人道援助被拒入境 委内瑞拉人遭受“马杜罗式节食”

（德国之声中文网）委内瑞拉总统马杜罗周五（2月8日）宣称，他不会允许"虚假"的人道主义援助进入该国。应马杜罗的政治对手、"临时总统"瓜伊多的请求，来自美国的食物和药品救援物资已经抵达委内瑞拉--哥伦比亚边境。

"委内瑞拉不会允许虚假的人道主义景象存在，因为我们不是谁的乞丐。"马杜罗说，尽管有证据显示大量的委内瑞拉人因为食物匮乏正在忍饥挨饿。全国各地的饥民甚至把这种食物匮乏状况讽称为"马杜罗式节食"，并且公开反对他。

马杜罗说，委内瑞拉"并没有经历人道主义危机。这是过去四年来华盛顿杜撰的事实，目的是为了将他们干预我国内政正当化。"

他建议把这些食物和药品转送给哥伦比亚边境城市库库塔的穷人们，尽管那里救援物资已经大量堆积。

瓜伊多对法新社记者说，他将"采取任何必要的行动……去拯救民众的生命"。他警告说，如果救援物资不被允许进入委内瑞拉，将会造成30万人死亡。

瓜伊多周五在委内瑞拉中央大学发表演讲时说，马杜罗政权的垮台只是时间迟早的问题。"我们将一往无前，直至达到我们的目标。"他说，"他们一天比一天更孤单和孤立。"这位反对派领袖已经得到超过40个国家的承认，包括美国、加拿大、巴西、英国、法国和德国。

在马杜罗的命令下 委内瑞拉军方封锁了救援物资从哥伦比亚入境的路线

马杜罗拒绝国际社会的呼吁

马杜罗拒绝接受国际联络小组发布的声明。该小组由欧盟和拉美国家组成，呼吁和平结束委内瑞拉政治危机，建议举行全国大选。

德国外交部国务部长尼尔斯·安南(Niels Annen)接受德国之声记者采访时说，"欧洲国家和德国政府态度鲜明地支持瓜伊多先生。"

安南说必须采取行动确保委内瑞拉能够举行自由而公正的选举，"这是马杜罗先生必须要接受的事情。"

国际联络小组周四发表声明表示，一个技术使团将会被派往委内瑞拉，以确保人道救援物资的交付，并将支持委内瑞拉全国大选。

"我们没有同意这份公文的内容，"马杜罗说，"我们拒绝这个联络小组发表的这份偏袒一方的、具有意识形态特性的公文。"

马杜罗统治期间的经济政策已经造成委内瑞拉的贫困。去年，他削弱反对派控制的议会的权力，另建议会以实现更多的独裁。

1月23日，议长瓜伊多根据不够明晰的委内瑞拉宪法条文，宣布自己就任临时总统。到目前为止，美国、加拿大以及大部分欧洲及南美国家都支持瓜伊多，呼吁委内瑞拉重新举行全国大选。

贫困交加的委内瑞拉人 在垃圾箱中寻找食物 在德国，有一些致力于生态保护的人士也常常在超市旁的垃圾箱里寻找食物，但他们并非是出于贫穷，而是为了抗议浪费食品的行为。但是在委内瑞拉情况则不同。很多人迫于贫困不得不到街头的垃圾箱中寻找可以充饥的东西。

贫困交加的委内瑞拉人 空荡荡的冰箱和食品柜 委内瑞拉很多家庭中的冰箱和食品柜内几乎空空荡荡，只有几个已经打开的罐头筒和一些饮用水。在这个社会主义国家，粮食获得国家补贴，以便百姓能够负担得起。但是由于石油价格暴跌，政府已经没有了进口粮食的财力。

贫困交加的委内瑞拉人 到处是饥荒 有人在首都加拉加斯的一堵墙上喷写了“Hambre”一词，西班牙语的意思是饥饿，下面的“Dictadura”意思是专制。委内瑞拉深陷政治和经济危机不能自拔。连月来该国面临着银行破产的威胁。自从亲总统的委内瑞拉最高法院宣布取缔议会权力之后，美国对该国实行了经济制裁。

贫困交加的委内瑞拉人 援助组织难以招架 虽然委内瑞拉土壤肥沃，但是该国大部分粮食依靠进口。由于恶性通货膨胀和油价走低，进口粮食更加昂贵。很多超市货架空空如也，黑市猖獗。 诸如Caritas等慈善组织几乎无力填补委内瑞拉的供给空白。

贫困交加的委内瑞拉人 为获取一点点粮油排长队 哪里有居民能够买得起的食品，哪里就会出现排队的长龙。为了能够买到食品，人们要一大早起来排队。政府偶尔会出售一些价格偏低的食品。不过也有批评人士指责马杜罗总统以此让他的一些亲信从中渔利。

贫困交加的委内瑞拉人 对新一轮难民危机的担忧 去年委内瑞拉居民体重人均下降9公斤。很多父母为了不让孩子挨饿宁可自己节食。所有邻国都再担心委内瑞拉的状况将引发新一轮严重的难民危机。当下就已经有50万委内瑞拉人滞留在哥伦比亚。



张平/任琛 （路透社、法新社）