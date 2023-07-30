什么是脱钩？什么是去风险？

专访：习近平的政策与全球化格格不入

德企高管伍德克前前后后在中国生活了约30年，曾亲手参与组建驻华德国商会以及欧盟商会。不久前，他刚刚卸任欧盟商会主席一职。在接受德国之声专访时，伍德克表示，中国已经不再是邓小平时代的开放国度了。