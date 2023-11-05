人质劫持事件导致汉堡机场瘫痪

（德国之声中文网）周六（11月4日）晚间8点左右，一名持枪男子驾车冲破登机口，驶入了汉堡机场停机坪。该男子手持一把枪，向空中开了两枪。他的汽车在一架土耳其航空公司的飞机下停了下来。

联邦警察发言人格伯特（Thomas Gerbert）说，男子还从车里扔出了两个燃烧瓶。

据警方报告，该男子劫持了一名四岁女童，据信为男子的女儿。

据调查人员称，犯罪原因可能是监护权纠纷。据联邦警察发言人称，该男子的妻子此前曾就可能发生的绑架儿童事件联系过州警方。

汉堡警方在社媒X（前推特）上写道：“我们目前推测这次行动的背景是监护权纠纷”。据推测，孩子父亲将孩子从母亲身边带走，并可能通过暴力将孩子塞进汽车，然后驾车前往汉堡并驶入机场停机坪。

德国当局尝试与持枪男子进行谈判。汉堡警方在周六夜间宣布，他们已与男子取得联系。警方发言人表示，与这名据报道为35岁的劫持者的谈判以土耳其语进行。

一支特别警察工作队和警方心理学家也在现场。警方认为，该男子不会对第三方造成严重威胁。警方表示，人质事件目前处于“僵持状态”，并称谈判耗时长“绝对是一个好迹象”。

周六晚间，机场网站表示，由于警方在汉堡机场停机坪采取了措施，11月4日不再有航班起降。机场发言人告诉德新社，几架飞机也被疏散，包括土耳其航空公司的飞机。

警方要求乘客暂时不要出行。截至周日上午，约有3200名乘客受到影响，60多个航班被取消。

（德新社，法新社，路透社）

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