 什么是“印太经济框架”（ IPEF ）？ | 经济纵横 | DW | 23.05.2022

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经济纵横

什么是“印太经济框架”（ IPEF ）？

在对亚经贸问题上，美国总统拜登面临两难境地：他不能简单重新加入其前任2017年让美国退出的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）。有鉴于此，拜登行政当局设计出一替代方案，这就是《印太经济框架》。

Japan | IPEF Eröffnungszeremonie in Tokio

（德国之声中文网） 大量相关贸易协定，无论其内容如何，之于美国选民都仿佛是“毒药”，因为，在他们眼里，这些协定意味着美国流失就业机会。不过，为了继续成为亚洲主导力量，并应对全球挑战，拜登政府也迫切需要一个整合印太经济体的新的框架协议。 就在拜登访问东京之日，华盛顿周一（5月23日）正式宣布启动新《印太经济框架》（ Indo-Pacific Economic Framework-- IPEF ）谈判，并宣布了初始成员国名单。它们是：美国、澳大利亚、新西兰、印度、日本、韩国、印度尼西亚、文莱、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。

这13个国家的国内生产总值（GDP）之和占全球约4成。美国总统拜登、日本首相岸田文雄和印度总理莫迪等人参加了在东京都内举行的启动会议。

IPEF做什么？ 

此问题尚待澄清。周一的宣布标志着参与国启动谈判，以确定框架中最终包含哪些内容。就此而言，目前的表态充满期待色彩。广义上讲，这是美国显示其决心继续担当亚洲主导力量的一种手段。 

白宫国家安全顾问沙利文（ Jake Sullivan ）称，IPEF的重点是 "围绕印度-太平洋经济体的进一步整合，以数字经济等新领域为重点，制定标准和规则，并致力于确保安全和有弹性的供应链。 

产生需要新的世界贸易标准的想法，不仅是因应美国选民的不满情绪，而且也来自对大流行瘟疫如何扰乱了整个供应链的认识：工厂关闭、货船误期、港口堵塞、全球通胀上升。而2月底，俄总统普京下令入侵乌克兰，导致世界部分地区食品和能源成本危险性跳跃，更凸显了当下全球经济秩序的脆弱性。

由谁确定细节？ 

与各伙伴国的谈判将分别由美国贸易代表和商务部牵头，围绕4大支柱或主题进行。 

美贸易代表将主持有关 "公平 "贸易支柱的谈判。它可能包括保护美国就业岗位，其背景是，自中国2001年加入世界贸易组织，美国制造业出现大量裁员现象，部分地区受到严重影响，激怒了选民，对特朗普的政治崛起起到了推波助澜的作用。几乎与2017年宣誓就职同时，特朗普总统下令美国退出《跨太平洋伙伴关系协定》。 

美商务部将牵头其它3支柱的谈判：弹性供应链、基础设施与气候变化、税收与反腐败。商务部长雷蒙多（ Gina Raimondo ）此次与拜登同行。拜登此前访韩期间，她也在场。拜登在韩国时着意提到了韩国汽车制造商现代和电子巨头三星在美国的投资。 

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谁可加入？ 

白宫曾表示，IPEF是一个开放平台。不过，它已受到北京的批评，即：任何此类协议都可能成为一个 "排他性 "小团体，增加地区动荡。 

再者，设置IPEF，对作为世界第二大经济体的中国而言，相当敏感。被北京视为中国一部分的台湾被排除在该协议之外。这一排除值得注意，因为台湾属于全球范围计算机芯片的主要制造商，而芯片是数字经济的一个关键因素，将是IPEF谈判的议题之一。 

沙利文表示，与台湾的任何贸易谈判都将一对一进行。 他说："我们寻求深化与台湾的经济伙伴关系，这包括高科技，包括半导体供应。不过，我们首先在双边基础上寻求实现这一目标。"

美国现已宣布美国、澳大利亚、新西兰、印度、日本、韩国、印度尼西亚、文莱、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南为初始成员国。

需多长时间？ 

美政府一官员称，谈判预期需时12至18个月，对一项国际多变贸易协议来说，可算相当紧凑。这位坚持不透露姓名的官员同时强调，在美国国内实现共识也是关键所在。

 

（美联社）

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