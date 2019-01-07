什么是真正意义上的欧洲？

（德国之声中文网）欧洲情况复杂。人们甚至无法知道它究竟有多大。 有些人嘲讽欧洲是亚洲的阑尾，因为其东部并没有清晰的边界。 欧盟的情况也很复杂：在其27个成员国中生活着5.126亿人口，其中包括属于法国和荷兰的一些海外地区的居民。

欧洲大陆的地理位置占有很大优势，拥有很长的海岸线、土地肥沃、大部分地区气候温和。但是英国历史学家克拉克（Christopher Clark）说，欧洲很少从地理的角度，而更多的是从共同的历史和文化的角度为自己定义。这是什么意思呢？

历史学家如格林格拉斯（Mark Greengrass）或柏林人伯尔格尔特（Michael Borgolte）一致认为，最早从16世纪开始，生活在这个大陆上的居民才被定义为欧洲人 ，也就是说，是在葡萄牙、西班牙和荷兰人在非洲、亚洲和美洲建立殖民地之后。 格林格拉斯的论点是，"若不是发现了新世界，欧洲大陆也不会被发现。"

春天的欧洲 哪儿最美 沐浴日光、吸入春天的气息 春天— 那是第一束温暖的阳光、嫩绿、色彩明艳的早春花卉。我们在春日中徜徉、在草地上铺就野餐用地毯。千百年来，还有着各种各样的节庆和习俗，在度过了长长的冬季后，人们以此迎来春天。我们向您介绍欧洲的一些地方，它们尤其适合您做一次春意盎然的远足。

春天的欧洲 哪儿最美 荷兰：看郁金香去！ 水仙、风信子、皇冠花，一望无际。但每年春季，尤其是郁金香吸引着来自世界各地的观光者们前往距阿姆斯特丹约40公里的库肯霍夫（Keukenhof）植物园。院内植有700万以上茎球，均以手工方式栽种。游客们可在那里替自家花园得到些许灵感，或者，就让自己沉醉于芳香和色彩之海的刺激。

春天的欧洲 哪儿最美 花岛之梦 迈瑙（Mainau）岛是博登湖上的花之天堂。那里，气候温和，所以，棕榈和地中海植物也在岛上生长。沿着满眼雪花莲、藏红花、450种以上各色郁金香的春天林荫道漫游，观光客们饱享春天的乐趣。 若碰上好天，游客的目光可以越过大湖远眺白雪皑皑的阿尔卑斯山。

春天的欧洲 哪儿最美 去波恩来一张樱花盛开背景下的自拍照 四月头几天，德国波恩老城会有一次真正的色彩爆炸：此时，路旁樱花树盛开，呈现出最美的粉红色调。来自全球各地的游客和业余摄影家们蜂拥而至，到这个莱茵河畔的城市拍下樱花—自拍照。尤其是日本游人因这一盛况感动至深。在国内，他们每年都会欢度樱花节—Hanami。

春天的欧洲 哪儿最美 北方藏红花 数百年了，野地藏红花每年都把胡苏姆（Husum）宫花园的一块5公顷大小的土地变成一张紫色地毯。当时，为什么会栽种它，迄今都是个谜。或许，中世纪僧人们想从此花那里榨取藏花素，惜乎搞错了花种：原来，藏花素只能取自拉丁原名为Crocus sativus的那种藏红花，而僧人们种的却是拉丁原名为Crocus neglectus的那种藏红花。

春天的欧洲 哪儿最美 在南蒂罗尔的苹果树下漫游 若能在意大利阿尔卑斯山麓的南蒂罗尔漫游，那感觉真是美妙。尤其在3月底到5月初苹果树的粉红花、白色花盛开之时，那感觉更是无与伦比。南蒂罗尔拥有天然屏障，气候特殊，白天暖热，夜里凉爽，日照充足，雨量较小，对苹果树来说，再适合不过。每年，这里的苹果收成超过95万吨。

春天的欧洲 哪儿最美 在马德拉庆春 在葡萄牙的大西洋岛屿马德拉（Madeira），人们以传统的花节（Festa da Flor）欢迎春天。岛民们用无计其数的鲜花将首府Funchal打扮起来，并给自己配上极富想象力的花饰。花节在复活节之后的第二个周末举行，为期两天。节日的高潮是穿行全城的令人目不暇给的花车队游行。

春天的欧洲 哪儿最美 瓦伦西亚的热列节庆 在西班牙海岸，春季也在热闹中度过：每年3月份的瓦伦西亚春庆（Fallas de Valencia）。这一节日可能起于18世纪。当时，工匠们在冬季末端将不再用得着的蜡烛架及油灯架付之一炬。节日的高潮：从22时起，纸板做的大雕像在街上和广场上被点着、烧毁。

春天的欧洲 哪儿最美 英国古老、多彩的春天世界 每逢5月1日，绿色打扮的的男女将英国的爱丁堡和其它地方变成一个色彩斑驳的幻想世界。 他们庆祝Beltane— 对古老的凯尔特人的生育能力节日的现代阐释，以欢迎暖季的到来。跳舞进入五月或复活节火焰等一般的春庆习俗也都源自凯尔特人。

春天的欧洲 哪儿最美 春天的感觉和天上盛况 春天到了，动物们也有让人叹为观止的表演。那时，不仅会出现可爱的下一代，而一旦仙鹤们由南方经德国返回其斯堪的纳维亚的哺乳基地，空中也会出现壮阔的图画。例如，人们可在德国梅前州的金茨湖（Günzer See）观察到，候鸟迁徙期，最多时，湖畔聚集的仙鹤多达7万只。



鉴于人们经常言之凿凿的精神基础，克拉克认为"欧洲的发展进程绝不是从古希腊一帆风顺地发展到今日欧盟这样简单"。法国中世纪历史学家勒高夫（Jacques Le Goff ）指出："欧洲的根在加洛林王朝。"明斯特的神学家布雷默（Thomas Bremer ）认为，是皇帝卡尔大帝（Karl dem Großen ）和教宗利奥三世（ Leo III.）的联盟首次唤醒了人们对拉丁文化和基督教文明的意识。

但是欧洲并非是一个统一的基督教地区。君士坦丁堡和莫斯科东正教同拉丁语系的罗马基督教之间的矛盾持续至今。天主教和新教之间同样也存在着鸿沟。欧洲的世俗化也与16和17世纪的宗教战争有关。格林格拉斯写道："大约到1650年，基督教文化遭到重创。"与此同时出现的是不再为捍卫基督教、而是为自己争取政治权力的世俗精英。

穆斯林和犹太教也带来多样性。例如在西班牙，穆斯林和犹太人为促进启蒙与宽容，为医学、数学和天文学方面的领先地位做出贡献，并将希腊人的思想带入新的时代。他们受到迫害和驱逐。

15世纪和16世纪的文艺复兴时期推动了欧洲大陆的发展。苏黎世的历史学家罗克（Bernd Roeck）认为，当时欧洲人、而不是当时更强大的中国人走在世界前列的原因应该主要归功于殖民地的拥有和基于拉丁语的科学的蓬勃发展。此外，当时中国实行中央集权也是原因之一。 "在欧洲始终存在着竞争。"

特别是在19世纪，欧洲人远远跨出了自己的洲界。 权力扩张、贪婪、使命和传教意识，欧洲在全世界留下其印记。 与此同时，民族主义和竞争意识也造就了自我毁灭的力量：在20世纪，欧洲成为两次世界大战的主战场。 直到欧洲大陆临近毁灭的深渊时，人们才加强了建立统一欧洲的想法。

李京慧 / 苗子（天主教通讯社）