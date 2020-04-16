 什么样的声音？要中国为新冠疫情“买单” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.04.2020

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时政风云

什么样的声音？要中国为新冠疫情“买单”

新冠疫情全球流行，已经给多国造成了不可估量的损失，也出现了向病毒溯源地中国索取赔偿的声音。不过从目前情况来看，提出索赔的主要是一些媒体、机构和个人，很难对中国造成实质性威胁。

BdTD - China | Freiwillige desinfizieren das Qintai Grand Theatre in Wuhan (Reuters/A. Song)

（德国之声中文网）新冠疫情蔓延全球，让各国纷纷被迫封城，实施严格管制，导致经济大范围停摆。人员和财政上的损失难以估量。如今，全球让中国为新冠疫情赔偿损失的话题，已经成为尤其是中国社交媒体舆论的关注重点。相关讨论给人留下的印象是，全球各国政府已经酝酿向中国索取赔偿。然而事实是这样的吗？

德国

德国发行量最大的报纸《图片报》近日刊文提出是不是应该"要求中国为新冠疫情给各国造成的损失买单"的问题。该报援引的国际法专家指出，在新冠疫情初期，中国没有遵守其对世界卫生组织的信息通报义务。鉴于世卫组织的有关规定具有国际法层面的束性，因此中国隐瞒疫情的做法违反了国际法。

DW.COM

新冠疫情全球流行，已经给各国造成不可估量的损失。一些国家发出了是否应对病毒溯源地中国索取赔偿的问题。现在德国舆论也出现了类似讨论。 (16.04.2020)

中国外交部发言人上周提出“美军带入病毒”的说法后，美国总统特朗普也不甘示弱，在推文中首次使用了“中国病毒”的说法。新冠病毒的源头之争，正在演变成中美两国间的外交危机。 (17.03.2020)

不少西方国家媒体有关中国抗疫政策和国际影响的负面报道，不仅引起中国舆论的不满和反驳，中国外交官也纷纷加入。中国驻德大使馆就与德国发行量最大的《图片报》展开了一场口水战。 (17.04.2020)

美国国务卿蓬佩奥日前在接受《图片报》在线采访时，再次强调了中国在这场全球疫情中的"肇始"责任不可推卸，"必须在全球层面进行讨论"。 他指出，新冠病毒源自中国的野生动物市场，而疫情发生后中国执政党和政府没有及时公开有关信息。

《图片报》16日发表主编莱歇尔特（Julian Reichelt）致中国领导人习近平的一封公开信，这封刊发标题为"中国危害全世界"的信虽然是致"习近平主席"的，但明显受众对象是德国的《图片报》读者。作者不惮于使用一些简单化、挑衅性的表述。例如，"中国最有力的出口产品是新冠病毒，虽然没人想要，却传遍全球。"其中还有一些说法涉及未经证实或澄清的报道，比如"研究蝙蝠的武汉实验室"。

为此，该报甚至列出了一份"账单"。列出了需要中国政府赔偿的款项，包括疫情期间德国零售业的收入损失。对于这家德国发行量最大的通俗报刊提出的质询，德国政府并未回应。联邦政府在其他场合表示，并不认为中国政府有意隐瞒以及在应对疫情上有不正当之举。

在德国，《图片报》虽然是发行量最大的报纸，但并不受有高等教育背景民众欢迎。该报喜欢用挑衅和简单化、佐证偏见的手法报道评论时事。

英国

4月5日，英国智库亨利·杰克逊学会（Henry-Jackson Society）发表了一份题为"冠状病毒赔偿？评估中国的潜在罪责以及法律回应途径"的研究报告。这份44页的报告声称："这一新型SARS于2019年11月或12月就在武汉出现，并迅传播。由于其效率极高的人传人性质，导致成千上万人死亡，严重破坏了全球经济"。

报告称，根据2005年版的《国际卫生条例》，中国受这一国际法约束，必须及时、准确、详细地报告公共卫生信息，但是在2019年12月至2020年1月期间，中国政府并没有履行义务。如果中国政府早期提供准确的信息，病毒感染就不会离开中国。

这份报告统计称，仅G7国家为应对疫情所采取的包括封锁在内的措施就需要花费总计大约3.2万亿英镑（4万亿美元）。为了维护基于规则的国际体系，并保护纳税人不受负面债务的影响。全球应该寻求针对中国采取法律行动。报告作者特别指出："这份报告不是指责中国民众。与我们其他人一样，他们也是无辜的受害者。犯错的是中国共产党。"

亨利·杰克逊学会2005年成立于英国伦敦，以美国民主党议员亨利·杰克逊命名，主要关注外交政策。该学会所推崇的政策路线偏鹰派，比如支持英国、美国和欧洲国家建立强有力的军队。明确支持资本主义。力求让全世界没有实行民主化的国家实行民主。

USA Corona-Pandemie | New York (Reuters/J. Moon)

目前在美国，已经有超过3万人因感染新冠病毒病亡

美国

"香港01"等媒体报道称，今年3月，美国的佛罗里达、德克萨斯、内华达和加利福尼亚州发起了至少4份针对中国的起诉。其中一份甚至提出"生化武器"的说法，控告武汉病毒研究所和中国军方。

哈佛大学的国际法专家克拉斯卡（James Kraska）认为，在中国提供的信息基础上，世卫组织今年一月中旬还表示，未发现新冠病毒人传人的证据。批评者指出，这一拖延让各国损失了为应对疫情做准备的宝贵时间。因此当事国家有权在国际法庭向中国提出索赔诉讼。

这位同时在美国海军战争学院研究海洋法和政策学的教授3月底在美国安全政策网站"War on rocks上发表"题为"中国要为Covid-19承担法律责任 赔偿要求可能高至万亿"的文章，其中指出，除了《国际卫生条例》的相关规定以外，联合国国际法委员会2001年通过的《国家对国际不法行为的责任条款》第一条规定："一国的每一国际不法行为引起该国的国际责任"，也就是说国家必须要为其国际层面上的不法行为承担法律责任。而这种不法行为包括由作为或不作为构成的行为，以及违背国际义务的行为。这条规定的一个显著特点是断定国际不法行为的存在无需国家具有过失或不法行为意图。

同时根据这一国际法的第四条：任何国家机关，不论行使立法、行政、司法职能，还是任何其他职能，不论在国家组织中具有何种地位，也不论作为该国中央政府机关或一领土单位机关而具有何种特性，其行为应视为国际法所指的国家行为。克拉斯卡指出："尽管中国的失败始于地方层面。但它迅速蔓延至整个中国政府，一直到中共中央总书记习近平。 这种失败是由于他的作为和不作为所导致……"，所以中国的中央政府要为此负责。

印度

据印度《论坛报》（The Tribune）、"今日商业"（Business Today）等媒体报道，国际法学家委员会（International Commission of Jurists, ICJ）和印度律师协会（AIBA）近日已向联合国人权理事会提出申诉，要求中国就新冠肺炎病毒在全球蔓延造成的巨大损失作出赔偿。申诉的主要法律依据也是《国家对国际不法行为的责任条款》以及《国际卫生条例》。

观看视频 03:37

印度：四人共用呼吸机 足以应对疫情？

申诉方要求，中国应该充分补偿国际社会和会员国，特别是印度。其给出的理由是：中国"秘密地开发了一种能够在全世界范围内大规模摧毁人类的生物武器，并且还由于无所作为和疏忽而给这些国家造成了严重的身体，心理，经济和社会伤害"。

申诉方还表示，COVID-19大流行是"中国政府的阴谋，旨在将自己推向世界超级大国的位置，并通过生物战破坏其他国家。"此举违反了《国际卫生条例》、《国际人权和严重违反国际人道主义法和世界人权宣言》条款的规定。

1952年成立的国际法学家委员会是一个国际人权领域的非政府组织。联合国经济及社会理事会、联合国教育、科学及文化组织、欧洲委员会、非洲联盟是其重要的合作和咨询机构。该机构负责世界各地人权调查和人权意见书的刊布。

埃及

据埃及"阿拉伯新闻"（ARAB News）报道, 一位名叫塔拉特（Mohamed Talaat）的律师已经向中国驻开罗大使馆提起法律诉讼，要求中国政府为埃及在新冠疫情中所蒙受的损失赔偿10万亿美元。

在接受"阿拉伯新闻"采访时，塔拉特表示，他对中国采取法律行动的原因是为了维护埃及的权利，尤其是在新闻机构和特朗普宣布COVID-19是"中国制造"之后。塔拉特说，他已经通过社交媒体敦促埃及总统西西就此案展开讨论，并成立一个国际法专家委员会，以协助将这一问题提交中国最高当局。

相关报道显示，塔拉特本人也意识到他的提议有人支持，也有许多人反对。一位科威特记者称他的做法是"埃及人抢钱"。

  • Katze Autodach Lissabon Portugal (picture-alliance/dpa/K-W. Friedrich)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    最好别摸？

    中国哈尔滨市兽医研究所的研究人员发现猫也会感染新型冠状病毒，并传染给同类。据陈化兰领导的研究小组提供的报告称，只是猫与猫之间的传染不是很容易。3月31日，陈化兰在《Bio Rxiv》杂志上发表了相关研究报告。

  • Junge graugetigerte Katze genießt Streicheleinheiten durch Menschen (picture-alliance/imageBroker)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    不必担忧！

    不过猫的主人不必因此忧心忡忡，因为家猫可以很快产生针对这种病毒的抗体，不会长时间具有传染性。如果您的猫患有疾病或年龄很大，可以暂时限制猫的活动自由。“撸猫”之后应彻底洗手。

  • Deutschland Scottie bei Hasenhatz (DW/F. Schmidt)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    狗狗没事

    研究报告称，相比之下，狗就不会传染或被传染冠状病毒。因此，可以放心的遛狗或者玩耍。

  • BdTD Italien Rom Frau mit Corona-Mundschutz führt Hausschwein Dior aus (Reuters/A. Lingria)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    谁感染谁？

    这只漫步罗马街头的宠物猪碰到同样出来“遛弯儿”的宠物狗不必绕着走，而狗也不必担心被对方传染病毒。医学家们发现，猪也几乎不会感染冠状病毒。

  • Frettchen im Käfig (picture-alliance/Mary Evans Picture Library/J.-M. Labat)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    雪貂隔离

    但是这种猫科类动物就不同了。陈化兰还在雪貂身上进行了试验。结果是和猫一样，冠状病毒SARS-CoV-2可以在雪貂之间传播。这种动物之间也是通过飞沫感染病毒的。医生在雪貂和猫的喉咙和鼻子的涂片中发现了这种病毒，但是没有发现任何肺部感染。

  • China Wuhan City mit Marktplatz (Getty Images/China Photos)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    鸡对人类有危险吗？

    对于鸡是否也会传染病毒的问题，专家们的调查结果无疑给了人们一粒定心丸。调查结果表明，鸡对冠状病毒具有免疫力，这也适用于鸭子和其他同类物种。

  • New York Bronx Zoo Tiger Nadia Coronavirus (Reuters/WCS)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    人类的传染危险

    然而，不仅动物可以将病毒传染给人类，反过来亦如此。纽约一家动物园内的四岁马来西亚虎猫纳迪亚（Nadia）病毒检测呈阳性。动物园资深兽医向《国家地理》杂志表示：“据我们所知，这是野生动物被人传染的首个案例。”

  • Wasserfledermaus Myotis daubentonii (picture-alliance/blickwinkel/AGAMI/T. Douma)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    蝙蝠被冤枉了吗？

    蝙蝠被认为是最有可能的冠状病毒宿主。然而动物医学家们认为，2019年12月给武汉人传染冠状病毒的是另一种中间宿主。或许是雪貂或猫？

  • Smbolfoto Gürteltier in Vietnam (Reuters/Kham)

    猫也是传播冠状病毒的推手？

    还有这个“嫌犯”

    除了蝙蝠外，穿山甲也被认为可能是新冠病毒的宿主。来自中国大陆、香港和澳大利亚的学者在中国南方走私行动中所查获的马来穿山甲身上发现了一种与新冠病毒（SARS-CoV-2）惊人相似的病毒。该研究于3月26日发表在《自然》杂志上。

    作者: Fabian Schmidt


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