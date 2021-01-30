 人道组织要求疫苗生产商暂时放弃相关专利 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.02.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

人道组织要求疫苗生产商暂时放弃相关专利

多个德国组织公开呼吁制药公司Biontech和Curevac暂停其新冠疫苗专利。

CureVac

（德国之声中文网）在周四（2月11日）发表的一封公开信中，20多家人道救援组织强调，只有这样，才有可能在全球范围快速扩大生产。

公开信指出，这两家德国公司有必要作全面技术转让，并将部分疫苗提供给贫穷国家："仅从联邦政府那里，两家公司就分别得到了数亿欧元的资助款"，因此，它们有责任为世界各地的人们提供Covid 19新冠疫苗。 

在公开信上签名的有 "医生无疆界 "、大赦国际、拯救儿童和透明国际等组织。

Biontech的疫苗已在多国使用。Curevac疫苗尚未获批。

"医生无疆界"组织成员马苏特（Elisabeth Massute）表示，绝不能让较贫穷国家的风险群体要到若干年后才能实现大范围接种，而像德国这样的富国现在就能大范围施打疫苗。她指出，人们现在就已看到染疫病例急剧上升，马拉维、莫桑比克、阿富汗和巴西等国都呈现这一情况。

公开信指出，此次大流行瘟疫尤其对较贫穷国家的卫生系统产生巨大影响。此外，数以百万计的人沦入贫困，并面临长期挨饿危险。公开信强调，为能在全球范围有效遏制这一大流行瘟疫，并应对其破坏性影响，生物医药企业扮演着重要角色："因此，我们要求你们说明，涉及透明度、可负担性、经营许可、技术转让和公平保障等重要问题，你们将采取哪些符合这一责任的具体措施。"

 

观看视频 01:55

德国BioNTech的新冠疫苗 究竟有多美？

凝炼/苗子（福音教通讯社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

专访：“新冠疫苗价格将远低于一欧元”

美国Moderna制药公司和德国Biontech公司的新冠疫苗研发进展迅速。同样研发疫苗的企业家和研究人员米夏埃尔·皮昂特克（Michael Piontek）则还需要一些时间。但皮昂特克在接受德国之声采访时表示，尽管他的疫苗晚些问世，但仍然前景可观。  

全球投入新冠疫苗开发竞赛

世界各地的研究人员正如火如荼开发能终止新冠疫情的疫苗。一家德国生物科技公司正尝试利用酵母做出新冠疫苗。  

世卫组织为新型流感疫苗的分配发愁

在日内瓦召开的世卫组织大会上，甲型H1N1流感疫情是首要提议。本周二，联合国秘书长潘基文发出了世界各国精诚团结的呼吁。与此同时，"医生无疆界"组织批评说，目前尚无法确保新型流感疫苗的公正分配。  

相关内容

AstraZeneca - Impfstoffhersteller

欧盟批准阿斯利康疫苗 30.01.2021

欧盟批准使用英国阿斯利康公司与牛津大学合作的新冠疫苗。与此同时，为确保疫苗供应，欧盟决定实施疫苗出口限制。

Artes Biotechnology Coronavirus Forschung

专访：“新冠疫苗价格将远低于一欧元” 21.11.2020

美国Moderna制药公司和德国Biontech公司的新冠疫苗研发进展迅速。同样研发疫苗的企业家和研究人员米夏埃尔·皮昂特克（Michael Piontek）则还需要一些时间。但皮昂特克在接受德国之声采访时表示，尽管他的疫苗晚些问世，但仍然前景可观。

China | Wuhan | Rückblick nach Ausbruch Coronavirus

武汉封城一周年  重疫之下全球盼喘息 22.01.2021

一年前的1月23日，全球新冠疫情始发地武汉开始 “封城”。此后一年间，新冠病毒蔓延至世界各地，导致2百多万人死亡，重创全球经济。此间，中国则经由严酷的“战疫”，逐步回归常态。

广告

媒体看中国

China Xi Jinping

德语媒体： 东欧的“中国热”开始降温

每年一度中国同中东欧17国举行的领导人峰会今年出现了一些变化，有六个国家的领导人没有出席会议，这对北京来说，无疑是一个很丢面子的事情。  