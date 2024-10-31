人质交换? 美媒：华府释放中国公民换林大卫自由

美籍牧师林大卫在中国遭囚18年后，于今年9月成功获释返美。如今有美国媒体称，拜登政府为促成林大卫获释，同时也释放了一名在美国遭拘留的中国公民。对此，中国驻美大使馆及美国国务院均拒绝回应。

（德国之声中文网）美国政治网媒“Politico”週四（31日）引述3位不具名消息人士报道，称美国政府在今年9月以一名中国公民为条件，交换中国当局释放美籍华裔牧师林大卫（David Lin）。此举可能为美国近代史上，首次用一名中国公民与北京 交换。

Politico报道指出，由于这起事件涉及敏感的外交谈判，该名中国公民的身分并未被公开。美国国务院、白宫和中国驻华盛顿大使馆均拒绝置评。

现年68岁的林大卫在移民美国后取得公民身份，并且在1990年代频繁返回中国传播福音。2006年，他协助一个未经中国官方授权的地下教会盖教堂时遭到警方拘押，并被禁止离境。随后在2009年被指控“涉嫌契约诈骗”正式逮捕，被中国法院判处终身监禁。

美国国务院发言人米勒今年9月在回应林大卫获释的相关问题时，并未排除双边换囚的说法，仅表示“有时在外交上，说得越少越好”。

中国驻美大使馆当时也拒绝证实从美国收到任何用以换取林大卫的人事物，并在声明中称，中国当局依法处理犯罪嫌疑人，“不分国籍，一视同仁”。

美国近年来多次公开与俄罗斯进行人质交换的相关资讯，此次与北京的换囚传闻却保持沉默，态度明显不同。Politico报道则指出，这实际上也符合中国在外交问题上，一贯保密及严格控制资讯的努力。

多年来，美国官方持续呼吁中国释放林大卫，以及另外2名被拘留的美国公民斯威丹（Mark Swidan）和李凯（Kai Li），美国国务院多次称3人被北京“错误拘留”，否认他们涉及任何不当行为。

拜登特赦遭关押中国留学生

值得注意的是，根据美国司法部公开资讯 ，拜登在今年9月12日，美国国务院公布林大卫获释前夕也签署了赦免中国公民Xiaolei Wu的文件。德国之声无法证实Xiaolei Wu获赦免与林大卫获释的案件是否有所关联。

美国司法部官网上有拜登签署的赦免文件，称Xiaolei Wu不服完所有刑期符合美国国家利益 图像来源: justice.gov

美国司法部的特赦文件显示，Xiaolei Wu不服完总刑期“符合美国国家利益”，其减刑条件包含离境，且不可再进入美国领土及属地，以及不得再犯任何针对美国的罪行或违反美国法律的行为。

Xiaolei Wu原先为伯克利音乐学院（Berklee College of Music）学生，因跟踪和威胁在校内张贴民主传单的另一名中国女学生，在今年4月被美国法院判处9个月监禁，并于6月7日正式入狱服刑。

（路透社、Politico、美国司法部）

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