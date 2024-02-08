人質外交還是殺雞儆猴？澳洲如何看楊恆均被判死緩

（德國之聲中文網）中國法院在週一（1月5日）判處華裔澳籍作家楊恆均（又名楊軍）死刑緩執行2年，此舉引發澳洲政界譁然，也讓外界關心中澳關係的未來走向。有澳洲媒體和學者認為，北京此舉可能是繼加拿大之後，又一次的「人質外交」，也可能是想對支持中國民主的人士殺雞儆猴。

又一次「人質外交」？

澳洲廣播公司（ABC）週二（6日）發表分析指出，這次的判決結果也有「正向」的一面。因為如果沒有正式的判決結果，楊恆均有可能無限期地受到中方拘留，「楊恆均的處罰包含了2年的緩刑，本質上就意味著坎培拉得到2年的協商期」。

中國這種慣用做法，有時被外界稱為「人質外交」。過去加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）和外交官康明凱（Michael Kovrig），曾被中國政府扣押將近3年，並同樣受到「間諜罪」的起訴。然而，當加拿大政府在2021年釋放了華為高管孟晚舟之後不久，兩人即被遣返回加拿大。

本週，中國政府突然低調更改了2019年一場外交部記者會的官方紀錄。紀錄上，時任中國外交部發言人的陸慷，說楊恆均是「中國」公民，如今中國官方刪除了更改了紀錄，將文字替換為「這個」公民。

分析認為，中國官方不再將楊恆均視為完全的中國公民，結束過去5年來有關於中國是否完全承認楊恆均是澳洲公民的爭論。因此，中國官方在記者會紀錄上的微妙措辭轉變，或許意味著楊恆均案尚有一線生機。

中國駐澳使館發言人5日的聲明也指出，北京市第二中級人民法院依法對「澳洲籍」被告楊軍間諜案一審公開宣判，認定楊軍犯下「間諜罪」，判處死刑，緩期2年執行，並處沒收個人全部財產。聲明中的措辭也顯示中方確實已不再將楊恆均視為中國公民。

《澳洲廣播公司》（ABC）分析指出，如果中澳關係在未來幾個月繼續保持上升趨勢，楊恆均案很可能會有轉機。但相較於過去加拿大與中國的問題，「北京所期待的，坎培拉可能給不了……中國知道自己佔上風，而澳洲則沒有像孟晚舟那樣的談判籌碼」。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年9月时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府2020年4月发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 2020年11月，中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚时任总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲煤炭、大麦、红酒和龙虾等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 工党胜选后澳中关系改善 2022年5月，澳大利亚工党在大选中获胜，结束了自由党—国家党联盟连续九年的执政。工党党魁阿尔巴尼斯就任总理。同年11月15日，阿尔巴尼斯（前排右）在印尼举行的G20峰会上与中国国家主席习近平举行场边会晤。这是2016年以来，中澳领导人的首次会晤，标志着两国在经历多年的不信任后，在稳定经济和外交关系方面迈出了步伐。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 恢复煤炭进口 取消部分关税 2023年1月，中国政府允许四家国资企业恢复从澳大利亚进口煤炭，标志着2020年北京对澳州煤炭实施的非正式禁运出现松动。2023年，中国从澳进口煤炭5247万吨，远高于2022年的286万吨。2023年8月，中国取消对澳大利亚大麦征收80.5%的反倾销税和反补贴税。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 中国释放澳籍华裔女记者成蕾 在澳大利亚总理阿尔巴尼斯访华前夕，2023年10月11日，被指犯有“为境外非法提供国家秘密罪”而遭中国当局关押三年的澳大利亚籍华裔记者成蕾获释。澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong，右）在机场迎接她返回澳洲。尽管中方称成蕾是在服刑期满后被执行驱逐出境，但成蕾获释的消息仍普遍被视为中澳关系升温的重要标志。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 中国复审对澳葡萄酒惩罚性关税 2023年10月22日，中国同意复审从2021年3月开始执行的对澳大利亚葡萄酒征收218%反倾销关税的措施。澳大利亚暂停向世贸组织提出的相关申诉。在实施关税之前，中国是澳大利亚最大的葡萄酒出口市场。征收关税之后，2021年澳大利亚出口中国的葡萄酒销售额暴跌了97%。澳大利亚政府2023年12月表示，相信2024年初中国会取消对澳洲葡萄酒的反倾销关税。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 阿尔巴尼斯破冰访华 2023年11月6日-7日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在前工党籍澳大利亚总理惠特拉姆访华50周年之际展开破冰之旅，对中国进行了正式访问。中国国家主席习近平在会见阿尔巴尼斯时表示，中澳两国恢复各领域交流，走上了改善发展关系的正确道路。阿尔巴尼斯也称澳中两国拥有广泛共同利益，对话合作才是正确选择。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 澳潜水员被声纳攻击受伤 2023年11月，澳大利亚国防部长称，在日本附近海域的一次相遇中，一艘中国战舰对一艘澳大利亚护卫舰采取了使用声呐脉冲的“不安全而不专业”的行动，导致一名澳方潜水员受伤。阿尔巴尼斯总理称该事件损害了两国关系。2024年1月，中国驻澳大利亚大使肖千称解放军海军对此事故“没有责任”并试图将该事件归咎于日本。对此，澳方予以了反驳。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 澳籍华裔作家杨恒均被判死缓 在中国被关押5年后，澳籍华裔作家杨恒均2024年2月5日因“间谍罪”被判处死刑缓期两年执行。澳方对此判决感到震惊并表达抗议。 杨恒均否认自己为澳大利亚或美国充当间谍。他撰写过许多倡导普世价值的文章，并透露自己在20世纪90年代曾为中国国家安全部效力近10年。2021年5月，杨恒均发声表示自己受到酷刑虐待。杨恒均被重判被视为对澳中关系的又一次打击。



不影響李強訪問澳洲？

雖然楊恆均遭判死緩在澳洲引發輿論譁然，但據《澳洲人報》（The Australian）7日報導，中國領導階層7年來首次訪澳的準備工作，仍在繼續進行。這也顯示，澳洲政府依然認為：高層對話是解決中澳之間衝突的最佳途徑。

熟悉籌備工作的人士透露，李強預計將在今年稍晚出訪澳洲。 若真的成行，將是2017年以來，首度有中國政府領導高層訪問澳洲，也是中國國家主席習近平就任以來，第3次有國家主席或總理訪問澳洲。

澳洲國立大學（ANU）研究員郝杰明（Benjamin Herscovitch）則指出，「坎培拉和北京之間真正尖銳的爭端不勝枚舉，而且由來已久。但這並不能改變中澳就這些所有的分歧點，以及進行直接對話的必要性」。

郝杰明認為，中方仍然希望李強總理訪問澳洲，不會因為澳方對楊恆均案的結果深感不滿，而擱置訪問。

《澳洲金融評論報》（The Australian Financial Review）6日也報導，楊恆均被判死緩，再次給中澳雙邊關係帶來緊張。但澳洲政府仍預期，中國將在3月底前取消對澳洲葡萄酒的懲罰性關稅。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）週二曾拒絕就楊恆均被判死緩是否影響李強出訪發表公開回應，僅說澳方「將直接、明確、毫不含糊地回應中國」，但是「不會通過媒體進行外交談判」。

中國政府的殺雞儆猴？

楊恆均遭判死緩引發澳洲各界擔憂，認為這是給予任何想要挑戰中國政府者的警告。

澳洲樂卓博大學教授斯特拉廷（Bec Strating）表示，楊恆均遭判死緩，是北京意圖再向外界表明，雖然不一定會執行死刑，但中國政府不會容忍任何人有洩露國家機密的行為。

澳洲國立大學國際法教授羅斯韋爾（Donald Rothwell）則指出，如果楊恆均不是外國公民，可能本週就會面臨處決。他說：「中國有在宣判後迅速執行死刑的紀錄」。 「因此，除非有上訴選擇，或不尋求上訴選擇，否則執行將很快發生」。

羅斯韋爾（解釋：「普遍的看法是，中國執行死刑的數量比世界上任何其他國家都多，而且這些數字肯定有數千人。」 但中國政府沒有正式的處決報告，因此難以獲得可核實的數字。

國安部門獨大？

《紐約時報》報導，曾駐北京記者、澳洲洛伊研究所高級研究員馬利德（Richard McGregor）說，對楊恆均案的重判，顯示了中國主要情報機構國家安全部的影響力。

「國家安全部曾經既神秘又低調，」他在電子郵件中寫道。「最近一段時間，他們開始在外交政策問題上表達非常公開和強硬的觀點，這項判決符合這一趨勢。」

澳洲SBS新聞引述曾任中國外交部初級外交官、現為澳洲公民的楊涵說法稱，楊恆均以及先前華裔澳籍記者成蕾的案件，都展現了中國政府將華裔外國人當作政治犯的模式。

楊涵認為，華裔人士比其他族裔人士更有可能被中國政府拘留，「他們拘留一名華裔人士，與拘留一名白人相比，在西方引起的媒體風暴或媒體興趣會更少。這只是一個可悲的現實。」

曾公開聲援楊恆均、現居澳洲的華裔藝術家巴丟草則說，「我相信，它給散居在澳大利亞的華人投下了巨大的陰影，而且也給全世界的華人帶來了巨大的陰影」。

（綜合報導）

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