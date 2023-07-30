什么是脱钩？什么是去风险？

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我们最近经常听到“脱钩”（decoupling）和“去风险” （de-risking）这两个术语。例如，各国希望摆脱对俄罗斯或者中国的依赖。但“脱钩”是否有意义，是否可行？还是 “去风险”更好？两者的区别又在哪里？
法国经济部长勒梅尔周日在北京表示，在美国、欧洲和中国经济之间不可能脱钩。他同时表示，近来数月在西方屡屡提及的"去风险"一词，并不意味着中国是风险。
《法兰克福汇报》认为，比起脱钩，用去风险这个词定义与中国的关系更为恰当。对企业来说，去风险不意味着减少对华业务，而是增加与其他地区的联系。《商报》一篇文章则指出，尽管经济没有摆脱困境，中国仍然有可能在2030年超越美国成为全球最大经济体。
德国《世界报》认为，中国远没有看起来那般强大，因为西方自由体系才是创新能力的保障。瑞士《新苏黎世报》则警告说，中国政府表面上把西方当朋友，实际上一直视西方民主国家为意识形态敌人。
德企高管伍德克前前后后在中国生活了约30年，曾亲手参与组建驻华德国商会以及欧盟商会。不久前，他刚刚卸任欧盟商会主席一职。在接受德国之声专访时，伍德克表示，中国已经不再是邓小平时代的开放国度了。
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