人道组织要求疫苗生产商暂时放弃相关专利

（德国之声中文网）在周四（2月11日）发表的一封公开信中，20多家人道救援组织强调，只有这样，才有可能在全球范围快速扩大生产。

公开信指出，这两家德国公司有必要作全面技术转让，并将部分疫苗提供给贫穷国家："仅从联邦政府那里，两家公司就分别得到了数亿欧元的资助款"，因此，它们有责任为世界各地的人们提供Covid 19新冠疫苗。

在公开信上签名的有 "医生无疆界 "、大赦国际、拯救儿童和透明国际等组织。

Biontech的疫苗已在多国使用。Curevac疫苗尚未获批。

"医生无疆界"组织成员马苏特（Elisabeth Massute）表示，绝不能让较贫穷国家的风险群体要到若干年后才能实现大范围接种，而像德国这样的富国现在就能大范围施打疫苗。她指出，人们现在就已看到染疫病例急剧上升，马拉维、莫桑比克、阿富汗和巴西等国都呈现这一情况。

公开信指出，此次大流行瘟疫尤其对较贫穷国家的卫生系统产生巨大影响。此外，数以百万计的人沦入贫困，并面临长期挨饿危险。公开信强调，为能在全球范围有效遏制这一大流行瘟疫，并应对其破坏性影响，生物医药企业扮演着重要角色："因此，我们要求你们说明，涉及透明度、可负担性、经营许可、技术转让和公平保障等重要问题，你们将采取哪些符合这一责任的具体措施。"

凝炼/苗子（福音教通讯社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。