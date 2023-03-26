（德国之声中文网）简单而言，战术核武器和战略核武器的根本区别，在于两者爆炸当量、射程以及覆盖范围的不同。战略核武器的作用在于核威慑。借助洲际导弹，战略核武器可以摧毁数千公里之外的目标，其威力远远超过1945年投掷在日本广岛的原子弹。

相比之下，战术核武器则专门用于冲突地区，因此也被称为"战场用武器"。根据不同的设计当量，战术核武器可以在本军阵地附近投入使用，因此非常接近于常规武器，但其破坏力却远非常规炮弹可比。

使用战术核武器，通常是为了摧毁敌军阵地或前线附近的基本设施，以阻止敌方攻势。也就是说，战术核武器用于战场上的特定目标，以期达到超过常规弹头的打击效果。

国际战略研究所IISS的战略、技术及军控主任阿尔伯克（William Alberque）对德国之声表示："动用战术核武器的目的纯粹是为了赢得一场战斗，而不是为了摧毁一座城市。战术核武器的弹头较小，根据攻击目标的不同最多可以达到10万吨爆炸当量。"

一般而言，战术核武器爆炸当量介于300吨及5万吨TNT之间。当年投向广岛的原子弹的爆炸当量为1.6万吨TNT。

战术核武器的弹头可以较为灵活的调整配置，并可以用不同的方式送抵目标。它可以被安装在常规导弹上，可以从舰艇上发射，也可以用军机投掷。通常携带战术核弹头的导弹射程在一百公里范围内，特定情况下，射程也可达到数百公里。

冷战结束后，美国和俄罗斯的战术核武器存量都已明显减少。专家认为，俄罗斯目前还拥有1800至2000枚战术核武器，美方拥有的战术核武器则要少得多。

美国的部分战术核武器将被部署在欧洲的北约成员国境内，其中也包括德国。3月25日，俄罗斯总统普京宣布将在白俄罗斯部署战术核武器时，也专门强调了这一点。德国外交部则回应到，普京有关北约核共享的比喻是"误导性的"，并不能成为他在白俄罗斯部署核武器的理由。

（综合报道）

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