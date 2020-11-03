什么疫情？什么危机？中国继续高速造富

（德国之声中文网）11月5日，美国福布斯传媒集团用中文发布了最新的中国富豪榜单。曝光了在福布斯看来，中国最最富有的400人。其中，刚刚因为旗下蚂蚁金服上市受挫而被中国网民调侃为“马已今服”的马云，以4377亿人民币的财富总额实现连续三年稳居榜首，腾讯CEO马化腾以3683.2亿元位居第二。第三名钟睒睒3596.5亿元财富的背后，是中国的饮料品牌农夫山泉。

发榜方福布斯分析称，新冠肺炎疫情对全球工商业造成损失。不过，疫情绝没有放慢中国造富巨轮的前进速度。本榜单上榜者的总财富从一年前的1.29万亿美元飙升至2.11万亿美元。仔细研究后会发现，作为阿里巴巴集团的主要创始人和领军人物，马云如今的个人财富比福布斯榜上位居第二的腾讯集团掌门人马化腾多出近20%。福布斯中文声称，近三分之二的上榜者的财富在过去一年时间有所上涨。今年的上榜门槛为15.5亿美元，一年前为10亿美元。

“马”虽然已“今服” 但仍然是响当当的首富

福布斯中文网在美国新一轮总统大选结果尚未出炉，各种不确定因素仍然存在之际选择发布了这份榜单，并指出：美国本是二战之后的造富之王。经历最新一轮财富潮涌，中国赶超美国造富的速度加快。今年登上中国富豪榜的400位亿万富豪及亿万富豪夫妇或家族的总财富比一年前增长了8,200亿美元。与之相比，福布斯9月发布的美国400富豪榜上榜者的总财富只增长了2,400亿美元。

熟悉和陌生的名字

同时，榜单体现了中国财富生态系统的特有的活力以及吸纳新鲜血液的力量。发榜方指出：今年的中国富豪榜有68位新上榜者，美国富豪榜的新上榜者只有18位。

在2020年最新榜单的居顶部分，既能看到人们熟悉的名字，比如美的集团的何享健家族（第5）；顺丰控股的王卫（并列第5）；碧桂园的杨惠妍家族（第8）；字节跳动的张一鸣（第9）以及恒大集团的许家印（第10）和网易集团的丁磊（第11）。也能在排名前30的富豪里，看到包括许多人们不太熟悉的名字。比如恒瑞医药/翰森制药的孙飘扬家族（第4）；牧原股份的秦英林家族（第14）；蒋仁生家族（第22）的智飞生物和李永新家族（第23）的中公教育。

另外一些曾经名噪一时的富豪，比如大连万达集团的王健林，在经历了营收低靡，资产剥离的过程后，只在2020年的福布斯中国富豪排行榜上排名第30，与2019年的第14名相比下滑了许多。同时包括许家印（2020年第10，2019年第3）、李书福家族（2020年第26，2019年第12）和世茂集团的许荣茂（2020年第37，2019年第18）的排名与去年相比均有较大程度的下滑。

虽受美国打压 抖音和微信东家的财富都继续上升

尚未囊括“蚂蚁”上市效应

资产没有下滑，还大幅度增长的当属中国首富马云。对于如今因监管原因暂缓旗下蚂蚁金服沪港两地上市的马云来说，榜单的统计严格意义上来说并没有囊括蚂蚁金服上市所带来的效应。福布斯指出马云的财富增长了72%，增至656亿美元。但该榜单计算财富值使用的是10月26日的收盘价和人民币对美元汇率中间价。这个时点是在11月3日蚂蚁集团由于监管原因暂缓沪港两地上市之前。而且连同马云在内，尽管蚂蚁集团上市受挫，还是有10位蚂蚁集团个人股东入选今年的中国富豪榜。

同时，新一期福布斯中国富豪榜前10名上榜者的财富都高于一年前。其主要财富增长的推动力多与互联网有关。电商网站拼多多董事长黄峥（第7）的财富估值从212亿美元上升至306亿美元。竞争对手京东的首席执行官刘强东的身家估值则从67亿美元增至203亿美元，位列第17 。另外“今日头条”和“抖音”的掌门人张一鸣，身价也从2019年的1145.5亿元人民币增至如今的1848亿元。同样进入榜当前20名的互联网业富豪还包括身价1781亿元的丁磊和身价1368亿元的美团点评主创始人王兴。

像蔚来汽车NIO一样 中国许多财富神话都是IPO带来的（资料图片）

最大的“黑马”

如今中国创造富豪的另外一大驱动力就是企业上市（IPO），作用在医疗健康和科技领域尤为显著。瓶装水企业农夫山泉和医药企业万泰生物在华上市后，福布斯富豪榜第3名钟睒睒的身家增长到539亿美元，增幅超过510亿美元。同时也造就了过去一年来福布斯中国富豪榜财富涨幅最大纪录，被业界评为今年最大的“黑马”。

福布斯声称，制作中国富豪榜单的持股和财务信息来自家族和个人、证交所、分析师和监管机构。非上市公司的估值基于对同类上市公司的分析评估。被抵押股权予以折价计算。与福布斯全球亿万富豪榜不同，福布斯中国富豪榜包括参与配偶生意的夫妇。同时，有几位在中国内地出生并造就财富的企业家，当前有的并非内地居民身份，有的并非中国国籍，该榜单也将其所纳入。例如，迈瑞医疗的掌门人李西廷也是福布斯新加坡富豪榜的上榜者。该榜的估算还包括其他家族成员拥有的资产。

观看视频 02:53 中国的穷人与富人

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