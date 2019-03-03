亿万富豪莱曼家族的纳粹历史

（德国之声中文网）德国莱曼（Reimann）家族的企业王朝，旗下拥有众多公司如洗涤和护理产品Calgon或Jacobs-Kaffee等世界知名品牌。在第二次世界大战爆发至今开始大约80年后，莱曼家族及其跨国控股公司JAB现在才公开面对其纳粹历史。

据《星期日图片报》报道，第二次世界大战期间，莱曼家族的老阿尔伯特·莱曼（Albert Reimann sen）和小阿尔伯特·莱曼（ Albert Reimann jun）在其位于路德维希港的工厂和私人别墅内，曾经对劳工使用暴力和进行虐待。据称这两位企业家是铁杆民族社会主义和反犹太主义者，他们从第二次世界大战中获益匪浅。

家族后代本身希望澄清历史

据雷曼家族的后代说, 3年前他们就已经委托一位独立的历史学家, 彻底调查公司的纳粹历史，结果得到证实。莱曼家族的后代表示："现在结果出来了，令我们感到如释重负"。

莱曼家族的亲信兼 JAB 控股公司负责人哈尔夫（Peter Harf） 向《星期日图片报》表示："老莱曼和小莱曼是有罪的。这两位企业家犯下了罪行，他们本该坐牢。"

JAB 控股公司负责人哈尔夫说，几周前，慕尼黑大学经济史学家埃尔克（Paul Erker）向老莱曼的四个孩子和一个孙子以及他本人对其调查情况进行了中期汇报。哈尔夫说，当埃尔克教授说完之后，我们羞愧的一时说不出话来，脸色像纸一样苍白。这些罪行令人憎恨，我们没有任何理由进行辩解。

捐款1千万欧元

莱曼家族的企业家们宣布，向相关机构捐款1000万欧元。关于公司纳粹历史的调研结果将于明年公布。莱曼王朝的起源可以追溯到19世纪中叶, 最初是本基瑟（Johann Adam Benckiser）和路德维希·莱曼（Karl Ludwig Reimann）在路德维希港建立了一个化工厂。直至今天，莱曼家族仍然持有这个全球消费品集团（ Reckitt Benckiser ）的部分股权。该集团旗下还包括生产"Calvin Klein"和古驰"Gucci"品牌的香水大佬-美国科蒂化妆品公司（Coty）。

通过收购扩大商业帝国

近年来, JAB 控股公司在食品行业的并购方面投入了数十亿欧元，并且在全球进军咖啡市场。JAB 控股集团掌控着生产雅柯氏"Jacobs"、博世"Tassimo"或者"Senseo"等品牌的咖啡行业巨头Jacobs Douwe Egberts以及大名鼎鼎的皮爷咖啡"Peet's Coffee"和Stumptown Coffee Roasters等咖啡连锁店。

洗涤产品Calgon只是莱曼商业帝国的众多赢利产品之一

随着企业的不断扩张，JAB控股集团在美国已晋升为雀巢的竞争对手。随着对饮料制造商Dr Ppper Snapple 的并购，莱曼家族的商业帝国在美国进一步扩大。据《管理者杂志》的估计， 2018年， 莱曼家族的财富约为330亿欧元，在最富有德国人名单中排名第二。

据《星期日图片报》的报道，对莱曼家族纳粹历史的调查基于多家德国档案馆迄今未公布的文件资料。据称这些文件还显示，莱曼家族早在1931年就向党卫军捐过款。1937年7月1日，当时的小莱曼曾写信给组织过犹太人大屠杀的党卫军头目希姆莱（Heinrich Himmler）说："我们是有100多年历史的纯粹的家族企业。企业老板是无条件的种族教义的追随者。"

不是随波逐流 而是出于信念

据称来自比尔费尔德大学的经济历史学家科珀（Christopher Kopper）在对所发现的文档进行了分析研究之后表示："莱曼父子显然不是政治投机分子, 而是出于对国家社会主义的信仰。科珀指出, 莱曼父子的行为显示，他们对纳粹种族主义的受害者缺乏同情，与纳粹种族主义思想一致。

坊间普遍认为莱曼家族非常低调。在被问及为什么1933年至1945年期间的这段历史现在才被公开时， 科珀认为原因是在纳粹时代公司有着另外的名字。JAB控股公司总裁哈尔夫说，莱曼家族的后代在2000年开始查阅其父亲的文件档案。之后于2014年年初决定，全面、独立地整理莱曼家族的历史。

李京慧/乐然 (德新社、美联社、法新社)