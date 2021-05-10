为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

什叶派

原意为阿里的追随者，与逊尼派并列为伊斯兰教的两大主要教派之一。

什叶派是伊斯兰教的第二大教派。

Afghan men prepare victims' coffins for a mass funeral ceremony after yesterday's explosion in Kabul, Afghanistan May 9, 2021. REUTERS/Stringer

阿富汗学校爆炸 中国：美撤军威胁当地稳定 10.05.2021

阿富汗首都喀布尔（Kabul）一所学校遭炸弹攻击，造成68人死亡，大部份为女学生。中国外交部指，美国撤军阿富汗使当地安全受到威胁。
23.09.2014 dpatopbilder epa04422741 A handout picture made available by the US Department of Defense (DoD) on 29 September 2014 shows a pair of US Air Force F-15E Strike Eagles flying over northern Iraq early in the morning of 23 September 2014, after conducting airstrikes in Syria. These aircraft were part of a large coalition strike package that was the first to strike Islamic State (IS or ISIL) targets in Syria. Al-Nusra, a branch of al-Qaeda operating in Syria, was hit by US airstrikes on 23 September, the same day the US and allies launched raids against the Islamic State group, which split from al-Qaeda last year and has seized swathes of Syria and neighboring Iraq. The US Congress has also authorized the equipping and training of moderate Syrian rebel groups who are to fight Islamic State militants on the ground. But even some moderate rebel groups have reacted angrily to the strikes against al-Nusra, asking why they are not receiving more military aid and arguing that regime forces should also be targeted. The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said al-Jaulani's group lost 57 fighters in the raids. The US said it was targeting a network of al-Qaeda veterans who were preparing overseas attacks. US president Barack Obama blamed instability in Syria for giving extremists space to thrive. In an interview on 28 September, Obama said his director of national intelligence already had acknowledged that US intelligence underestimated what had been taking place in Syria. EPA/US AIR FORCE/MATTHEW BRUCH HANDOUT EDITORIAL USE ONLY (zu dpa Jahreswechselpaket 2014/2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

以牙还牙！美国空袭伊拉克境内亲伊朗民兵 13.03.2020

只过了一天，美方便作出军事回答：以美国为首的国际打击“伊斯兰国”联军在伊拉克境内基地遭火箭弹攻击事件发生翌日，美国对一什叶派民兵目标实施了空袭。
Hashd al-Shaabi (paramilitary forces) fighters set fire on the U.S. Embassy wall to condemn air strikes on their bases, in Baghdad, Iraq December 31, 2019. REUTERS/Thaier al-Sudani

美国驻巴格达大使馆遭冲击 31.12.2019

本周二（12月31日），数百名伊拉克抗议者在巴格达冲击了美国大使馆，抗议美国上周日对伊境内的什叶派民兵武装的空袭。美方称，实施打击是为了报复一名美国承包商在伊拉克军事基地的一次遭火箭袭击事件中身亡。 ​​​​
Demonstrators run at a protest during a curfew, three days after the nationwide anti-government protests turned violent, in Baghdad, Iraq October 4, 2019. REUTERS/Khalid al-Mousily

伊拉克暴力抗议的背后是什么？ 08.10.2019

危机不断的伊拉克再次受到暴力抗议的困扰，最新发生的暴力抗议活动已经造成近百人死亡。伊拉克人对国内生活条件的不满引发的愤怒并没有削减的迹象，但是直接导致暴力抗议活动发生的原因究竟是什么？
14.05.2018, Irak, Bagdad: Anhänger des schiitischen Geistlichen Muktada al-Sadr jubeln nach ersten Hochrechnungen zur Parlamentswahl. Bei der Parlamentswahl im Irak zeichnet sich eine Niederlage des schiitischen Ministerpräsidenten Haidar al-Abadi ab. Nach vorläufigen Ergebnissen kann die Liste des schiitischen Geistlichen Muktada al-Sadr hingegen mit einem Erfolg rechnen. Al-Sadr setzte sich im Wahlkampf für Reformen und die Bekämpfung der Korruption ein. Foto: Hadi Mizban/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

伊拉克大选：反美什叶派成为最大党派 19.05.2018

什叶派神职人员穆克塔达·萨德尔领衔的政党与共产主义党派共同赢得了伊拉克国会中的第一大党。不过，这并不意味着伊拉克新总理人选尘埃落定。组阁谈判预计将持续好几个月时间。
28.12.2017 *** Afghan policemen stand guard at the site of a blast in Kabul, Afghanistan December 28, 2017. Reuters/Mohammad Ismail

喀布尔再遭爆炸袭击 40余人丧生 28.12.2017

阿富汗首都喀布尔的什叶派穆斯林聚居区再次发生爆炸事件。“伊斯兰国”逊尼派恐怖民兵组织此前已经在这里制造了多起严重的袭击事件。
epaselect epa04687793 Supporters of banned Islamic charity Jamatud Dawa hold a Saudi flag as they shout slogans during a rally to support Saudi-led military operation in Yemen, in Karachi, Pakistan, 31 March 2015. A Pakistani delegation left for Saudi Arabia 31 March, to discuss the crisis in Yemen and Saudi request for deployment of Pakistani troops. Pakistani Defence Minister Khawaja Asif led the delegation which included foreign affairs advisor Sartaj Aziz and other officials. The Saudi government approached Pakistan last week to provide troops in support of its operation in Yemen. EPA/SHAHZAIB AKBER +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

沙特vs伊朗：从两极政策到代理人战争 10.11.2017

以逊尼派为主的沙特和什叶派为主的伊朗之间的恩怨世仇撕裂了中东。为何这两个国家关系如此紧张，成为地区冲突滋生地呢？
Schießerei im iranischen Parlament

德黑兰遭遇恐怖袭击 07.06.2017

什叶派大国伊朗的首都德黑兰周三（6月7日）遭到连续袭击，因为卡塔尔危机而风云诡谲的中东地区变得更加不太平。
28.10.2016+++ Iraqi security forces and Iraqi pro-government forces take part in an operation against Islamic State militants at the al-Shura area, south of Mosul, October 28, 2016. REUTERS/Stringer EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

摩苏尔"伊斯兰国"穷途末路 平民成为人肉盾牌 29.10.2016

两年多前，极端恐怖组织“伊斯兰国”攻占了伊拉克北部大城市摩苏尔。而现在，在多国部队的空中支援下，伊拉克政府军以及各路民兵正不断加强对摩苏尔的攻势、缩小包围圈。而“伊斯兰国”则强迫平民当“人肉盾牌”。
23.07.2016 Afghans help an injured man at a hospital after an explosion struck a protest march, in Kabul, Afghanistan, Saturday, July 23, 2016. Witnesses in Kabul say that an explosion struck the protest march by members of Afghanistan?s largely Shiite Hazara ethnic minority group, demanding that a major regional electric power line be routed through their impoverished home province. (AP Photo/Rahmat Gul) | Copyright: picture-alliance/AP Photo/R. Gul

喀布尔恐怖袭击 死伤惨重 23.07.2016

周六（7月23日），在阿富汗首都喀布尔的一次什叶派穆斯林集会示威活动中，两名自杀式袭击者在人群中引爆了炸弹，造成大量伤亡。目前，极端恐怖组织"伊斯兰国"已经宣称对此案负责。
epa05277082 Iraqi policemen and civilians gather at the site of a suicide bomb attack in new Baghdad district, eastern Baghdad, Iraq, 25 April 2016. At least five people were killed and 20 others were wounded in a suicide bomb attack targeted a popular market east of Baghdad, a security official said. EPA/AHMED ALI Copyright: picture-alliance/dpa/A. Ali

伊拉克炸弹袭击致20余什叶派朝圣者遇难 30.04.2016

巴格达附近周六发生针对什叶派穆斯林的汽车炸弹袭击造成严重伤亡。与此同时，呼吁政治改革的示威者冲击了巴格达政府特区。
Syrians gather at the site of a double car bomb attack in the Al-Zahraa neighbourhood of the central Syrian city of Homs on February 21, 2016. Homs city is almost completely controlled by the Syrian government, and has regularly been targeted in bomb attacks. / AFP / STRINGER (Photo credit should read Stringer/AFP/Getty Images)

叙利亚周日发生多起爆炸 至少60人丧生 21.02.2016

爆炸袭击阴影笼罩叙利亚：在大马士革南部靠近什叶派圣地的爆炸袭击中，至少30人丧生。此外，曾经的叛军重镇霍姆斯也发生汽车炸弹袭击，造成数十人死亡。
25.5.2015 *** Shi'ite Muslims attend a mass funeral for victims of last Friday's suicide attack on a mosque, in Qatif, east Saudi Arabia, May 25, 2015. Tens of thousands of people turned out at the mass funeral in eastern Saudi Arabia for 21 Shi'ite Muslims killed last week in a suicide bombing claimed by Islamic State, a Reuters witness said. REUTERS/Stringer

沙特东部清真寺遭袭 多人伤亡 29.01.2016

沙特东部一座清真寺发生炸弹袭击事件，至少四人死亡。两名袭击者有一人死亡，另一人受伤被捕。袭击事件发生在逊尼派聚居的东部地区。
16.12.2015+++ China's President Xi Jinping speaks during the opening ceremony of the 2nd annual World Internet Conference in Wuzhen town of Jiaxing, Zhejiang province, China, December 16, 2015. REUTERS/Aly Song +++ (C) Reuters/A. Song

路透社：习近平扮演中东“协调员” 15.01.2016

中国国家主席习近平下周将不同寻常地出访沙特阿拉伯和伊朗。外界认为，北京方面有可能在目前沙特和伊朗之间的矛盾冲突中扮演“真诚的协调员”的角色。
ARCHIV 2010 *** Suni Muslims demonstrating in Karachi against shi-ites, U.S. and Taliban attacks. Sunnitische Muslime demonstrieren in Karachi (Pakistan) gegen Schiiten, die USA und Anschläge der Taliban. © picture-alliance/T. Koene

逊尼派和什叶派穆斯林的历史纷争 10.01.2016

伊朗和沙特阿拉伯正在推动逊尼派和什叶派穆斯林之间的教派冲突。出于各自的目的，双方在加剧伊斯兰教1300多年来的裂痕。
04.01.2016 *** An Iranian woman holds up a poster showing Sheikh Nimr al-Nimr, a prominent opposition Saudi Shiite cleric who was executed last week by Saudi Arabia, in Tehran, Iran, Monday, Jan. 4, 2016. Allies of Saudi Arabia followed the kingdom's lead and began scaling back diplomatic ties to Iran on Monday after the ransacking of Saudi diplomatic missions in the Islamic Republic, violence sparked by the Saudi execution of al-Nimr. (AP Photo/Vahid Salemi) © picture-alliance/AP Photo/V. Salemi

评论：强硬派要冲突不要对话 05.01.2016

伊朗和沙特阿拉伯在中东地区争夺主导权的竞争进入了一个新阶段。德国之声记者 Jamsheed Faroughi认为，国际社会必须对此进行干预。
显示更多文章