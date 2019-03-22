 什么制裁？特朗普撤消对朝制裁 推文谜难解 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2019

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时政风云

什么制裁？特朗普撤消对朝制裁 推文谜难解

特朗普通过推特宣布撤销对朝鲜的制裁。这一消息让外界云里雾里，感到困惑。人们不知道这位美国总统的具体所指。有知情人士表示，这与周四刚宣布的两家中国航运公司制裁令没有关系。

Vietnam l Trump nach Gipfeltreffen mit Kim Jong Un in Hanoi (Reuters/J. Silva)

资料图片：特朗普和金正恩会面后在河内召开新闻发布会

（德国之声中文网）特朗普周五在推特上宣布撤销涉及朝鲜的新一波制裁。白宫新闻发言人表示，特朗普"喜欢"金正恩，认为这些制裁措施没有必要。这项宣布让美国财政部大感意外，人们并不清楚特朗普指的是具体是什么制裁。这位美国总统在推特上写道："美国财政部今天宣布，在现有对朝鲜制裁的基础上进一步加施大规模制裁。我今天下令撤回了这些额外的制裁。"

白宫没有立即回应具体撤销了何种制裁的问题，外界也不知道美国财政部增加的大规模制裁指的是什么。周五当天该部门并未公布制裁令，周四的确宣布过制裁两家中国航运公司，因为后者涉嫌帮助朝鲜规避制裁。这也是特朗普上月在河内与金正恩会面之后美国宣布的首次涉朝制裁。

有知情人士向美联社透露，特朗普推文中所指的并非是现有的制裁措施，指的是不推行大规模制裁方案。

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美国周四（3月21日）宣布制裁两家中国航运公司，称它们帮助朝鲜规避美国和国际社会对朝鲜的制裁。这是美国总统特朗普和朝鲜领导人上月河内峰会不欢而散之后的首次打击行动。 (22.03.2019)

对有可能曾在朝鲜受酷刑的美国大学生奥托·瓦姆比尔（Otto Warmbier）死亡案的表态招致激烈批评后，这位美国总统不依不挠，连发推文，替自己辩护，试图平息众怒。 (02.03.2019)

朝鲜周五突然撤出与韩国共享的一个联络处办公室。目前尚不清楚特朗普的推文是否与该事件有关联。 

朝鲜此举被视为是韩国总统文在寅遭遇的一次重大挫折。韩国统一部称，朝方通过联络代表通报这一"上级指示"后撤离韩朝联络办公室。人们并不知道是暂时撤离还是永久撤出。韩国对朝方的这一决定感到遗憾，并敦促平壤尽快让工作人员回到办公室。

这是特朗普推特治国的最近例子，这种方式常常让外界感到困惑，比如这位美国总统曾在推特上宣布不允许变性人服兵役的消息。人们试图希望搞清楚特朗普到底说的什么意思。

特朗在推特上发布取消对朝制裁决定的前几个小时正式宣布，恐怖组织伊斯兰国在叙利亚的势力完全被消灭。他拿着一张地图，并且一直拿倒了。特朗普没有通过正式的仪式或声明，而选择在机场的停机坪公布这一消息。

这则关于到朝鲜的推文发出后，大量新闻记者向白宫国家安全委员会和财政部提出问询，但对方一概拒绝置评。白宫发言人桑德斯仅在一份书面声明中表示，特朗普"喜欢朝鲜领导人金正恩，他认为这些制裁没有必要。"

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特朗普的朝鲜战略成功了？

《华盛顿邮报》援引美国政府官员表示，特朗普指的是未来几天才会正式对外公布的制裁方案。路透社采访的消息人士也表示，特朗普的推文与周四宣布的制裁无关，指的是决定目前不会对朝鲜进行额外的大规模制裁措施。

美国智库"国家利益中心"（Center for the National Interest）的防务问题专家卡加尼斯（Harry Kazianis）表示，平壤在华盛顿之间的关系似乎趋于紧张，特朗普的推文用意是为了缓和局势："特朗普宣布取消制裁可能是为了争取让朝鲜改变想法。"

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）3月4日说，希望能在几个星期之内向朝鲜派遣一个小组，但没有迹象显示朝鲜愿意发出相关邀请。

 

 

文木 / 任琛（美联社，路透社，法新社）

 

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