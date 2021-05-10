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原意为阿里的追随者，与逊尼派并列为伊斯兰教的两大主要教派之一。
什叶派是伊斯兰教的第二大教派。
阿富汗首都喀布尔（Kabul）一所学校遭炸弹攻击，造成68人死亡，大部份为女学生。中国外交部指，美国撤军阿富汗使当地安全受到威胁。
只过了一天，美方便作出军事回答：以美国为首的国际打击“伊斯兰国”联军在伊拉克境内基地遭火箭弹攻击事件发生翌日，美国对一什叶派民兵目标实施了空袭。
本周二（12月31日），数百名伊拉克抗议者在巴格达冲击了美国大使馆，抗议美国上周日对伊境内的什叶派民兵武装的空袭。美方称，实施打击是为了报复一名美国承包商在伊拉克军事基地的一次遭火箭袭击事件中身亡。
危机不断的伊拉克再次受到暴力抗议的困扰，最新发生的暴力抗议活动已经造成近百人死亡。伊拉克人对国内生活条件的不满引发的愤怒并没有削减的迹象，但是直接导致暴力抗议活动发生的原因究竟是什么？
什叶派神职人员穆克塔达·萨德尔领衔的政党与共产主义党派共同赢得了伊拉克国会中的第一大党。不过，这并不意味着伊拉克新总理人选尘埃落定。组阁谈判预计将持续好几个月时间。
阿富汗首都喀布尔的什叶派穆斯林聚居区再次发生爆炸事件。“伊斯兰国”逊尼派恐怖民兵组织此前已经在这里制造了多起严重的袭击事件。
以逊尼派为主的沙特和什叶派为主的伊朗之间的恩怨世仇撕裂了中东。为何这两个国家关系如此紧张，成为地区冲突滋生地呢？
什叶派大国伊朗的首都德黑兰周三（6月7日）遭到连续袭击，因为卡塔尔危机而风云诡谲的中东地区变得更加不太平。
两年多前，极端恐怖组织“伊斯兰国”攻占了伊拉克北部大城市摩苏尔。而现在，在多国部队的空中支援下，伊拉克政府军以及各路民兵正不断加强对摩苏尔的攻势、缩小包围圈。而“伊斯兰国”则强迫平民当“人肉盾牌”。
周六（7月23日），在阿富汗首都喀布尔的一次什叶派穆斯林集会示威活动中，两名自杀式袭击者在人群中引爆了炸弹，造成大量伤亡。目前，极端恐怖组织"伊斯兰国"已经宣称对此案负责。
巴格达附近周六发生针对什叶派穆斯林的汽车炸弹袭击造成严重伤亡。与此同时，呼吁政治改革的示威者冲击了巴格达政府特区。
爆炸袭击阴影笼罩叙利亚：在大马士革南部靠近什叶派圣地的爆炸袭击中，至少30人丧生。此外，曾经的叛军重镇霍姆斯也发生汽车炸弹袭击，造成数十人死亡。
沙特东部一座清真寺发生炸弹袭击事件，至少四人死亡。两名袭击者有一人死亡，另一人受伤被捕。袭击事件发生在逊尼派聚居的东部地区。
中国国家主席习近平下周将不同寻常地出访沙特阿拉伯和伊朗。外界认为，北京方面有可能在目前沙特和伊朗之间的矛盾冲突中扮演“真诚的协调员”的角色。
伊朗和沙特阿拉伯正在推动逊尼派和什叶派穆斯林之间的教派冲突。出于各自的目的，双方在加剧伊斯兰教1300多年来的裂痕。
伊朗和沙特阿拉伯在中东地区争夺主导权的竞争进入了一个新阶段。德国之声记者 Jamsheed Faroughi认为，国际社会必须对此进行干预。
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