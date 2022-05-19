什么是猴痘？多国相继发现猴痘病例

（德国之声中文网）葡萄牙卫生官员周三表示，该国确认了5起年轻男子感染猴痘的病例。美国马赛诸塞州当局也表示，当地发现一例猴痘病例，感染的男子近期曾前往加拿大。

葡萄牙卫生总局称，该国首都里斯本周围地区还有另外15起疑似病例，目前正在调查中。

英国及西班牙也在调查猴痘的疑似感染病例。猴痘病毒一般常见于非洲，此次在欧洲出现多起病例相当不寻常。

关于欧洲猴痘病例，我们知道的有...

葡萄牙当局指出，几乎所有确诊病例都是年轻男性，但并未透露这些感染者近期是否曾前往非洲国家，也未表示这些病例是否与英国的感染情况有关联。

英国自5月7日起共通报了7起猴痘病例。英国卫生安全局表示，其中4名感染者是同性恋或双性恋，意味着在有关社群中可能存在病毒传播。

本周三，西班牙当局表示正针对23起疑似病例进行调查，并指出并非所有疑似感染者都是年轻男性。

没有科学证据表明该疾病可以通过性行为传播。专家称，感染可能是发生在性行为的密切肢体接触时。

什么是猴痘？

这种病毒与天花相似但较温和。其症状包括发烧和凹凸不平的疱疹，通常从脸上开始出现再蔓延至身体其他部位。多数感染者在几周的时间内能痊愈。

猴痘通常是经由感染的动物或人类在近距离接触下传播，但后者较为罕见。

这种病毒最早于1970年代在刚果首次出现记录。过去10年间西非感染猴痘的人数有所增加，但是一种较为温和的毒株。在西非发现的毒株致死率约为1%。据报告，英国通报的病例也是来自相同的毒株。

上世纪80年代，天花通过疫苗被根除，天花疫苗也被逐渐淘汰。但天花疫苗也能预防猴痘，取消疫苗的施打可能促成了猴痘病毒的传播。

（法新社、美联社、路透社）

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