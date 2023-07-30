 什么是脱钩？什么是去风险？ | 经济纵横 | DW | 30.07.2023

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经济纵横

什么是脱钩？什么是去风险？

我们最近经常听到“脱钩”（decoupling）和“去风险” （de-risking）这两个术语。例如，各国希望摆脱对俄罗斯或者中国的依赖。但“脱钩”是否有意义，是否可行？还是 “去风险”更好？两者的区别又在哪里？

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