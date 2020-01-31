什么是突发公共卫生紧急事件？

（德国之声中文网）定义突发卫生事件的依据是什么？

世卫组织WHO会将公共卫生领域发生影响超出国界的"不寻常事件"，列为"国际关注的公共卫生紧急事件"（PHEIC）。当疾病的爆发影响到一个以上的国家，需要国际协调的时候，就被视为是紧急状况。

PHEIC势必对公共卫生产生严重影响，并且具有"不寻常"和"意外"的特性。

谁负责协调措施？

世卫组织的国际卫生条例规定，如果发生卫生紧急情况，应该召集一个紧急委员会。国际专家和上报疫情国的代表就如何进行应对提出建议。一些相关信息，包括实验结果、发病原因、风险类型以及感染和死亡的人数，应定期向世界卫生组织报告。

沟通和协调都通过国内的联络点。 在德国是联邦民防和灾害救援办公室（BBK）负责。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 武汉新型冠狀病毒 本周三，世卫组织的专家们召开紧急会议，商讨是否将武汉肺炎列为“国际关注的突发公共卫生事件”。但当天会议并未就此做出结论。该组织在网站上指出，与会者进行了很有效的讨论，但显然还需要获得更多信息才能采取行动。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 猪流感 据估计，始于墨西哥韦拉克鲁斯的甲型H1N1流感病毒（也被称为猪流感)导致逾28.4万人死亡。比最初估计的数字1.85万人左右高了15倍还多。不过，根据医学权威杂志《柳叶刀—传染病》表示，实际死亡人数可能高达57.9万人。病毒在全球扩散，美国、加拿大、芬兰、泰国、中国等都发现了感染病人。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 西非埃博拉 2013年至2016年期间，埃博拉病毒（也称伊波拉病毒，Ebola）的病毒在塞拉利昂、几内亚和利比里亚导致至少1.1万人死亡。《传染病学期刊》在2018年发表的一项研究估计，此次疫情给三国造成的损失高达530亿美元(约合480亿欧元)。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 小儿麻痹症 脊髓灰质炎，又称小儿麻痹症是一种病毒引起的传染性很强的疾病。2014年，巴基斯坦因为未能确保小儿麻痹疫苗的普及，导致小儿麻痹症疫情严重。为儿童注射疫苗的活动在各国开展了多年后，这种致瘫病毒死灰复燃。世界卫生组织将其列为“国际关注的突发公共卫生事件”。警告包含了巴基斯坦、叙利亚和喀麦隆，当时，全世界报告的417例病例中，巴基斯坦占了五分之一以上。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 寨卡病毒 2016年，世卫组织将寨卡病毒列为“国际关注的突发公共卫生事件”。第一个病例2015年在巴西被确诊，该病蔓延到60个国家。大约2300名新生儿感染这种病，患上“小头症”（microcepaly），出现发育畸形。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 刚果埃博拉 2019年7月，世卫组织第4次就刚果暴发埃博拉疫情会议后，将其列为“国际关注的突发公共卫生事件”。截至2020年1月14日，世卫组织已在刚果民主共和国确认了3406例埃博拉病例。世界卫生组织估计，埃博拉给刚果带来大约10亿美元的损失。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 “国际关注的突发公共卫生事件”的定义 根据世卫组织官方网站，满足这三个标准的疫情会被定义为“国际关注的突发公共卫生事件”：严重、突然、不寻常、意外；对公共卫生的影响很可能超出受影响国国界；可能需要立即采取国际行动。武汉新疫情是否会被列入这个等级，目前还要拭目以待。



世卫组织公布过几次PHEIC？

PHEIC的背后隐藏着经济风险，也会对旅游和贸易等产业产生影响。尽管世卫组织试图"避免对国际运输和贸易造成不必要的干扰"，但人们总是批评世卫组织，在全球卫生紧急状况的定义上反应太快或是太慢。

到目前为止，卫组织只在极少数情况下使用过这种定性，2005年，因为2003年的SARS以及随后的H5N1禽流感，促成了世卫组织加入国际关注的突发公共卫生事件这一定义。2014年，已近根除的小儿麻痹症死灰复燃，世界卫生组织将其列为"国际关注的突发公共卫生事件"。2016年的寨卡和2019年的刚果埃博拉疫情（Ebola，也称伊波拉）也先后被列为突发卫生事件。

PHEIC会产生哪些后果？

根据世卫组织目前的规定，防疫的重点是从源头控制疫情。被影响的国家应提供有关疫情的透明信息，并做好隔离感染患者的准备。世卫组织协调应对措施，并给各国遏制疫情提供支持。 这些措施还包括有关贸易和旅行的建议，包括对机场旅客以及货物或集装箱装载点的检查。

《国际卫生条例》总共包括66条和9个附件，是控制流行疾病体系的一个里程碑，世界卫生组织此后能够使用非国家官方信息或其他来源来进行评估。爆发疫情的成员国必须在24小时之内上交评估报告。