议活动发生的原因究竟是什么？