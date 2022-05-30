什么疫情？什么战争？德汽车产业盆满钵满

（德国之声中文网）慕尼黑Ifo经济研究所周五（6月3日）公布的一项商业调查结果显示，其商业预期晴雨表从4月份的负20.5分回升至5月份的正38.0分。该研究机构工业经济和新技术部主任法尔科（Oliver Falck ）称："汽车制造商们可继续得到高售价推动，且预计乌克兰局势只会继续带来小规模限制。价格预期指标保持在82.6分高位，4月份是86.1分。”

各家制造商也积极评价目前商情，相关晴雨表从11.9点升至17.5点。尽管与上月相比，本月订单量有所下降，但制造商们仍指出，订单情况十分良好。法尔科解释说，虽然持续缺乏初级产品，但制造商们仍认为能够增产。

数据显示，汽车产业的供应商们也报称5月份业务状况有所改善，并预期将继续上行。不过，目前仍处于负值区域，为负17.9分。法尔科指出，"供应商遭遇采购价上涨问题，望能将其转嫁到销售价格上。价格预期仍保持高位。”

因新冠大流行瘟疫背景下需求发生移位，半导体短缺问题冲击全球汽车行业。乌克兰的零部件供应中断、北京和上海等中国经济中心“封城”措施导致停产，都构成对该产业的打击，毕竟，中国是全球最大汽车市场。梅赛德斯-奔驰制造主管布尔泽尔（ Jörg Burzer ）称，所幸，计算机芯片和乌克兰产零部件的短缺对今年的生产只带来轻微影响。他预计，下半年起，半导体供应局面将明显改善。

（路透社）

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