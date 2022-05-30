 什么疫情？什么战争？德汽车产业盆满钵满 | 经济纵横 | DW | 05.06.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

什么疫情？什么战争？德汽车产业盆满钵满

尽管发生俄罗斯侵略乌克兰战争、在中国遇上麻烦、材料供应瓶颈，德国汽车制造商对前景信心明显增加。

包括宝马在内 德国车商目前把紧缺的芯片优先供应给高价豪华车 令利润大增（资料图片）

包括宝马在内 德国车商目前把紧缺的芯片优先供应给高价豪华车 令利润大增（资料图片）

（德国之声中文网）慕尼黑Ifo经济研究所周五（6月3日）公布的一项商业调查结果显示，其商业预期晴雨表从4月份的负20.5分回升至5月份的正38.0分。该研究机构工业经济和新技术部主任法尔科（Oliver Falck ）称："汽车制造商们可继续得到高售价推动，且预计乌克兰局势只会继续带来小规模限制。价格预期指标保持在82.6分高位，4月份是86.1分。”  

各家制造商也积极评价目前商情，相关晴雨表从11.9点升至17.5点。尽管与上月相比，本月订单量有所下降，但制造商们仍指出，订单情况十分良好。法尔科解释说，虽然持续缺乏初级产品，但制造商们仍认为能够增产。  

数据显示，汽车产业的供应商们也报称5月份业务状况有所改善，并预期将继续上行。不过，目前仍处于负值区域，为负17.9分。法尔科指出，"供应商遭遇采购价上涨问题，望能将其转嫁到销售价格上。价格预期仍保持高位。”    

因新冠大流行瘟疫背景下需求发生移位，半导体短缺问题冲击全球汽车行业。乌克兰的零部件供应中断、北京和上海等中国经济中心“封城”措施导致停产，都构成对该产业的打击，毕竟，中国是全球最大汽车市场。梅赛德斯-奔驰制造主管布尔泽尔（ Jörg Burzer ）称，所幸，计算机芯片和乌克兰产零部件的短缺对今年的生产只带来轻微影响。他预计，下半年起，半导体供应局面将明显改善。 

（路透社） 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

DW.COM

德语媒体：德国离不开中国市场吗？

由于中国在俄乌冲突中一边倒的表现，德国经济界普遍担心，一旦中欧关系急剧恶化，失去了俄罗斯市场的德国企业，也有可能会进一步失去中国市场。  

原材料短缺 德国汽车产业惊恐

因乌克兰战争，重要原材料有可能日益稀缺。对德国汽车制造商而言，它意味着什么，难以逆料。关键产业必须制定新战略。  

在华销量大幅下降　大众汽车计划急起直追

受芯片短缺和供应链瓶颈制约，德国大众汽车康采恩去年在中国的销量锐减约14%。大众希望今年至少能补回损失，并能推出 ID 系列电动汽车。  

今年德国依旧是全球第二大电动汽车市场

一项调查显示，欧洲消费者如果考虑购买电动车，最看重的依旧是续航里程。美国和中国电动车市场上以纯电动车为主，但是欧洲市场上混合动力车占据了半壁江山。  

研究：德国纯电车中国市场占有率翻一番

根据国际著名咨询公司普华永道（ PwC: ）的一项研究结果，德国汽车制造商在中国这个最大市场的纯电动车领域成绩显著 。  

相关内容

03.02.2022 Containerschiff Cap San Augustin, Schiff der Cap-San-Klasse, am Containerterminal Eurogate, Hafen, Hamburg, Deutschland, Europa

德国工业原材料短缺加剧 30.05.2022

德国工业领域材料短缺现象本月继续恶化，一大原因是中国严厉防疫政策导致的国际供应链中断。设址慕尼黑的Ifo 经济研究所最近发表的月度企业调查报告称，77.2%的企业遭遇中间产品和原材料采购瓶颈问题。

Ein Mitarbeiter im Volkswagenwerk in Zwickau komplettiert einen VW ID.4. Volkswagen produziert im Werk in Zwickau das erste reine Elektro-SUV. Hier läuft bereits der ID.3 vom Band. Von den bis 2025 jährlich geplanten 1,5 Millionen E-Fahrzeugen der Marke werden etwa 500.000 Einheiten für den ID.4 erwartet.

原材料短缺 德国汽车产业惊恐 01.04.2022

因乌克兰战争，重要原材料有可能日益稀缺。对德国汽车制造商而言，它意味着什么，难以逆料。关键产业必须制定新战略。

HHLA Logistics Container Terminal Tollerort am Hamburger Hafen / Waltershofer Hafen in Hamburg, 12.08.2012, Luftbild, Deutschland, Hamburg | , container ships at berth HHLA Logistics Container Terminal Tollerort and Walter Hofer Euro Gate Container Terminal in the Port of Hamburg, 12.08.2012, aerial view, Germany, Hamburg

战火方殷 德国经济显示抗冲击力 01.05.2022

尽管发生俄罗斯侵乌战争，德国企业景气信心却有所增加。不过，不确定因素和风险依旧太大，人们尚无真正理由松一口气。

广告
Malawi Lokale Arbeiter zwischen riesigen Taschen mit getrockneten Tabakbättern in einer Halle

世卫组织：烟草业是世界最大污染者之一

吸烟不仅有害健康，还带来巨大的环境污染。值5月31日世界无烟日之际，世卫组织发表报告，指责烟草业是 "世界最大的污染者 "之一。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  