人道援助被拒入境 委内瑞拉人遭受“马杜罗式节食”

“我们不是谁的乞丐”，委内瑞拉总统马杜罗拒绝接受已经抵达边境的人道主义救援物资。他也拒绝接受美国和欧洲国家发出的重新举行大选的呼吁。
（德国之声中文网）委内瑞拉总统马杜罗周五（2月8日）宣称，他不会允许"虚假"的人道主义援助进入该国。应马杜罗的政治对手、"临时总统"瓜伊多的请求，来自美国的食物和药品救援物资已经抵达委内瑞拉--哥伦比亚边境。
"委内瑞拉不会允许虚假的人道主义景象存在，因为我们不是谁的乞丐。"马杜罗说，尽管有证据显示大量的委内瑞拉人因为食物匮乏正在忍饥挨饿。全国各地的饥民甚至把这种食物匮乏状况讽称为"马杜罗式节食"，并且公开反对他。
马杜罗说，委内瑞拉"并没有经历人道主义危机。这是过去四年来华盛顿杜撰的事实，目的是为了将他们干预我国内政正当化。"
他建议把这些食物和药品转送给哥伦比亚边境城市库库塔的穷人们，尽管那里救援物资已经大量堆积。
瓜伊多对法新社记者说，他将"采取任何必要的行动……去拯救民众的生命"。他警告说，如果救援物资不被允许进入委内瑞拉，将会造成30万人死亡。
瓜伊多周五在委内瑞拉中央大学发表演讲时说，马杜罗政权的垮台只是时间迟早的问题。"我们将一往无前，直至达到我们的目标。"他说，"他们一天比一天更孤单和孤立。"这位反对派领袖已经得到超过40个国家的承认，包括美国、加拿大、巴西、英国、法国和德国。
马杜罗拒绝国际社会的呼吁
马杜罗拒绝接受国际联络小组发布的声明。该小组由欧盟和拉美国家组成，呼吁和平结束委内瑞拉政治危机，建议举行全国大选。
德国外交部国务部长尼尔斯·安南(Niels Annen)接受德国之声记者采访时说，"欧洲国家和德国政府态度鲜明地支持瓜伊多先生。"
安南说必须采取行动确保委内瑞拉能够举行自由而公正的选举，"这是马杜罗先生必须要接受的事情。"
国际联络小组周四发表声明表示，一个技术使团将会被派往委内瑞拉，以确保人道救援物资的交付，并将支持委内瑞拉全国大选。
"我们没有同意这份公文的内容，"马杜罗说，"我们拒绝这个联络小组发表的这份偏袒一方的、具有意识形态特性的公文。"
马杜罗统治期间的经济政策已经造成委内瑞拉的贫困。去年，他削弱反对派控制的议会的权力，另建议会以实现更多的独裁。
1月23日，议长瓜伊多根据不够明晰的委内瑞拉宪法条文，宣布自己就任临时总统。到目前为止，美国、加拿大以及大部分欧洲及南美国家都支持瓜伊多，呼吁委内瑞拉重新举行全国大选。
张平/任琛 （路透社、法新社）
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