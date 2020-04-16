什么样的声音？要中国为新冠疫情“买单”

（德国之声中文网）新冠疫情蔓延全球，让各国纷纷被迫封城，实施严格管制，导致经济大范围停摆。人员和财政上的损失难以估量。如今，全球让中国为新冠疫情赔偿损失的话题，已经成为尤其是中国社交媒体舆论的关注重点。相关讨论给人留下的印象是，全球各国政府已经酝酿向中国索取赔偿。然而事实是这样的吗？

德国

德国发行量最大的报纸《图片报》近日刊文提出是不是应该"要求中国为新冠疫情给各国造成的损失买单"的问题。该报援引的国际法专家指出，在新冠疫情初期，中国没有遵守其对世界卫生组织的信息通报义务。鉴于世卫组织的有关规定具有国际法层面的束性，因此中国隐瞒疫情的做法违反了国际法。

美国国务卿蓬佩奥日前在接受《图片报》在线采访时，再次强调了中国在这场全球疫情中的"肇始"责任不可推卸，"必须在全球层面进行讨论"。 他指出，新冠病毒源自中国的野生动物市场，而疫情发生后中国执政党和政府没有及时公开有关信息。

《图片报》16日发表主编莱歇尔特（Julian Reichelt）致中国领导人习近平的一封公开信，这封刊发标题为"中国危害全世界"的信虽然是致"习近平主席"的，但明显受众对象是德国的《图片报》读者。作者不惮于使用一些简单化、挑衅性的表述。例如，"中国最有力的出口产品是新冠病毒，虽然没人想要，却传遍全球。"其中还有一些说法涉及未经证实或澄清的报道，比如"研究蝙蝠的武汉实验室"。

为此，该报甚至列出了一份"账单"。列出了需要中国政府赔偿的款项，包括疫情期间德国零售业的收入损失。对于这家德国发行量最大的通俗报刊提出的质询，德国政府并未回应。联邦政府在其他场合表示，并不认为中国政府有意隐瞒以及在应对疫情上有不正当之举。

在德国，《图片报》虽然是发行量最大的报纸，但并不受有高等教育背景民众欢迎。该报喜欢用挑衅和简单化、佐证偏见的手法报道评论时事。

英国

4月5日，英国智库亨利·杰克逊学会（Henry-Jackson Society）发表了一份题为"冠状病毒赔偿？评估中国的潜在罪责以及法律回应途径"的研究报告。这份44页的报告声称："这一新型SARS于2019年11月或12月就在武汉出现，并迅传播。由于其效率极高的人传人性质，导致成千上万人死亡，严重破坏了全球经济"。

报告称，根据2005年版的《国际卫生条例》，中国受这一国际法约束，必须及时、准确、详细地报告公共卫生信息，但是在2019年12月至2020年1月期间，中国政府并没有履行义务。如果中国政府早期提供准确的信息，病毒感染就不会离开中国。

这份报告统计称，仅G7国家为应对疫情所采取的包括封锁在内的措施就需要花费总计大约3.2万亿英镑（4万亿美元）。为了维护基于规则的国际体系，并保护纳税人不受负面债务的影响。全球应该寻求针对中国采取法律行动。报告作者特别指出："这份报告不是指责中国民众。与我们其他人一样，他们也是无辜的受害者。犯错的是中国共产党。"

亨利·杰克逊学会2005年成立于英国伦敦，以美国民主党议员亨利·杰克逊命名，主要关注外交政策。该学会所推崇的政策路线偏鹰派，比如支持英国、美国和欧洲国家建立强有力的军队。明确支持资本主义。力求让全世界没有实行民主化的国家实行民主。

美国

"香港01"等媒体报道称，今年3月，美国的佛罗里达、德克萨斯、内华达和加利福尼亚州发起了至少4份针对中国的起诉。其中一份甚至提出"生化武器"的说法，控告武汉病毒研究所和中国军方。

哈佛大学的国际法专家克拉斯卡（James Kraska）认为，在中国提供的信息基础上，世卫组织今年一月中旬还表示，未发现新冠病毒人传人的证据。批评者指出，这一拖延让各国损失了为应对疫情做准备的宝贵时间。因此当事国家有权在国际法庭向中国提出索赔诉讼。

这位同时在美国海军战争学院研究海洋法和政策学的教授3月底在美国安全政策网站"War on rocks上发表"题为"中国要为Covid-19承担法律责任 赔偿要求可能高至万亿"的文章，其中指出，除了《国际卫生条例》的相关规定以外，联合国国际法委员会2001年通过的《国家对国际不法行为的责任条款》第一条规定："一国的每一国际不法行为引起该国的国际责任"，也就是说国家必须要为其国际层面上的不法行为承担法律责任。而这种不法行为包括由作为或不作为构成的行为，以及违背国际义务的行为。这条规定的一个显著特点是断定国际不法行为的存在无需国家具有过失或不法行为意图。

同时根据这一国际法的第四条：任何国家机关，不论行使立法、行政、司法职能，还是任何其他职能，不论在国家组织中具有何种地位，也不论作为该国中央政府机关或一领土单位机关而具有何种特性，其行为应视为国际法所指的国家行为。克拉斯卡指出："尽管中国的失败始于地方层面。但它迅速蔓延至整个中国政府，一直到中共中央总书记习近平。 这种失败是由于他的作为和不作为所导致……"，所以中国的中央政府要为此负责。

印度

据印度《论坛报》（The Tribune）、"今日商业"（Business Today）等媒体报道，国际法学家委员会（International Commission of Jurists, ICJ）和印度律师协会（AIBA）近日已向联合国人权理事会提出申诉，要求中国就新冠肺炎病毒在全球蔓延造成的巨大损失作出赔偿。申诉的主要法律依据也是《国家对国际不法行为的责任条款》以及《国际卫生条例》。

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申诉方要求，中国应该充分补偿国际社会和会员国，特别是印度。其给出的理由是：中国"秘密地开发了一种能够在全世界范围内大规模摧毁人类的生物武器，并且还由于无所作为和疏忽而给这些国家造成了严重的身体，心理，经济和社会伤害"。

申诉方还表示，COVID-19大流行是"中国政府的阴谋，旨在将自己推向世界超级大国的位置，并通过生物战破坏其他国家。"此举违反了《国际卫生条例》、《国际人权和严重违反国际人道主义法和世界人权宣言》条款的规定。

1952年成立的国际法学家委员会是一个国际人权领域的非政府组织。联合国经济及社会理事会、联合国教育、科学及文化组织、欧洲委员会、非洲联盟是其重要的合作和咨询机构。该机构负责世界各地人权调查和人权意见书的刊布。

埃及

据埃及"阿拉伯新闻"（ARAB News）报道, 一位名叫塔拉特（Mohamed Talaat）的律师已经向中国驻开罗大使馆提起法律诉讼，要求中国政府为埃及在新冠疫情中所蒙受的损失赔偿10万亿美元。

在接受"阿拉伯新闻"采访时，塔拉特表示，他对中国采取法律行动的原因是为了维护埃及的权利，尤其是在新闻机构和特朗普宣布COVID-19是"中国制造"之后。塔拉特说，他已经通过社交媒体敦促埃及总统西西就此案展开讨论，并成立一个国际法专家委员会，以协助将这一问题提交中国最高当局。

相关报道显示，塔拉特本人也意识到他的提议有人支持，也有许多人反对。一位科威特记者称他的做法是"埃及人抢钱"。